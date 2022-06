Donde están apostando fuerte al tema de la inversión en logística es en el Estado de México. Y es el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, el que está empeñado en tener la entidad posicionada como uno de los centros de inversión más importantes del país en esa materia. Nos hacen ver que uno de los grandes aciertos del mexiquense fue mejorar la regulación e incrementar la facilidad para la apertura de negocios, sobre todo después del golpe que representó la crisis sanitaria por el Covid para los estados del país. Ayer, en un evento en Lerma, el mandatario estatal inauguró un parque industrial y destacó la inversión extranjera que ha llegado a la entidad, misma que se ha traducido en generación de empleo.

Otro golpe de la Marina

La que sigue dando golpes relevantes al crimen organizado es la Marina, institución a cargo del almirante Rafael Ojeda, pues resulta que ahora consiguió asegurar más de mil 300 kilos de presunta cocaína en costas de Oaxaca. Fueron elementos de la Octava Región Naval quienes durante sus operaciones de vigilancia en las costas de Huatulco, detectaron dos embarcaciones cuyos tripulantes al notar que habían sido identificados se dirigieron a la Laguna de Chacahua para iniciar la descarga de material a un vehículo de redilas. En apoyo llegó un helicóptero de la dependencia que provocó que los presuntos delincuentes se dieran a la fuga. Los marinos iniciaron entonces una persecución que terminó en el poblado El Azufre, donde los traficantes abandonaron la presunta droga. Por cierto que, en suma, la Marina ha logrado el aseguramiento de alrededor de 14 mil kilos de esa sustancia. Buenos resultados.

Entre Orozco y Marko viene “tiro”

Resulta que el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, quiere reabrir una añeja rencilla que parecía haber quedado resuelta en el 2021. Esperó a que terminaran las elecciones en su estado para casi embestir al dirigente del PAN, Marko Cortés, en un tema pendiente que tenían desde septiembre del año pasado, cuando el líder del blanquiazul lo llamó mentiroso y lo señaló de “hacerle el juego” al Presidente López Obrador por un presunto entreguismo del estado a Morena. Pues total que Aguascalientes lo ganó el PAN, pero ahora el gobernador está acusando que el que está entregando el país es el propio partido, pues los “malos resultados” de Marko Cortés han dado a Morena muchos estados, por lo que aseguró —en una entrevista con Carlos Loret— que ya debería haber renunciado. Hasta ahora, nos comentan, Cortés no ha comprado el pleito, pero de que tiene parque para responder, sobre todo por señalamientos que hay a temas de la administración del mandatario estatal, lo tiene.

¿Vegetales en los contenedores?

Pues resulta que las autoridades de Colima se han apresurado a presumir que los contenedores robados en el puerto de Manzanillo no contenían oro, sino “concentrado de durazno, concentrado de cebolla, llantas y rollos de material para invernadero”, según dijo ayer el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, Gustavo Adrián Joya Cervera. Puede que el funcionario tenga algo de razón, aunque él mismo reconoció que aún falta por conocer qué había en tres. Pero lo que no han explicado las autoridades estatales es por qué no habían informado del atraco, que ocurrió desde el pasado 5 de junio. El asunto salió a la luz pública una semana después por filtraciones a los medios. Y hasta la pregunta es necia: ¿si los delincuentes sólo se llevaron frutas y verduras por qué mantener el robo en secreto? Hay quien piensa que alguien no quería que se supiera que en el estado en donde antes no pasaba nada, ahora ya hasta se roban ¡contenedores!

Debate perdido en el Senado

Con expresiones como “senadora Olguita, ya regresa”, senadores de la oposición reclamaron la conducción de la sesión de ayer de la Comisión Permanente por parte de Sergio Gutiérrez Luna, quien encabezó la negativa para que ayer hubiera debate político en el órgano legislativo. Hasta entre los mismos morenistas y sus aliados causó extrañeza que se cerrara el espacio al debate cuando había varios temas pendientes, como el evento de Morena del fin de semana en el Estado de México. El reclamo llevó a que en el pleno se sometiera a votación en una, dos, tres veces, hasta que salió el resultado que coincidió con la decisión inicial y dejar a la Permanente sin debate político. Bueno, hasta el petista Gerardo Fernández Noroña ayer estuvo del lado de la oposición que quería debatir: “Me indigna sobremanera que me pongan en la condición de tener que votar con la oposición, porque no entiendo sus razones de evadir un debate que ganamos de todas todas todo el tiempo, porque el respaldo del pueblo está de nuestra parte”, reclamó. Uf.

A transparentar el nombramiento

Importante revés el que dio el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología —que encabeza María Elena Álvarez-Buylla— al determinar que esta dependencia debe dar a conocer el proceso que siguió para nombrar como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas a José Antonio Romero Tellaeche. Y es que, nos comentan el Conacyt decidió tender un velo de opacidad sobre esa designación al determinar que debía ser información reservada. Lo anterior porque “el expediente del proceso para la selección, designación y nombramiento del director general del CIDE constituye medios probatorios en diversos expedientes de juicios de amparo”. Pero resulta que, al indagar sobre el tema, el Inai encontró que sí había amparos, pero no se acreditó que la información solicitada pudiera vulnerar esos litigios. Y con ello, al Conacyt no le queda otra opción que quitar el velo de opacidad que tendió sobre un tema relevante, nos señalan.