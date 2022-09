Informe, pulso y mensaje en Querétaro

Fue el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien rindió su Primer Informe de Gobierno este fin de semana, en un acto en el que, nos comentan, dio cuenta de la relevancia de la colaboración que se puede dar en la diferencia. Lo anterior, subrayó, “es muestra de patriotismo y sello de demócratas”. En esa lógica, habló de la recuperación del estado ante los impactos de la pandemia, y dio cuenta de algunas políticas con sello propio como el seguro del desempleo o la clínica pos-Covid. “Creemos en la dignidad del empleo que da libertad”, fue otra de las puntualizaciones de Kuri quien dejó claro que su propósito es el de elevar a la entidad “al siguiente nivel”. Por cierto que, nos señalan, no obvió hacer un reconocimiento al Ejército y al Presidente. Un informe, pues, interesante y con buen pulso.

Comercio agrícola justo



Relevante, nos dicen, el mensaje del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, en la Primera Conferencia Internacional en Comercio de Servicios Agrícolas. Y es que, a nombre de México, planteó la necesidad de generar un comercio internacional de servicios relacionados con la agricultura —como certificación de semillas, asesorías técnicas, logística, operación de maquinaria y geoespaciales— que sea incluyente, equitativo y justo, beneficie a los productores de pequeña escala y contribuya a la seguridad alimentaria global. En el foro, que se lleva a cabo en China, dio cuenta de cómo el mercado mundial de productos agrícolas ha enfrentado obstáculos a la circulación internacional, políticas comerciales volátiles y creciente escasez de mano de obra y cómo enfrentar esos retos. Nuestro país es el doceavo productor y el séptimo exportador de alimentos a nivel mundial, de ahí la relevancia de su voz en estos foros.

Abrazo en El Zapotillo



Abrazados para la foto y en muy buenos términos para grabar el video, el Presidente y el gobernador de Jalisco realizaron ayer la supervisión de las obras complementarias de la presa El Zapotillo. “Estamos trabajando juntos, este domingo, supervisando, ya saben ustedes lo que sostengo, que orden dada no supervisada, no sirve para nada”, señala López Obrador en las imágenes difundidas ayer. Del lado del emecista, el tono también es de total cordialidad. “Es, sin duda, un acierto, pero aún todavía más importante es que con esta obra y con lo que ya se está haciendo (...) estaremos resolviendo un problema histórico de la segunda ciudad más grande de México, que es la ciudad de Guadalajara”, refiere Enrique Alfaro. En El Zapotillo la inversión total del proyecto es de 6 mil 825 millones de pesos comprometidos por el Gobierno federal. Ahí el dato.

Última llamada para Alito



El jaloneo por la iniciativa de la discordia que presentó el PRI no termina. Y es que resulta que el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, hizo ayer un llamado a las demás bancadas para que apoyen la propuesta del tricolor para que el Presidente pueda disponer de las Fuerzas Armadas por más tiempo en tareas de seguridad pública, ya que aseguró que la iniciativa es un complemento a las reformas secundarias recientemente aprobadas, con las que la Guardia Nacional se adscribió a la Secretaría de la Defensa Nacional. En el polo opuesto, PAN y PRD lanzaron una de sus últimas advertencias para que el tricolor retire su propuesta o la vote en contra, por el bien de la alianza. Incluso, propusieron crear otro plan entre los tres partidos para combatir la inseguridad. Mientras tanto, el proceso sigue adelante y será mañana cuando la Comisión de Puntos Constitucionales discuta la iniciativa y, de pasar, tendría la posibilidad de presentarla al pleno este mismo miércoles para su aprobación. El tiempo corre. Es la última llamada para Alito, nos comentan.

Grito de los “no alineados” en Morena



Nos cuentan que entre los militantes “no alineados” a la dirigencia nacional de Morena, que encabeza Mario Delgado, andan más que alebrestados con los cambios que se pretenden hacer a los documentos básicos de ese partido en el próximo Congreso Nacional. Su principal temor es cuánto tiempo pasará entre que se aprueben y el CEN comience a aplicarlos, según dicen, sin ton ni son contra quienes supongan “traidores” al movimiento. “La propuesta de reforma estatutaria… autoriza la elección de los máximos dirigentes por encuesta, facilita el control de gobernadores y otros altos funcionarios públicos sobre el partido, consolida la presencia de los ‘delegados en funciones’, legaliza la afiliación in situ durante las asambleas distritales y garantiza la continuidad de una conducción despótica, centralista y estatal. Adicionalmente, de manera temeraria se agregan varias cláusulas con la evidente intención de intentar intimidar a quienes luchamos por democratizar al movimiento…”, refiere una petición en change.org para que no se apruebe precisamente de esos “no alienados”. Uf.

La concentración de Monreal



Nos recomiendan no perder de vista el evento que encabezó el pasado sábado el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. El legislador logró llenar la explanada del Monumento a la Madre con simpatizantes que no dejaron de gritarle ¡presidente! Algo para destacar es el apoyo abierto que expresó hacia su persona la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en su cuenta de Twitter. Más de uno pensará que por lo controvertida que es Sandra, ese respaldo es más bien como un beso del diablo. Pero para efectos prácticos, la alcaldesa siempre ha sido una eficiente operadora de Monreal, como lo demuestra ese acto multitudinario, que no hubiera sido posible sin su intervención. En el evento estuvo el analista Gibrán Ramírez, quien también manifestó su respaldo al proyecto político del zacatecano. La moraleja, nos dicen, es que Monreal está más que metido en la pelea.