INE cuenta los días en falta

Con extrañeza que está a punto de convertirse en desazón. Así es como, todo indica, se está viendo desde el INE el escozor que generó la decisión tomada por sus consejeros de aprobar lineamientos que aplicarían en una posible consulta de revocación de mandato. Y es que ante las expresiones críticas y un tanto encendidas en el sentido de que el INE no debe “legislar” sobre el tema de la revocación, la respuesta de los consejeros ha sido vehemente: tampoco pueden obviar el escenario en el que la legislación no salga adelante en el Congreso. Y por eso también tienen en el INE un argumento cambiante, nos comentan. ¿Y por qué cambiante? Ah, pues porque consejeros cada día van cambiando la cifra de días de retraso en la emisión de la legislación correspondiente. El sábado Ciro Murayama recordó que iban 431. Hoy serían 433 y así.

Bisagras relevantes

Con la novedad de que la resolución de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE el sábado pasado, sobre la distribución de diputaciones plurinominales y con ello la eventual conformación final de la Cámara de Diputados, desató toda suerte de escenarios, en donde, nos comentan, la premisa que se repite es la del encarecimiento de las alianzas para Morena y el gobierno. En principio, se plantea que la suma de los partidos de la Alianza Va por México —de PRI, PAN y PRD— tendría 199 curules, y se presupone que hay y que prevalecerá la cohesión. ¿Aunque será esto último una condición inamovible? En tanto que Morena sumaría 278 votos, es decir, la mayoría absoluta, si se mantiene en alianza con PT y Verde, aunque llama la atención que se presuponga que en esa alianza no hay cohesión total. Lo cual dimensiona el poder de una tercera fuerza, en este caso MC, que con sus 23 diputados puede reemplazar en ciertas votaciones a aliados de Morena o que sume para apoyar reformas constitucionales.

PVEM y PT, listos para pedir “lo suyo”

Y hablando de alianzas que no vayan a ser frágiles, nos adelantan que la bancada de Morena, a través de su coordinador Ignacio Mier Velazco, ha comenzado una serie de acercamientos con los coordinadores del PVEM, Carlos Puente, y del PT, Alberto Anaya, para el reparto de espacios en el recinto legislativo de San Lázaro, en los que la bancada guinda deberá ceder al menos media docena de carteras a sus “aliados” para mantener viva la posibilidad del mayoriteo en temas clave, como la revocación de mandato, sin olvidar a otras fuerzas políticas que también extendieron la mano y no la quitarán hasta llevarse una tajada. Sin embargo, nos confirman que con excepción de la Jucopo —para la que se perfila el Partido Acción Nacional— hasta adelante de esa fila están los petistas y los del PVEM, para hacer valer su papel de partidos bisagra, y refrendar con esto, su compromiso con la actual administración federal

¿Abuso o crisis de éxito?

Nos cuentan que los centennials otra vez dieron ejemplo de lo que es tener ganas de vacunarse y convirtieron de nuevo la jornada de inmunización en un festival. Ah, pero resulta que los jóvenes, con esa forma de actuar, sobrepasaron las expectativas de cualquier jornada anterior, pues la aplicación de la primera dosis en Xochimilco, durante el fin de semana tuvo tanta demanda que agotó las vacunas Pfizer y ayer el Gobierno local tuvo que aplicar otra marca, la china Sinovac. Aunque las autoridades afirman que no habrá más filtros que los existentes —porque el hecho de que en la vacunación se hayan tardado hasta siete horas, de acuerdo con reportes periodísticos, no se le puede atribuir a un problema de logística—, esta vez sí lanzaron un llamado a los jóvenes para ser solidarios y responsables, y no acudir a la sede que no les corresponde, sobre todo porque en las filas hubo jóvenes de 18 a 29 años de otros estados.

López-Gatell, sin invitación

Nos dicen que en la plenaria de los diputados de Morena que se llevará a cabo del 24 al 27 de agosto, se abordarán las reformas prioritarias del Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la experiencia internacional de vacunación, entre otros temas de la agenda de salud. Sin embargo, quien no fue propuesto por ninguno de los legisladores guindas para participar en los diálogos previos al arranque del año legislativo fue el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el otrora llamado rockstar de la 4T, quien durante más de un año llevó las conferencias vespertinas de Covid-19. Y todo parece indicar, nos aseguran, que a la plenaria de senadores tampoco. Nos dicen que por parte de la Secretaría de Salud únicamente asistirá Jorge Alcocer. Uf.

Queja en Washington

Así que este día Alejandro Moreno, dirigente del PRI; Marko Cortés, del PAN, y Jesús Zambrano, del PRD, inician una gira por Washington en la que prevén entrevistarse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y con la secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tania Reneaum, para presentar una relatoría y denuncia sobre la amenaza que, aseguran, significa la intervención del crimen organizado en el sistema político-electoral en México y que, sostienen, tiene visos de terrorismo en varias partes del país. Los opositores pondrán énfasis, nos señalan, en lo que consideran una parálisis por parte del Gobierno federal para enfrentar amenazas, secuestros y asesinatos de líderes políticos, incluso, en actos proselitistas. Nos hacen ver que por los antecedentes de choque entre Almagro y la 4T, la alianza se está poniendo frontal.