Más imputaciones por Cártel Inmobiliario

Y fue la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la que presentó nuevas imputaciones contra los exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, Nicias “N”. y Eduardo “N”. y uno más por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, mismos que habrían ocurrido en marzo de 2018. El caso forma parte de las acciones contra el denominado Cártel Inmobiliario. Fue Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, quien dio a conocer que se solicitó al juez la vinculación a proceso de los tres imputados, pero su abogado solicitó la duplicidad del término, por lo que será en próximos días cuando se conocerá su situación jurídica. Por lo pronto, al primero se le aplicó la medida cautelar de prisión preventiva en modalidad de arraigo domiciliario, al segundo se le impuso el requerimiento de presentación periódica mensual y al tercero prisión preventiva justificada.

Xóchitl y el referente de Coahuila

Y fue Xóchitl Gálvez la aspirante de la oposición hasta ahora más aventajada en el proceso de la oposición, quien dio cuenta de que ya tiene en mente una idea de lo que puede ser una campaña exitosa. Su referente es el proceso de Coahuila en el cual la alianza PRI-PAN-PRD postuló al candidato Manolo Jiménez y obtuvo la gubernatura por un amplio margen de votos. La senadora estuvo ayer en Torreón, donde le preguntaron al respecto. Respondió con un ejemplo de futbol: “Yo lo que dije cuando perdimos el Estado de México es que era el partido de ida, perdimos 2-0, pero es un marcador engañoso, pregúntenle al Cruz Azul”. Y agregó: “¿Qué necesitamos hacer? Emocionar, llenar el estadio, alinear a los mejores, si hacemos eso, que lo hicieron muy bien en Coahuila se puede cambiar una visión”. Ahí el dato.

En MC “estoy yo mismo”

Con la novedad de que en Movimiento Ciudadano sí hay una lista de posibles candidatos a la Presidencia y también una de aspirantes ya descartados. El dirigente nacional de ese partido, Dante Delgado, en entrevistas radiofónicas delineó quiénes están en cada rubro. Entre los que ya no ve jugando están el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el excanciller y hoy corcholata de Morena, Marcelo Ebrard, quien suponían algunos en caso de perder buscaría opciones rumbo a la Presidencia en otro partido, según dijo a Ciro Gómez Leyva. ¿Y a quiénes apunta entre los que sí podrían aspirar? Ah, pues al gobernador Samuel García, al alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio, al coordinador de los diputados, Jorge Álvarez Máynez, a la senadora Patricia Mercado y… dijo a Joaquín López-Dóriga: “En caso necesario estoy yo mismo”. ¿Qué tal?

La cena de los ocho

Mucha suspicacia ha generado, nos dicen, el encuentro que sostuvieron el pasado lunes por la noche ocho de los nueve alcaldes de oposición de la Ciudad de México. Algunos dicen que sólo fue una cena de amigos, pero todo indica que hubo algo más. El titular de Benito Juárez, Santiago Taboada, dijo ayer que acordaron “asistir a eventos en conjunto”. Y el de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, reveló que se habló de que “caminemos juntos, que no haya fricciones y platiquemos lo que puede avecinarse en un futuro”. Hay quienes creen que lo que no han revelado los alcaldes opositores es que se realizan esfuerzos para que todos caminen juntos, pero en torno a uno de ellos, que será el candidato a la Jefatura de Gobierno. Entre los que compartieron el café en medio de la lluvia hay tres que han levantado la mano. Y nada está dicho aún.

El fantasma de Chíguil

Así que el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, la volvió a librar, al menos por ahora, toda vez que un juez penal decidió no ejercer en su contra acción penal por los hechos del New’s Divine. El argumento del impartidor de justicia fue que los delitos de los que se le pudiera acusar ya prescribieron, lo que no descarta la posibilidad de que sí los haya cometido. La defensa de las víctimas cuenta con 15 días para apelar esta resolución, lo que llevaría a que el caso fuera revisado por una segunda instancia judicial. Muchos piensan que si de plano ya no es posible fincarle a Chíguil alguna responsabilidad penal, no porque sea declarado inocente, sino por la caducidad de los tiempos procesales, siempre quedará firme su responsabilidad política en la tragedia. Y ese fantasma lo perseguirá a donde vaya. ¿Será?

Alfaro, en Palacio

Luego de un rato de no acudir a Palacio Nacional, ayer estuvo por ahí el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien lleva una buena relación institucional con el Presidente López Obrador. Cuentan que, dentro de esta relación, ambos abordaron una agenda de seguridad, obras de infraestructura y del pacto fiscal, en beneficio de los jaliscienses. El emecista, quien hace unos días se bajó de la contienda para suceder a López Obrador en el 2024, salió contento y satisfecho por la buena voluntad que percibió en el mandatario federal, porque del encuentro, por ejemplo, salió con la oportunidad de reunirse con el secretario de Hacienda. Nos cuentan que de refilón se habló también del tema político, que desde ahora está calientito por el tema de las corcholatas, los representantes del bloque opositor y hasta la división de opiniones que hay en Movimiento Ciudadano.