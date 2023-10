Ignominiosa fiesta en Chilpancingo

Y quien ayer decidió desdeñar la tragedia que azota a Guerrero, tras el impacto del huracán Otis, fue la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández. Y es que ayer la alcaldesa llevó a cabo su informe de labores en un ambiente de fiesta, que incluyó hasta una exhibición de pirotecnia en el municipio que, por cierto, ha servido de parada forzada para las caravanas que transitan con ayuda hacia Acapulco o incluso como punto de acopio de víveres. La morenista ya ha estado en otras ocasiones en medio de polémicas, como cuando se exhibió que tuvo encuentros con el dirigente de una organización del crimen organizado y ahora tras las críticas que recibió por no suspender el informe tuvo que salir a anunciar que apoyará con centros de acopio. “En Acapulco hay fallecidos, hay personas desaparecidas”, lamentó ayer una mujer que grabó el espectáculo de cohetones en el cielo.

Desde hoy les toca a otros

Con la novedad de que la de ayer fue una noche de decisiones relevantes en Jalisco. Y es que el gobernador Enrique Alfaro informó que ha quedado cerrado su ciclo en la política electoral. “Lo hago orgulloso de lo que logré al lado de miles de hombres y mujeres libres de Jalisco. A partir de mañana entrego la estafeta a quienes se quedan a construir el futuro de nuestro movimiento”, señaló en un mensaje con alientos de despedida, pero también de que se sustenta en acuerdos con los integrantes del grupo político del que fue cabeza durante dos décadas y que ahora tendrá en sus manos retener las posiciones de gobierno en la entidad en 2024. “Yo estaré concentrado en cumplir con mi responsabilidad como gobernador hasta el último día”, refirió el mandatario estatal. Y todo parece indicar que ha sido el detonante de otros anuncios que ayer mismo se empezaron a sumar.

¿Responderá el jaguar?

Muchos se preguntan si la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, responderá a los señalamientos sobre posibles actos de corrupción a su paso por la alcaldía Álvaro Obregón. La alcaldesa Lía Limón anunció que se preparan nuevas acciones legales para hacer que avancen las 10 denuncias que han sido presentadas por la posible comisión de varios delitos, entre ellos desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. La más reciente de las querellas es por un peculado de 120 millones de pesos y, a decir de Lía, “está bien documentada”. Si Layda cometió o no delitos es algo que definirán las autoridades competentes. Pero por lo pronto, están a la vista de todos una escalera eléctrica y un elevador inclinado por los que se gastaron más de 150 millones de pesos, pero que no se usan. Ambas obras, nos dicen, son un símbolo de la criticada herencia que dejó Layda en la demarcación. Uf.

Cae fiscal de Zacatecas

Nunca mejor aplicado el verbo, nos dicen, pues la renuncia anunciada ayer por Francisco Murillo Ruiseco a la Fiscalía General de Zacatecas se dio en medio de una ola de violencia persistente y de una lluvia de cuestionamientos hacia su desempeño en el Congreso local. Un día antes, el Legislativo había citado a comparecer a Murillo para que diera explicaciones “por la impunidad” en delitos como homicidio doloso, extorsión, secuestro, feminicidio, desaparición forzada, leva, y desplazamiento forzado, entre otros, del 2016 a la fecha. Es probable que Murillo ya no tendrá que rendir cuentas, pues su renuncia “irrevocable” correrá a partir del 31 de este mes, es decir, el próximo martes. Dicen los que saben que el abogado buscará convertirse en magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas. Aunque… quizá el balance de su paso por la Fiscalía del estado que gobierna David Monreal no le ayude mucho. Veremos.

Creen que no se va a ir

No está claro, nos comentan, si al final la senadora Malú Mícher saldrá de Morena a pesar de que ella misma hizo ese anuncio durante la sesión del pleno el miércoles pasado. Y es que resulta que ya habló con quien motivó la ira que la llevó a dimitir: su compañera de bancada y presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera. Y esta última la llamó “compañera histórica en la lucha de la izquierda” y confió que habrá de quedarse en las filas del guinda. “Cuando decimos cosas enojados a veces manifestamos algo que no es lo que en realidad queremos. Yo creo que ese momento ya pasó y, Malú se va a quedar con nosotros”, consideró. Mícher también dio cuenta de que hizo las paces con Rivera, pero sostuvo que “tengo serenidad en la mente y en el corazón para tomar decisiones”. Hasta ahora no ha dicho que revoca su anuncio, así que pendientes.

En una de ésas se van más

Y hablando de la bancada de Morena en el Senado, resulta que esta semana no sólo fue la guanajuatense Malú Mícher la que anunció su renuncia a la misma. Antes hizo lo propio Cecilia Sánchez García, de Campeche, quien se sumó al grupo parlamentario del PRI. Incluso el dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno, le dio ya la bienvenida “a esta gran alianza por la defensa del país, porque hoy lo más importante es sumar cada vez más voluntades dispuestas a luchar por un México mejor”. Ah, pero la cosa no queda ahí porque cada vez es más fuerte el rumor de que Lucía Meza, quien fue cepillada del proceso interno del guinda en Morelos, a pesar de tener buenos números, habrá de saltar a las filas del Frente Amplio por México. Así las cosas en la bancada mayoritaria.