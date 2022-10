Lupa legislativa sobre Segalmex

Nos cuentan que, por fin, diputados han puesto en marcha un proceso de rendición de cuentas sobre el escándalo de Segalmex, entidad en la que se han denunciado anomalías y desvíos por un monto de 9 mil millones de pesos, el cual integrantes de la oposición no se cansan de subrayar, es mayor al de la llamada Estafa Maestra. Y es que, integrantes de la Comisión de Vigilancia, incluidos varios de Morena, respaldaron que sea citado a comparecer el actual titular del organismo, Leonel Cota, para que explique y aclare las malversaciones que se dieron en el tiempo de su antecesor Ignacio Ovalle en la llamada “Conasupo de la 4T”. La propuesta de llamar al funcionario, por cierto, fue planteada por la panista María Elena Pérez-Jaen.

Acciones por la Categoría 1

Relevante, nos comentan, la visita que realiza a Estados Unidos Jorge Nuño, encargado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, acompañado de Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes, con el propósito de apurar el que nuestro país recupere la categoría 1 de seguridad aeronáutica. Por lo pronto, en el encuentro que el funcionario tuvo con Billy Nolen, quien está al frente de la Administración Federal de Aviación, quedó claro, nos comentan, que ese tema no sólo es prioritario para México sino para el propio gobierno de Estados Unidos. La SICT entregó ayer un plan de trabajo para cumplir el objetivo que considera concluir en diciembre uno de sus componentes importantes: el plan de acción correctiva. Ahí el dato.

Adán, bienvenido

Y quien está mostrando oficio político es la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien a pesar de los señalamientos críticos que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha hecho a la seguridad de la entidad, se dispone a recibirlo cuando éste decida visitar el estado. Cuando le preguntaron sobre el tema, la mandataria panista, nos comentan, respondió incluso con buen humor. “Y yo creo que él sabe que es bienvenido al estado de Chihuahua, aunque sea el norte del país, pero que lo recibimos con los brazos abiertos”, señaló en referencia a los dichos del funcionario, en el sentido de que los tabasqueños son más inteligentes que los norteños. “Es bienvenido para estar aquí en el estado cuando él lo disponga”. Ahí el dato.

De pactos, lombrices y gallinas

Con la novedad de que por el momento la polémica propuesta de Manuel Espino de establecer acuerdos con el crimen organizado no tuvo cabida en el Gobierno federal. Fue el propio Presidente quien ayer literalmente marcó su raya sobre el fondo del planteamiento del expanista, el cual, aclaró, éste no le propuso en la reunión que recién sostuvieron: “Nosotros hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad, y en el caso del combate a la delincuencia, tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto, está bien pintada la raya, la frontera, una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia”. Por cierto que el mandatario buscó no desacreditar al autor de la propuesta, y hasta lo defendió de los panistas, quienes, dijo entre risas, “lo ven como gallina cuando ve lombrices”.

Rechazo a pactos con el crimen

Y a propósito de esa propuesta de acordar con el crimen organizado que hizo Manuel Espino, el que también aclaró que no estaría de acuerdo con algo así fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Y es que, nos comentan, en una entrevista que concedió ayer a Jon Lee Anderson, refirió que los grupos criminales ya han cometido muchos delitos, por lo cual eso implicaría fijar una salvedad a la ley. Por cierto, que en la conversación también se refirió al tema de Morena y los diferendos que está habiendo, en particular al de Ricardo Monreal con Layda Sansores, ante lo cual pidió a la dirigencia de ese partido fijar con claridad “reglas equitativas y respetuosas, y hacerlas valer”. Ahí ese par de datos.

¿Y dónde está el pacificador?

Nos hacen ver que, en Morena, donde hay llamas por la confrontación que se ha abierto entre Layda Sansores y Ricardo Monreal, hay quien empieza a preguntarse ¿dónde andará Mario Delgado? Y es que no han visto, nos comentan, que el dirigente nacional del partido guinda esté haciendo algunos esfuerzos para alcanzar los extintores. El colimense viajó a Sonora para reunirse con el gobernador y presidente del Consejo Nacional morenista, Alfonso Durazo, para revisar reacomodos y adecuaciones legales que debe realizar su partido en cumplimiento de la ley. Nos dicen que no estaría mal que el encargado de velar por la unidad morenista se hiciera presente en favor de esa causa. Uf.