Las listas falsas en el Edomex

Y no ha faltado quien haciéndole al mago, al adivino o dándole voz a quienes, como se dice coloquialmente, se les cuecen las habas, ande aventurando nombres y cargos de quienes supuestamente habrán de conformar el gabinete de Delfina Gómez en el gobierno del Estado de México. Sin embargo, nos hacen ver que todas esas listas que se han filtrado son en realidad falsas, porque resulta que la mandataria electa ha sido muy cautelosa y está revisando con lupa los perfiles que tiene sobre el escritorio. Nos comentan que allegados del senador Higinio Martínez, quien cada vez está más alejado de la maestra, están corriendo el rumor de que será el Jefe de Oficina de Delfina y que desde esa posición pretende controlar todo. Ya veremos si la gobernadora electa permite lo que otros están viendo más bien como un intento de autoimposición. Uf.

Interpol cancela ficha roja

Decisión relevante, nos dicen, la que tomó Interpol de cancelar la ficha roja de búsqueda que había emitido contra el exdirector de Pemex, Carlos Treviño. Sobre todo, se ha informado, porque concluyó que existen irregularidades en el proceso que impiden que éste se lleve a cabo de manera justa. Entre otras, que antes de que le fuera notificado que iniciarían un proceso en su contra, se enteró por la prensa; además, porque se le entregó una copia de la carpeta de investigación con documentos ilegibles y se intentó que compareciera en un penal de máxima seguridad en lugar del reclusorio capitalino. La Comisión de Interpol que revisó el caso determinó que los argumentos de Treviño son válidos. La ficha que se invalidó había sido emitida en noviembre de 2021. Ahí el dato.

El llamado a la secretaria

No cesan las exigencias de que se transparenten, por el impacto que representará para la educación pública, los enfoques y contenidos desarrollados por la SEP para el siguiente ciclo escolar. Y fue ayer la bancada de senadores del PRI, que encabeza Manuel Añorve, la que solicitó la comparecencia de la secretaria Leticia Ramírez. Nos hacen ver que los fines para los cuales la llaman no son otros que aclarar los cambios hechos no sólo a los libros —en los que algunos contenidos están señalados por su contenido ideológico— sino también al modelo de enseñanza. Y es que no se han disipado, con argumentos, las advertencias de que puede darse una interrupción de la continuidad entre niveles educativos o que transferirle tanta responsabilidad a los maestros podría sobrecargarlos, además de aumentar la desigualdad en los logros educativos. Ahí algunos de los puntos del tricolor.

Tensiones en Morelos

Y es en Morelos donde se respira en estos días una fuerte tensión política por hechos que están pegando en la estabilidad de diversas instituciones clave. Primero en la fiscalía de la entidad, porque resulta que en el gobierno del estado, a cargo de Cuauhtémoc Blanco ya están revisando perfiles para determinar quién podría ser el sustituto de Uriel Carmona, actualmente preso en la Ciudad de México. Y no sólo eso, sino que ya se empieza a operar políticamente ese proceso que debe pasar por el Legislativo, pues quien ayer se reunió con los diputados de Morena fue Ulises Bravo, dirigente de ese partido en el estado y hermano del gobernador. La otra pista donde la cosa está caliente es en el Tribunal de Justicia, pues, se ha informado, siete de 12 magistrados están exigiendo la salida del presidente de ese órgano, Luis Jorge Gamboa, a quien acusan de presionar a un juez. Una tercera situación crítica se da en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuyo edificio acaba de ser atacado a balazos. Uf. Pobre Morelos.

Con o sin los libros

Y hablando de la crisis que se ha generado por el tema de los libros de texto gratuitos, quien ayer dio la noticia de que en su entidad acometerán el problema en unidad fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. “La fuerza de Jalisco está, en muchos sentidos, en su capacidad de cerrar filas cuando se trata de cuidarnos, y qué mejor ejemplo que defender la educación de las nuevas generaciones. Por eso quiero agradecer el apoyo del sector educativo, en medio de un conflicto nacional”, señaló el mandatario en las benditas redes en las que subrayó el apoyo público que recibió de organizaciones sindicales y de maestros en la entidad para dar continuidad a la tarea educativa en el estado con la política local llamada Recrea. Educar para la vida. “Si hoy Jalisco cuenta con un proyecto tan sólido… es porque aquí sabemos trabajar juntos, con libertad y el conocimiento por delante para la correcta formación de nuestras niñas, niños y jóvenes… con o sin libros de texto de la SEP”. Ahí el dato.

El video del ataque en Campeche

Terrible, es como algunos describen el ataque a tiros que sufrieron la activista de Morena en Campeche, Jamila Moguel y su esposo Rafael Maldonado, quienes, se reporta, se encuentran graves. Fue el pasado viernes que ocurrieron los hechos en esa entidad, gobernada por Layda Sansores, pero recién se ha difundido un video en la red en el que se observa cómo el criminal perpetra el ataque. Si bien la mandataria estatal lamentó el atentado y dijo que las víctimas estaban siendo atendidas por personal calificado, también anticipó que “encontraremos a los responsables”. Tras los hechos, diversas voces de la política en el estado han exigido que se pueda volver al Campeche seguro. La difusión del video pone bajo la lupa al gobierno estatal pues persiste la exigencia de que el caso no quede impune. Pendientes.