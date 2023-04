Jitomatazos a la autoridad

No deja de mandar una mala señal, nos comentan, el que una autoridad pierda el respeto de los ciudadanos a los que pone en orden o regula sus actividades. Y peor aún si esa autoridad resulta además agredida de una penosa manera. Bueno, pues algo así pasó ayer en el cada vez más conflictivo municipio de Acapulco, que gobierna la morenista Abelina López. Y es que durante un operativo en el mercado central que se realizó con el propósito de retirar mercancía y cajas que estorbaban el paso peatonal y vehicular, el titular de la Dirección de Vía Pública, Raúl Ceballos Carbajal, fue atacado a jitomatazos. En imágenes que dieron a conocer medios locales se ve a mujeres, que aparentemente se dedican a la venta, arrojarle los jitomates al funcionario que apenas atina a protegerse y quien se ve obligado a seguir trabajando con la playera blanca llena de manchones rojos. Uf.

“Como los nuevos ricos”

Quién iba a pensar que el avión presidencial terminaría adquirido por un país que no se puede decir que se encuentre en las órbitas más próximas a México. Pero así fue, y luego de cuatro años de estar a la venta, el aparato que antes se rifó, aunque nadie lo ganó y, por cierto, no tiene ni Obama, fue adquirido por el gobierno de Tayikistán, nación que fue parte de la URSS, se encuentra en Asia central y es vecino de Afganistán, Pakistán y China, y ayer depositó los mil 658 millones 684 mil 400 pesos en los que se valuó la nave. Los millones, se informó, cayeron ya en las cuentas del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. “Estamos como los nuevos ricos que compran un yate o un avión como éste y son felices sólo el día que lo estrenan y el día que lo venden”, dijo ayer el Presidente, a bordo del Boeing 787. Vienen 10 días para que los compradores se lo lleven y para que aquí se debata si fue o no una buena venta.

Avanza agenda de electromovilidad

Y es el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien, nos cuentan, regresa de Alemania con noticias importantes que permitirán a su entidad dar más pasos adelante en una de sus apuestas estratégicas: convertirse en el hub mundial de la electromovilidad. Y es que tras asistir a la “Feria Hannover Messe 2023”, el mandatario emecista consiguió traer por primera vez a América Latina el “America’s Mobility of the Future 2023”, un evento que se realizará los próximos días 6 y 7 de junio en Cintermex. García Sepúlveda también estuvo promoviendo los beneficios de invertir en su estado y anunció el Plan EducaTesla, con el que se buscará la capacitación de ingenieros y técnicos ante el boom económico que ya ven venir. En Berlín, el mandatario visitó además la Gigafactory de Tesla —una como la que se instalará en Nuevo León—, donde tuvo un encuentro con directivos de la planta. Una gira redonda.

Caso Von Roehrich… lo que sigue

Nos comentan que una vez que fue detenido el exalcalde de Benito Juárez, Cristian Von Roehrich, lo que procede es que la Fiscalía capitalina actúe con una absoluta pulcritud, para evitar que el caso, que debe ser de caráter judicial, se contamine políticamente. No tardarán en surgir las voces que digan que se trata de una persecución, lo que obligará al órgano de procuración de justicia, a conducirse con estricto apego a derecho, pues está de por medio el prestigio que ha acumulado por el éxito obtenido en otros casos relevantes. Hay quien cree que también del lado de la oposición debe haber mesura para no descalificar a priori las actuaciones judiciales, sino esperar a que se desahogen los procesos correspondientes para que al final sean los jueces quienes definan la situación del también exlegislador. Pendientes.

Acuerdo y choque

Ayer ocurrió algo que pocas veces se da en la Cámara de Diputados, porque resulta que las bancadas hicieron a un lado sus diferencias partidistas para aprobar las reformas enviadas por el Presidente de la República a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil. Esto, con el fin de que México pueda recuperar la Categoría 1 de seguridad aérea que perdió hace dos años y que tanto le ha costado a la industria. Sin embargo, no se guardaron las ganas de darse con todo, pues después de lo anterior vino el madruguete aplicado por la mayoría parlamentaria, que sumó al paquete de reformas algunas modificaciones para que el Estado tenga su propia aerolínea, con la cual, advirtió la oposición, se vulnerará al libre mercado para el sector aéreo. Como que cuando se ponen de acuerdo no les gusta mucho, nos dicen, y entonces le dan paso a los temas de choque, nos cuentan observadores del Legislativo entre broma y verdad. Uf.

Caravana con disfraz de protesta

Resulta que en el viacrucis migrante que saldrá este domingo desde Chiapas, no todo es protesta por los 40 extranjeros fallecidos en un incendio en Ciudad Juárez, como se planteó originalmente por parte de quienes empezaron a convocarla. Porque resulta que muchas de las personas que participarán ya están demandando visas humanitarias para seguir su avance al norte. Algunos organismos han mencionado que la movilización puede ser una caravana disfrazada para tratar de sacar a la mayor cantidad de migrantes del estado, debido a que se encuentran varados desde hace meses. Al parecer, la manifestación por los fallecidos quedará en segundo plano, pues lo que buscan en realidad las personas indocumentadas, como es sabido, es avanzar para pedir asilo a Estados Unidos.