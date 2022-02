El laberinto de Morena

Los procesos electorales que se llevan a cabo en seis estados metieron a Morena en un laberinto cuya salida se ve complicada. Pase lo que pase, se reducirá el número de senadores de este partido. Si José Luis Pech no gana las elecciones de Quintana Roo regresará al Senado, pero ya no estará en la bancada de Morena. Y si gana las elecciones, su escaño lo ocupará el suplente, Rogelio Márquez, que no pertenece a Morena, sino al PES. Además, si a José Ramón Enríquez, Morena no le da la candidatura al gobierno de Durango, se irá del partido. Y si sí lo nomina, fortalecerá políticamente a Ricardo Monreal, a quien muchos no ven con agrado. Y falta ver lo que hará Susana Harp si no le dan la candidatura a Oaxaca. Morena tiene actualmente 61 senadores, pero podría terminar con 58. Y en estos tiempos de reformas importantes, cada voto vale oro, nos comentan.

Focos rojos en Segalmex

Con la novedad de que el caso Segalmex, dependencia a la que la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones por 5 mil 640 millones de pesos —mismas de las que se dio cuenta ayer en estas páginas—, es el más delicado para el órgano fiscalizador, según reconoció el propio auditor David Colmenares. Al respecto, nos hacen ver que la dependencia a cargo de Ignacio Ovalle se las verá negras para solventar en sólo 30 días, como marca la ley, todos los señalamientos planteados, pues son de una gran magnitud. Una vez que venza el mes de plazo, la ASF tiene cuatro meses para tomar decisiones sobre procedimientos a seguir. En Segalmex siguen prendidos los focos rojos, nos comentan.

Dejan cantando a Cházaro

Y el que para unos ayer mostró capacidad de disuasión y para otros fuerza para el agandalle fue el partido Movimiento Ciudadano, que comanda el experimentado Dante Delgado. Y es que su agrupación política anunció que la diputada y cantante Rocío Banquells, hasta ayer de la bancada perredista, ha decidido pasarse a la naranja y con eso se convierte en la integrante 24. Los perdedores de la jugada son los perredistas, quienes de ser 16 ahora ya se quedan en 15. Aunque el coordinador de la bancada, Luis Cházaro, reclamó que la posición, que corresponde a Tlalpan, la había ganado la alianza PRI-PAN-PRD con 40% de los votos parece, nos dicen, que no le quedará otra que ponerse a cantar aquello de: “Tú, luna mágica, ayúdale a volver junto a mí”. Uf.

El diputado y las armas

Y hablando de asuntos de cantantes que también son diputados el que hizo que muchas cejas se levantaran fue Marco Antonio Flores Sánchez. Y es que el vocalista de la Banda Jerez y legislador de Morena advirtió que, si no hay una acción para contener al crimen organizado en Zacatecas, él convocará a tomar las armas. “Si no nos hace caso el Gobierno federal, yo mismo voy a convocar a la gente para que se levante en armas allá arriba (por)que no es justo”. Su dicho, nos aseguran, se da ante una realidad de violencia que crece en la entidad que gobierna David Monreal, entre otras cosas, por el desplazamiento que el crimen organizado está provocando en varios poblados precisamente de Jerez. Nos comentan, sin embargo, que quizá sus dichos no tengan la mejor aceptación en la bancada de su partido, ¿se tendrá que desdecir?

Firme, el triunfo de Aldana en el STPRM

Y fue el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el que avaló ya los resultados de la elección en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en la que resultó triunfador Ricardo Aldana Prieto. Con esto se hace válida, reportó el Centro en un comunicado, “la solicitud de modificación de directiva por la designación de secretario General del STPRM que se encontraba vacante desde el 16 de octubre de 2019”. Nos hacen ver que en la revisión de las diversas inconformidades que se presentaron no se aportaron elementos suficientes para acreditar alguna duda razonable sobre el resultado que, nos recuerdan, fue contundente.

Ampliando el parlamento eléctrico

Nos comentan que en San Lázaro se alejarán del debate técnico sobre la Reforma Eléctrica para abrir espacio a un foro con comunicadores, con el fin de dar “democracia y pluralidad” al análisis de la iniciativa presidencial. Entre los asistentes al Parlamento Abierto, nos cuentan, estarán Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; la escritora Sabina Berman; Rafael Barajas, El Fisgón y el analista Hernán Gómez Bruera. También apuntaron a Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), entre otros. Una dinámica distinta al análisis de la Reforma Eléctrica que en una de ésas se pone más animada de lo que ha estado hasta ahora.