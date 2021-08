Diferendo cultural ¿punto final?

Pues finalmente se cierra el capítulo, o al menos eso se tendría que suponer, que estos días ocupó la disuasión de una parte del sector cultural y que terminó con varios funcionarios fuera de los cargos y responsabilidades que tenían: primero Jorge F. Hernández, quien acusó haber sido cesado como agregado cultural en España por hacer cuestionamientos críticos respecto a planteamientos hechos por Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP. Luego, la renuncia de quien lo cesó, Enrique Márquez, director de la diplomacia cultural, pero no por echar al conocido narrador sino por designar en su lugar a Brenda Lozano, escritora cuyo perfil no agradó a un sector de las voces culturales afines a la 4T —entre las que el propio Márquez señaló a Pedro Salmerón. Ayer el anuncio presidencial fue que será una poeta indígena quien ocupe el cargo de agregada cultural. Aunque Lozano refirió que no piensa renunciar. ¿Entonces es o no el punto final? Uf.

• El tricolor y su reforma electoral

El que se apuró a informar que, al igual que la Presidencia y que el senador Ricardo Monreal, tiene también en proceso de confección una propuesta de reforma electoral fue el Partido Revolucionario Institucional, a cargo de Alejandro Moreno y cuya coordinación en San Lázaro quedó a cargo de Rubén Moreira. Y es el que el otrora partidazo dio cuenta de que será el mes entrante cuando la haga pública, aunque anticipó algunas líneas generales y orientaciones de la misma. Por ejemplo, defensa de la autonomía e independencia de los órganos electorales, aunque también buscar que éstos operen con eficiencia y austeridad. Ya más aterrizados, que haya una representación pura, para evitar la sobrerrepresentación, además de frenar las migraciones de legisladores de un partido a otro y una revisión no tanto de las diputaciones plurinominales, sino de las de mayoría relativa que estarían pensando en reducir para abaratar el costo de las elecciones. Sobre el tema más peliagudo, que no es otro que el relevo de consejeros, la respuesta fue que no acompañará ninguna reforma que vulnere el régimen democrático. ¿Y qué quiere decir eso? Que de eso se hablará en otro momento.

• Cierre de filas con el magisterio

Nos hacen ver que el respaldo del magisterio será central para que el regreso a clases, previsto para el próximo 30 de agosto, sea exitoso, es decir, que los protocolos tengan la más amplia efectividad posible. Por eso, destacó una muestra de proximidad que dio el Estado de México, entidad a cargo de Alfredo del Mazo. Y es que el mandatario estatal entregó cinco mil 636 nombramientos de asignación de plazas a profesores de la entidad, como resultado de un proceso amplio que implicó además la práctica de distintas pruebas. Del Mazo, nos comentan, recordó ante los docentes que en los últimos 18 meses —a causa de la pandemia provocada por el Covid-19— uno de los retos más importantes se ha presentado en el sector educativo, pues hubo que buscar la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la modalidad a distancia. Les agradeció el gran compromiso que han mostrado, sobre todo porque el del Estado de México es el sistema educativo más grande del país, con casi cinco millones de alumnos.

• Campeche se calienta

Así que que la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de exigir el recuento de toda la votación emitida en la elección para la gubernatura de Campeche, puso en guardia y a la expectativa a los dos candidatos que disputan el cargo, pero también a sus respectivos partidos y avivó las tensiones entre el Gobierno federal morenista y el árbitro electoral. El candidato de MC, Eliseo Fernández, ha informado en las benditas redes que luchará “hasta el final” en la impugnación que derivó en la decisión del TEPJF y ha advertido que el plazo puede irse hasta el 15 de septiembre. En tanto, en un mensaje más amplio, la morenista Layda Sansores, quien recién había recibido su constancia de mayoría de manos del árbitro electoral local, advirtió “soy la gobernadora electa y seré la primera Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche. No se confundan”. Y además retó: “si quieren contar que cuenten”. Pero además lanzó el reflector sobre un tema que se vuelve delicado, una vez que se ha determinado el recuento: el cuidado de la cadena de custodia de los paquetes electorales, de lo cual responsabilizó a la Sala Superior.

• Ciclones y tiempos presidenciales

Con la noticia de que el tiempo que el Presidente pretendía tomarse este fin de semana para escribir las líneas de su tercer informe de gobierno —éste sí oficial, pues es el que debe presentar el 1 de septiembre al Congreso— se vio interrumpido por la amenaza del huracán Grace que tras fortalecerse alcanzó el grado tres. El mandatario había tomado la tarde ayer un vuelo que lo dejó en Villahermosa, desde donde viajaría a Palenque, Chiapas. Sin embargo, las características del fenómeno meteorológico lo obligaron a publicar una serie de mensajes en sus redes sociales en los cuales alerta a la población de cinco estados para que tome las previsiones necesarias ante el eventual embate del ciclón. “Me sumo al llamado que se está haciendo de pedir a la gente de la región de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas e Hidalgo que busque refugio en partes altas con familiares y en albergues que se están instalando”, publicó el mandatario.

• Decisiones que chocan

Se juntaron, nos dicen, dos decisiones que pudieran parecer no muy convergentes, relacionadas con los intereses de México y de Ecuador. Y es que resulta que las autoridades de nuestro país determinaron que a partir del 4 de septiembre se exigirá visa a los ciudadanos ecuatorianos, tras detectarse que siete de cada diez que entran a México ya no regresan. La decisión se justificó, nos comentan, en la coyuntura actual en la que las autoridades migratorias buscan tener flujos regulares y ordenados. Sin embargo, esta determinación se informó el mismo día en que también se conoció de la visita oficial que el presidente de ese país, Guillermo Lasso, realizará a tierras aztecas, donde participará, junto al Presidente López Obrador, en un evento conmemorativo de los Tratados de Córdoba. La visita será del 23 al 26 de agosto, así que el mandatario ecuatoriano y su comitiva librarán la medida de la visa, sin embargo la duda es si la decisión migratoria podría tener un impacto diplomático.