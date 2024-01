Les llueve en su tierra

Y fue en tierras oaxaqueñas donde la precandidata única de la oposición a la Presidencia, Xóchitl Gálvez, se fue con todo sobre los expriistas que renunciaron al partido tricolor para sumarse a Morena porque, dijo, andaban buscando que les perdonaran sus actos de corrupción cuando estuvieron como funcionarios de ese estado. No dejó títere con cabeza. Igual repartió raspones al exgobernador Alejandro Murat como al exsenador Eviel Pérez Magaña y a la diputada Mariana Benítez Treviño. En la repasada, Gálvez dijo que Murat se sumó al proyecto de la 4T pese a dejar una estela de corrupción por la que 10 de sus excolaboradores están detenidos. De Eviel señaló que fue excolaborador de Ulises Ruiz durante la revuelta de 2006, donde se cometieron 30 ejecuciones extrajudiciales, 311 detenciones arbitrarias y 248 casos de tortura, mientras Benítez fue colaboradora de Jesús Murillo en la extinta PGR cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Uf.

Rueda cabeza en Tabasco



Y fue la cabeza del secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, la que ayer se hizo rodar en Tabasco para, de esa manera, empezar a hacer frente a la situación de inseguridad que ha pegado principalmente en el capital del edén. El anuncio de la dimisión del funcionario se hizo poco después de que el gobernador de la entidad, Carlos Manuel Merino, informara del arribo que habrá de un refuerzo de 2 mil 500 efectivos de instituciones federales, Ejército y Guardia Nacional, para conformar bases de operaciones mixtas en la entidad con elementos de los tres niveles de Gobierno. La oleada de asaltos a comercios que se dio el pasado 4 de enero, nos hacen ver, fue la gota que derramó el vaso y precipitó las decisiones, sobre todo, porque no hubo forma de contener las acciones delictivas que, además, se multiplicaban en redes y medios.

Empujón al campo



Y donde no quieren dejar de lado el tema del desarrollo del campo, entre los temas relevantes de la agenda de Gobierno, pero haciendo sinergia entre autoridades federales y estatales es en Guerrero, nos comentan. Y es que la mandataria de esa entidad, Evelyn Salgado, revisó ayer con el subsecretario federal de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Raúl Paulín Hernández, y con el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero, Alejandro Zepeda, los avances en la instrumentación de programas que se aplican para beneficiar a los agricultores de la entidad y los que tienen presencia en prácticamente todos los municipios del estado. Para más referencia, Paulín es responsable de la coordinación y operación del Programa Sembrando Vida.

Y ahora, aspirante asesinado



Y hablando de asuntos de Colima nos hacen ver que quizá el de los líos intrapartidistas de Morena no sean los que más podrían preocupar a la gobernadora Indira Vizcaíno. Y es que quienes conocen de cerca el acontecer político en la entidad, nos comentan que mantener la seguridad y la gobernabilidad en el estado durante los procesos electorales será también un desafío mayor. Sobre todo, porque Colima se ostenta como la peor entidad en materia de homicidios dolosos, si se mide la tasa de incidencia de ese delito por cada cien mil habitantes. Algo que ha superado a la administración estatal. Apenas ayer se informó que hombres armados asesinaron a tiros en un ataque directo a Sergio Hueso, quien aspiraba a contender por el partido Movimiento Ciudadano al municipio de Armería. El hecho en el que perdió la vida el político de apenas 36 años ocurrió a sólo unos metros del palacio municipal.

De albiazul a fosfo fosfo



Y a quien, nos dicen, no le va a caer nada bien la adhesión de la diputada Paulina Aguado a Movimiento Ciudadano es al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés. Y es que Paulina, que hasta ayer formaba parte de las filas del albiazul, apareció al lado del dirigente del partido naranja, Dante Delgado y del coordinador de la bancada en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez. Y no sólo eso, sino que anunciaron que el próximo lunes la legisladora se apuntará como precandidata fosfo fosfo a la presidencia municipal de Querétaro, ayuntamiento de una entidad desde hace ya bastantes años bajo el control panista. De ahí que los dirigentes naranjas y la propia diputada Aguado no desaprovecharan la oportunidad de mandar un par de misiles contra los gobiernos del banquiazul. Uf.

Se prende ratificación de Godoy



Y será la mañana del próximo lunes cuando el Congreso de la Ciudad de México lleve a cabo el periodo extraordinario de sesiones en el que el punto principal a discutir será la ratificación de la fiscal de la ciudad, Ernestina Godoy. La mayoría de la 4T aprovechó ayer su superioridad en la Comisión Permanente para hacer la convocatoria respectiva y, nos hacen ver, buscará aplicar los recursos que tenga a la mano para conseguir que Godoy continúe en el cargo. El asunto se ha encendido con una polémica generada por el portal de noticias Latinus, que difundió una investigación en la que señala a la funcionaria de haber plagiado fragmentos de su tesis profesional. Hecho ante el cual la respuesta de la fiscal fue de descalificación y con el amago de recurrir a vías legales para defender su reputación. En los partidos de oposición, que ya se verá si mantienen su voto en contra, han señalado que la información difundida es otra razón para no aprobar la ratificación. Por lo pronto, pendientes.