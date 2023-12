Para iniciar la semana peleando

Y donde la cosa no pinta para mejorar es en la crisis que atraviesa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que tres magistrados se han unido para tratar de tumbar a su actual presidente Reyes Rodríguez. Y es que resulta que ayer este último dio cuenta de que algunas medidas de austeridad aplicadas durante su administración son las que han generado la inconformidad de los Felipes, Fuentes Barrera y De la Mata, y de Mónica Soto. Aunque no pasaron pocos minutos para que éstos replicaran que en los señalamientos del magistrado presidente no están las razones de su inconformidad e incluso lo acusaran de querer generar una falsa percepción. En cambio, advirtieron que “ha mostrado debilidad en el manejo de esta institución” y le advierten que “aferrarse al cargo tendrá consecuencias nocivas para la autonomía de este órgano”. Uf.

Control en Texcaltitlán

Nos cuentan que gracias a la capacidad de reacción de las autoridades del Estado de México, se conserva la calma en el municipio de Texcaltitlán, a dos días de los hechos de violencia del pasado viernes que dejaron 14 muertos. Si bien la población de la comunidad de Texcapilla prefirió resguardarse ayer, los permanentes patrullajes de las fuerzas estatales y federales proporcionaron una sensación de tranquilidad y enviaron el mensaje de que las instituciones del Estado retomaron el control en la zona. Un punto a destacar, nos dicen, es que la gobernadora Delfina Gómez dio de inmediato la cara y encabezó una conferencia de prensa en la que se hizo un recuento de daños. La mandataria instruyó a reforzar la seguridad en esa región de Tierra Caliente y anunció una política de apoyos sociales para la población. Prometió que algo similar no volverá a pasar.

Acapulco, el pendiente

Y fue el senador Manuel Añorve quien ayer subió a las redes un video en el que da cuenta del estado de desolación en el que se encuentran las playas de Acapulco. Lo anterior, nos comentan, para hacer notar la falta de apoyos en el sector de la hotelería en el puerto y plantear la necesidad de que haya créditos blandos vía Fonatur o Banobras. “Vean, domingo en la tarde, nadie… Con todo respeto yo le digo al Gobierno federal que está muy bien que se den todos los apoyos que están dando a la población más necesitada que perdió prácticamente todo, pero si no reactivan la economía, la gente no va a tener empleo, y si la gente no tiene empleo no hay derrama económica, no sólo en Acapulco, sino en todo Guerrero. secretaria de Economía, póngase las pilas”, señala el legislador del tricolor. Y sí, su video es muy convincente.

Se encienden los ánimos

El incidente ocurrido ayer el Parque La Mexicana, en Cuajimalpa, nos dicen, debe quedar como un llamado de atención para que los conflictos no escalen en pleno proceso electoral. Un grupo de jóvenes priistas realizaba un evento en apoyo a Santiago Taboada cuando arribó otro contingente, del cual nadie se hace responsable, y se armó una trifulca en la que salieron a relucir algunos huevazos. Las cosas no pasaron a mayores, pero motivaron un intercambio de señalamientos entre actores políticos que hasta hace muy poco eran aliados. Tanto los dirigentes de los partidos como el Instituto Electoral de la Ciudad de México deberán estar muy atentos a que no se presenten actos de provocación como el de ayer. No vendría mal, nos dicen, un llamado a la cordura y a la civilidad de parte del árbitro electoral, pues como decían las abuelas, “más vale una advertencia a tiempo”.

Un entorno de diferencias

Fue la comisionada del Inai Julieta del Río quien ayer acaparó la atención al bajarse de la contienda mediante la cual este domingo se renovó la presidencia de ese órgano autónomo. Y es que Del Río, al anunciar su declinación, dejó claro que su voto se lo daría a la comisionada Josefina Román y no a Adrián Alcalá. Dijo que no avalaría a personas sin solvencia ética y moral suficiente para llevar las riendas del órgano de transparencia. También advirtió que es necesaria una reingeniería en el organismo, para su buen funcionamiento, y estimó que los organismos se van a transparentar, siempre y cuando los individuos que los integren también sean íntegros en su proceder. El proceso electivo continuó y al final Alcalá Méndez fue electo, pero, nos hacen ver, tendrá que arrancar su gestión en un entorno de diferencias hacia adentro y hacia afuera de la institución.

Definiciones para la Corte

Y será esta semana cuando en el Senado se resuelvan un par de incógnitas sobre las que nos piden estar pendientes. Ambas tienen que ver con la designación de la nueva ministra de la Corte. Y es que, nos hacen ver, finalmente se sabrá si a causa del rompimiento del llamado bloque de contención, la bancada naranja y algunos otros legisladores aportarán apoyos para que se dé el acuerdo sobre alguno de los perfiles enviados por el Presidente en la segunda terna. El otro tema es el de conocer finalmente quién queda, porque en días recientes ha habido expresiones favorables tanto para la postulación de Bertha Alcalde como para la de Eréndira Cruzvillegas, por su trayectoria como defensora de derechos humanos. Por cierto que si la terna fuera nuevamente rechazada, ya no hay vuelta de hoja pues el Presidente determinará quién se queda con la vacante que dejó el ministro Arturo Zaldívar. Pendientes.