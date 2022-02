Incidencia, a la baja en la capital

Con la novedad de que durante el primer mes del año las cifras de incidencia delictiva en la capital tuvieron una baja importante, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch. Nos comentan, que si se comparan los homicidios dolosos registrados en enero de 2022 contra los de 2019, es decir, los de un momento previo a la pandemia —que alteró también algunos referentes de incidencia criminal— la reducción fue de 67 por ciento. Este indicador se acompaña del resultado del Programa de Fortalecimiento de Cuadrantes, que se aplica en siete demarcaciones, las cuales también reportaron una disminución en su incidencia delictiva: Álvaro Obregón, Iztapalapa, Xochimilco, GAM, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Tlalpan.

• El silencio de David Monreal

Nos cuentan que los zacatecanos no ven la luz al final del túnel, sobre todo por la insistencia del gobernador, David Monreal Ávila, en hacer mutis o en no tomar acciones concretas frente a la violencia, que se ha recrudecido en el estado. El haber asumido el cargo sin una estrategia de seguridad, como han señalado expertos en la materia, ha “pasado factura” a varios, nos dicen. Tan sólo este lunes se descubrió que ni las fuerzas federales se encuentran. Los habitantes no ven el momento en que su gobernador decida tomar el “toro por los cuernos” y deje de insistir en que su estrategia de pavimentación es una de las medidas contundentes contra la violencia.

• Aldana, nuevo líder del sindicato petrolero

En una jornada que se prolongó unas horas más de lo previsto, Ricardo Aldana se alzó con la victoria para convertirse en secretario general del Sindicato Petrolero de la República Mexicana, al lograr una ventaja considerable de sufragios emitidos en la jornada que se llevó a cabo este lunes a través de una plataforma digital. Nos hacen ver que los trabajadores sindicalizados pudieron ejercer su derecho a sufragar vía celular de manera directa con verificación de a quién daban su apoyo, por lo que se tiene previsto que este martes, en la mañanera, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, confirme los resultados para que ocupe dicha vacante para los próximos dos años con el compromiso de hacer valer el contrato colectivo de trabajo.

• Humo en la Corte

Así que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la discusión de fondo sobre la revocación de mandato; sin embargo, debido a que en la sala comenzó a salir humo por una falla en el aire acondicionado el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, pospuso la sesión para hoy. Durante el breve debate, cinco ministros participaron: Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Loretta Ortiz Ahlf y Jorge Mario Pardo Rebolledo, de los cuales, sólo la ministra Ortiz consideró que la pregunta que sugiere ratificación en el cargo al Presidente López Obrador es válida como está planteada. En la propuesta de resolutivo que estaba a evaluación se propone desaparecer de la pregunta la parte que dice “o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”, para que la respuesta de los electores sea sólo un sí o un no a la pregunta de si se debe revocar el mandato. Hoy, ya sin humos que puedan nublar las vistas, tendrá que haber una decisión. Uf.

• Mensaje electoral en Oaxaca

En Oaxaca, nos comentan, existe la versión de que el Revolucionario Institucional, que ha gobernado desde siempre la entidad, sí va a tratar de tener un buen desempeño electoral en la contienda por la renovación de la gubernatura. Si bien tiene registrado que ganar representaría una auténtica hazaña casi imposible de lograr, nos insisten, tampoco se podría dar por cierto el señalamiento de que hay ya una cesión total de la plaza a priori. A eso atribuyen que el domingo pasado, en un acto al que acudieron alrededor de un millar de militantes tricolores, el gobernador Alejandro Murat cerrara filas con el precandidato Alejandro Avilés, pronunciara un mensaje de unidad y señalara que con el PRI “Oaxaca crece y se fortalece en el gobierno”. Nos dicen que también cerraron filas ahí Eufrosina Cruz, Germán Espinosa, Héctor Pablo Puga Leyva, Francisco Villarreal, todos ellos exaspirantes a la candidatura, y los priistas Lizeth Concha, Mariana Benítez y Javier Villacaña. Ahí el dato.

• El PAN en el INE

Nos comentan que este martes la bancada de diputados del PAN, encabezada por Jorge Romero, acudirá a las oficinas del Instituto Nacional Electoral para dar un mensaje de defensa a los organismos autónomos, así como para presentar parte de su agenda legislativa en la que estarán incluidas propuestas en materia electoral, que se elaborarán como coalición Va por México, es decir, en conjunto con las bancadas del PRI y PRD. Este pronunciamiento ocurre días después de que el grupo parlamentario albiazul expresó su respaldo al órgano electoral y que el consejero presidente, Lorenzo Córdova, asistió a su reunión plenaria previo al arranque de la segunda mitad del primer año de la LXV Legislatura. La visita ocurre en un momento coyuntural importante, nos recuerdan, la decisión del Gobierno federal de no entregar el presupuesto que requirió el árbitro para la organización de la consulta de revocación de mandato.