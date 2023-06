Machincuepa en el Senado

A propósito de la solicitud de licencia que presentó el senador Manuel Velasco, del Partido Verde, para entrar al proceso de designación del candidato de Morena a la Presidencia, observadores de asuntos legislativos nos hacen ver que en la Cámara alta habrá de presentarse una singular circunstancia. Y es que resulta que el suplente del senador chiapaneco es nada menos que Eduardo Murat, quien se desempeña como diputado, pero del PRI. Y eso, ¿qué implica? Ah, pues una doble contorsión que podría luxar a cualquier novato en la política, porque además de saltar de una cámara a la otra, el diputado tendrá que salir del tricolor, actualmente opositor, al Verde, totalmente oficialista. Y así nomás, de un día para otro. Los observadores de los temas legislativos nos dicen que ya están pendientes de retratar la compleja machincuepa. Uf.

Le responden a Alito

Y el que ayer salió al paso de las críticas que la víspera hizo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo. Lo hizo en una entrevista con Joaquín López Dóriga en la que aclaró que cumplió con la tarea de garantizar las condiciones para que los mexiquenses pudieran ejercer su derecho a votar de manera libre y en paz, y subrayó que nunca se apartó de la candidata de su partido, Alejandra del Moral, tras recordar distintos momentos en que se han acompañado en proyectos políticos. Por cierto que la propia Del Moral ayer mismo publicó en las benditas redes un mensaje que dice “con Alfredo Del Mazo me ha tocado enfrentar muchas batallas, particularmente en el 2017, en el 2018, 2021 y 2023. Hemos caminado juntos y seguiremos caminando juntos”, y agregó una foto al lado, precisamente, del gobernador mexiquense. Ahí la respuesta, nos comentan.

¿Rubalcava verde?

A muchos sorprendió, nos cuentan, la presencia del alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, en la Convención Nacional del PVEM realizada ayer. No faltó quien se pusiera a elucubrar ideas, como el que Rubalcava pudiera sumarse al proyecto político de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la invitada de honor en el evento realizado en el Centro Santa Fe. Pero hay otros que no olvidan que Rubalcava tiene fuertes nexos con el PVEM desde que fue jefe delegacional por primera vez, por lo que conserva a muchos amigos en este instituto político. Y por otro lado, el alcalde de Cuajimalpa nunca ha ocultado la buena relación que mantiene con Sheinbaum, que se ha traducido en coordinación en diversas materias de gobierno. Con esos antecedentes, no era raro que Rubalcava estuviera presente en la convención de ayer. Del rumbo político que tomará, ya nos enteraremos.

Denuncia en NL

Y quien ayer exhibió y frenó una nueva acción contra su gobierno, cuya procedencia ubicó en las filas del PRIAN fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Y es que resulta que agentes ministeriales armados de la Fiscalía estatal ayer intentaron entrar a la Torre Administrativa, instalación en la que laboran funcionarios y servidores públicos del estado. La Fiscalía del estado, ha señalado la administración estatal, está en manos de gente allegada a Francisco Cienfuegos, un priista al que la Fiscalía General de la República le estaría ya siguiendo la pista por posibles actos de corrupción. El caso es que apenas se enteró, vía telefónica, de lo que ocurría, el gobernador decidió denunciar los hechos en espacios públicos y redes. “No tienen límites y están violentando el marco legal para amedrentar a nuestro gobierno y a todo Nuevo León”, acusó, y con ello consiguió que los agentes optaran por abandonar el lugar. Nos dicen que el gobernador ya pidió la destitución del fiscal al Congreso federal y local.

Se anota punto en inversiones

Y donde le están poniendo empeño para atraer inversiones y con ello generar empleos e imprimir más bríos a la economía es en el gobierno de Chihuahua, que encabeza Maru Campos. Y es que en esa entidad se acaba de informar que la empresa multinacional de tecnología médica Becton Dickinson acaba de anunciar una inversión de entre 70 y 80 millones de dólares que aterrizará en Ciudad Juárez. Se trata de la construcción de una nueva planta que comenzará en agosto y se espera que concluya en septiembre del 2024. Fue la propia mandataria quien destacó los beneficios de Chihuahua para firmas que buscan la expansión de sus operaciones: una red de transporte que incluye carreteras, aeropuertos y ferrocarriles, 6 cruces fronterizos con Estados Unidos, una red eléctrica confiable, mano de obra calificada y un entorno favorable a los negocios. Ahí el dato.

Perredistas, del chongo

Llamó mucho la atención la molestia de la dirigente del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias, debido a que su homólogo a nivel nacional, Jesús Zambrano, se reunió con un par de corcholatas a la Jefatura de Gobierno. Y es que el martes, Zambrano presumió en sus redes sociales una fotografía tomada luego de un encuentro que sostuvo con el coordinador de los amarillos en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, y con su similar del Congreso capitalino, Víctor Hugo Lobo. Arias, quien también aspira a buscar la candidatura por la alianza opositora, respondió con la advertencia de que en su partido “no hay cabida para las improvisaciones y avisos de ocasión”. Pero fue más allá cuando dijo que “no se permitirá ni un violentador al poder”. Más de uno empezó a especular sobre a quién se refería Arias al decir eso. Y claro, muchos pensaron que los perredistas están en terapia intensiva como partido y todavía se dan el lujo de agarrarse del chongo.