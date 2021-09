Instituciones a prueba

Y la institución de la salud que ha estado bajo las miradas es el ISSSTE que lleva el oaxaqueño Luis Antonio Ramírez, luego de que se diera a conocer cómo padecieron las inclemencias del tiempo, vientos y lluvia, pacientes del hospital de Acapulco que fueron puestos en el estacionamiento, bajo carpas, para su atención, tras ser sacados de las instalaciones que resultaron afectadas por el sismo del 7 de septiembre pasado. De acuerdo con reportes periodísticos de anoche, cinco pacientes permanecían en esa condición y había reportes de que algunos otros habrían sido referidos a instituciones privadas o a hospitales “hermanos”. El temblor de la semana pasada, nos cuentan, está poniendo a prueba la capacidad de reacción de las instituciones.

El desayuno de Zacatecas

Par de fotos que, salvo el encuadre y la cuenta desde la que se postearon en las benditas redes, dejaba ver el mismo semblante de los retratados. Las fotos eran del notoriamente ameno y privado desayuno que tuvieron ayer. El senador Ricardo Monreal la publicó a las 11:20 con el mensaje de que en la toma de protesta del nuevo gobernador de Zacatecas, David Monreal, “coincidí con el canciller Marcelo Ebrard, quien asistió en representación del Presidente de la República…” El secretario de Relaciones Exteriores la publicó a las 11:58. “Tuve el gran gusto de desayunar con el senador Ricardo Monreal, compañero de muchas batallas en favor de la 4T, en Zacatecas”. Así el encuentro de dos “corcholatas” importantes del momento, a quienes no se pudo dejar de ver en esa calidad, porque a pesar de que el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, y el dirigente nacional de los guindas, Mario Delgado, también andaban por Zacatecas, en esas fotos no aparecieron..

Precaución en la Benito Juárez

La alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México no es la que tiene más casos activos de Covid-19. De hecho, nos comentan, sus colonias están entre las que hacen un mayor uso de cubrebocas, según los últimos informes del Gobierno local. Aun así, en un acto de sensatez, el alcalde Santiago Taboada fue de los primeros en anunciar que el próximo 15 de septiembre no habrá festejos, ni Grito ni mensaje para invitar a celebrar. El funcionario, nos dicen, ya tenía avanzada la organización para un evento masivo, pero consideró que antes de pensar en eso, es mejor esperar a que todos los adultos estén vacunados con sus dos dosis contra Covid-19. En la Benito Juárez la semana que recién terminó fue de vacunación de mayores de 40, pero no se ha cubierto a todos los de más de 18 años. El monto que se ocuparía en el festejo será canalizado a apoyar la economía familiar a través de una ampliación del programa Seguro del Desempleo. Conveniente decisión del alcalde reelecto.

Sheinbaum, García Harfuch y los cuadrantes

Donde la disminución de los índices delictivos ha sido notable en los últimos meses es en la Ciudad de México, favorecida por una política de seguridad a la que se ha dado continuidad y acciones congruentes con los principios rectores del Gobierno capitalino que encabeza Claudia Sheinbaum. Ayer, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, subrayó que los homicidios dolosos disminuyeron 35 por ciento del 2019 a la fecha y dio a conocer que se han ejecutado 60 órdenes de aprehensión en contra de malos elementos de la corporación que han actuado de una manera incorrecta o en la comisión de algún delito. Todo esto, tras anunciar el arranque del plan de fortalecimiento de cuadrantes prioritarios, en los que se desplegarán las primeras 300 patrullas de un total de 520 que habrá y que beneficiarán a las alcaldías de Tlalpan, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Xochimilco. La Ciudad de México está dividida en 847 polígonos, pero de éstos 12 concentran el 40 por ciento de la incidencia delictiva. A ésas van destinados los recursos anunciados ayer.

Capital europeo en Guanajuato

A su regreso de su gira de trabajo por Europa, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, se trajo cargando un grueso portafolio con compromisos de inversión con países como Suiza, Italia, Francia, Austria y Alemania por más de 446 millones de dólares que permitirán generar 5 mil 556 empleos directos e indirectos en los sectores automotriz, autopartes, aeronáutica, alimentos, desarrollo de innovación y de tecnología para avanzar en el cumplimiento de su compromiso de atraer unos 5 mil millones de dólares en capitales extranjeros, de los cuales ya suma más del 50 por ciento de la meta sexenal que construya un Guanajuato competitivo, global, productivo, orientado a la innovación y en constante diálogo con el mundo. En tiempo de reactivación, la atracción de inversiones es uno de los principales retos de los gobernadores. En el caso de Guanjuato, las empresas que inventirán son Nestlé-Purina, ITT Motion Technologies, Pirelli, Grupo PROMA, Ferrero, Le Bélier, Safran y ZKW..

El sello de la Marina

Entre las imágenes que recorrieron las benditas redes durante el fin de semana, una que dio cuenta del esfuerzo que realizan los soldados del país fue la del rescate de un perro en el derrumbe del Cerro del Chiquihuite. En el video se aprecia cómo un elemento de la Secretaría de Marina busca reanimar con RCP al animal recién rescatado. Son segundos en los que, independientemente del resultado, se aprecia la dedicación del elemento. De esa dependencia, a cargo del almirante Rafael Ojeda, dos células, la Alfa y la Bravo, han laborado en el lugar en busca de personas que pudieran estar con vida, ayudando a controlar la estabilidad de las rocas desgajadas y apoyando las tareas de evacuación de las familias que pudieran estar en riesgo. La presencia de elementos de la Semar, nos señalan, también ha sido notoria en la desgracia ocurrida en Tula, Hidalgo, donde han realizado acciones primero de rescate y luego de tipo sanitario —consistentes en la remoción de toneladas de lodo y basura—, y también de tipo médico, particularmente con asesorías a habitantes afectados por la inundación.