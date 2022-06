Inversión clave en el Edomex

Relevante, nos comentan, el anuncio que hizo ayer Prologis, empresa líder en desarrollo y arrendamiento de bienes raíces industriales, durante un encuentro que los directivos de esa firma sostuvieron con el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo: el arranque de una inversión de casi 5 mil 480 millones de pesos para la construcción de tres nuevos parques industriales: uno en Cuautitlán, otro en Lerma y uno más en Toluca, proyecto que implicará además generar 8 mil 700 empleos. La noticia, nos dicen, abona a que la entidad avance en uno de los ejes establecidos por el mandatario estatal, esto es, que la entidad se consolide como el mejor destino logístico del país. Por cierto que en el encuentro, Del Mazo ofreció todas las garantías, certeza y facilidades para que el plan de la empresa tenga éxito.

Expectativas sobre el Puente Nichupté

Con la novedad de que se dio a conocer los resultados de la licitación de la obra del Puente Nichupté en Cancún y la ganadora resultó ser la empresa ICA. El hecho es relevante porque implica una inversión de 5 mil 570 millones de pesos de parte del gobierno, en una obra distinta, pero no por ello menos importante, a las que han estado en el foco de atención de tener un sello de la 4T. Sobre el puente no sólo había muchas expectativas del sector de la construcción que habrá de acometer el reto de la obra, sino del sector turístico de la entidad, que cifra en ella la solución a problemas actuales de movilidad en ese popular destino turístico. La construcción del puente contempla una longitud de 8.8 kilómetros sobre la laguna del mismo nombre. Incluye entronques en el Boulevard Luis Donaldo Colosio y Boulevard Kukulkán, en el municipio de Benito Juárez, así como los estudios de ingeniería necesarios y el proyecto ejecutivo.

Sheinbaum, preparada

Que a nadie le quede duda que Claudia Sheinbaum va derecho y no se quitará de la ruta por el 2024. Y no sólo por las múltiples señales que se mandan desde afuera, sino porque ella misma ha expresado el convencimiento que tiene sobre su preparación y posibilidades de ser Presidenta. En la conferencia de ayer le preguntaron: “¿Está preparada para ser presidenta de la República en 2024?”. Y la funcionaria respondió: “Pues claro que estamos preparados, pero habrá su tiempo para todo”. La Jefa de Gobierno, además, mostró que jugará en el tablero y discurso que se ha dispuesto para la carrera, en el que no deja de llamar la atención el término “corcholata”. “Es una manera de (que) en vez de hablar de destape, pues se habla de “corcholatas”. Entonces no lo veo mal, es algo que lo utilizó el Presidente de la República y es una manera de mencionar que se acabó el estilo del tapado que existió durante mucho tiempo”. Sheinbaum, nos señalan, no se va a atorar en esas cosas.

“Corcholatas” capitalinas… faltan

Nos recomiendan observar lo que pasa con la grilla en la Ciudad de México, en donde la oposición le está ganando a Morena en el tema de los “corcholatazos”. Y es que ayer, por ejemplo, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, destapó a la senadora Kenia López Rabadán como aspirante a la candidatura a Jefa de Gobierno, y al mismo tiempo confirmó que Xóchitl Gálvez, autodestapada la semana pasada, tiene posibilidades. Y el pasado jueves, el diputado federal de MC, Salomón Chertorivski hizo lo propio. Total, que hasta el momento ya conocemos a tres “corcholatas” de la oposición, mientras que de parte de Morena no hay un solo destape. Resulta extraño este exagerado sigilo en la capital, sobre todo al observar el gran furor que se vive en el partido en el poder de cara a la sucesión presidencial. Quizá los destapes en la casa de enfrente hagan que los aspirantes morenistas al Gobierno de la ciudad asomen la cabeza. Y está haciendo falta lo que recomienda Mario Delgado a nivel federal: un chorcolatafest, sólo que aquí sería un Corcholatafest-Morena-CDMX.

Metro: más vale prevenir

Para muchos, las autoridades capitalinas están actuando con responsabilidad al tomar la decisión de cerrar la Línea 1 del Metro durante un año en dos etapas para actualizar todos los sistemas. La medida no será en absoluto popular. No puede serlo, cuando las mismas autoridades reconocen que se verán afectados al menos 300 mil viajes al día en la primera etapa. Pero es necesario paralizar este medio de transporte para modernizarlo, pues su vida útil terminó ¡hace 13 años!, durante los cuales las autoridades en turno no le quisieron entrar al tema. Las molestias que ocasionará el cierre de la Línea 1 son previsibles e inevitables. Pero peor hubiera sido hacer como que no pasa nada y dejar el camino abierto para que ocurriera una tragedia de proporciones incuantificables por mantener en operación un medio de transporte cuyos sistemas operativos son obsoletos. Es probable que el gobierno capitalino tenga que pagar un costo político por el cierre de la famosa línea rosa, el cual puede ser menor si se cumplen los tiempos programados para el mantenimiento y no se prolongan más y si las alternativas para moverse son funcionales.

La versión de la imposición

Tras seis meses que incluyeron plantones, una versión estudiantil de revocación de mandato y una orden del Inai para transparentar la información, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por fin hizo pública el acta de designación de José Antonio Romero Tellaeche como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Sin embargo, la respuesta, más que calmar la incertidumbre de los cideítas, avivó sus sospechas sobre una presunta imposición en el cargo por parte de María Elena Álvarez-Buylla, la mandamás del Conacyt. ¿Por qué? ¡Ah! Pues porque el acta presentada no exhibe las firmas de quienes participaron en la sesión y, además, da cuenta de la ríspida discusión que se generó durante el acto, ante el rechazo de la comunidad estudiantil que desde noviembre del 2021 ya se expresaba en contra de Tellaeche. Uf.