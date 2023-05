Pues con la novedad de que el maestro de Derecho tenía razón. Por eso, en su momento, nos recuerdan observadores de los procesos legislativos, votó en contra del llamado Plan B. Una decisión que vaya que le costó, pero que defendió con el argumento de que tenía que asumir con autoridad lo que enseñaba en la UNAM. Bueno, pues ayer la Corte lo reivindicó al echar abajo el primer paquete de la reforma en materia electoral. Hablamos por supuesto del senador Ricardo Monreal, quien se separó del tropel de legisladores de la 4T que se apuraron a aprobar los ajustes promovidos por el gobierno. Ayer, al ser entrevistado en la Cámara alta, el zacatecano sostuvo que “Nos tocó al Poder Legislativo que nos enmienden la plana”. Y agregó: “Como constitucionalista me alegra que haya equilibrio de poderes y que haya pesos y contrapesos”. Ahí el dato.

Al frente de la estrategia

A diferencia de entidades en donde gobernadores dejan en manos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional los asuntos de seguridad, en Guerrero la gobernadora Evelyn Salgado dio cuenta ayer, nos hacen ver, que el tema lo tiene en sus manos, pero además lo asume como de responsabilidad compartida. De ahí que convocara a las autoridades de los tres niveles de gobierno al trabajo en coordinación y en unidad. Fue durante la segunda sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública en la que también se proyectó el gasto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, para el Ejercicio Fiscal 2023, con un monto estado-Federación de 314 millones de pesos. “Asumimos la tarea y el compromiso de construir las acciones y estrategias que habrán de pacificar a Guerrero que no es una tarea fácil”, declaró la mandataria.

Entre Cuauhtémoc y nada

Desde hace tiempo, nos hacen ver, las “autoridades” de Morelos, que encabeza el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, conocen la creciente ola delictiva en el municipio de Huitzilac. Robos, secuestros, extorsiones… Tan lo saben que, hasta para no meterse en problemas con los criminales los han dejado hacer. Esas mismas “autoridades”, han incluso pedido a automovilistas no detenerse en la autopista cuando viajan por la México-Cuernavaca. El domingo pasado, la “autoridad” se volvió a empeñar en mostrarse ausente, porque resulta que decenas de asaltos ocurrieron contra paseantes que lo único que hacían era tratar de llegar a la Ciudad de México, evitando un bloqueo que trastocó por horas la circulación en la autopista. Algo pasa, nos hacen ver, que al mandatario estatal parece ya no importarle que en la cancha de la seguridad le estén metiendo tantos goles.

Buen momento para la UNAM

Así que, a partir de hoy, el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, presidirá el V Encuentro Internacional de Rectores de Iberoamérica, evento que congrega a más de 700 titulares de instituciones de educación superior de 14 países. La inauguración estará a cargo del propio rector; el presidente de España, Pedro Sánchez; y la presidenta de Banco Santander, Ana Botín. Durante tres días, nos comentan, las rectoras y rectores debatirán sobre diversas temáticas y publicarán la Declaración de Valencia, en la que identificarán diversos ámbitos de actuación donde la universidad podrá desarrollar propuestas de valor para contribuir a un progreso social y económico más sostenible. Por si esto fuera poco, hay que destacar que recientemente la UNAM fue distinguida con la Medalla de Oro por la Universidad de Granada y el honoris causa otorgado a Graue por la Universidad de Sevilla. Lo dicho: en la máxima casa de estudios están recogiendo una buena cosecha de triunfos.

El corredor azul ¿o rojo?

Hay quienes han sugerido la idea de que el famoso corredor azul del Estado de México cambie a rojo, pues consideran que es necesario encender las alertas por la elevada incidencia delictiva que lo caracteriza. Atizapán de Zaragoza, gobernado por el panista Pedro Rodríguez Villegas, está azotado por el repunte de cinco modalidades de robo. Los asaltos en combis crecieron 54.5 por ciento en tan sólo un mes, mientras que los atracos a transeúntes lo hicieron en 30 por ciento. Atizapán sigue el ejemplo de Tlalnepantla, Naucalpan y Cuautitlán, todos gobernados desde hace años —salvo un paréntesis en el 2018 en algunos casos— por el PAN. La honrosa excepción es Huixquilucan, encabezado por la panista Romina Contreras. La moraleja, nos dicen, es que no se trata de un problema del partido que gobierna, sino de que las autoridades municipales se pongan las pilas. Uf.

Diálogo por el Cablebús

Plausible, nos dicen, la postura asumida por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al optar por la vía del diálogo para resolver el conflicto con padres de familia por el proyecto de colocar un pilote del Cablebús en la primaria El Pípila Verde. En días pasados, inconformes manifestaron su rechazo a la obra, pues dejaría inutilizada la cancha de basquetbol de la escuela. Y lejos de enfrascarse en una disputa que a nadie convendría, Sheinbaum optó por la concertación y de hecho dio a entender que el gobierno capitalino está dispuesto a estudiar otro posible trazo de la línea para que el pilote ya no tenga que ser instalado en el plantel. Resolver los conflictos con la población y entre niveles de gobierno sin politizarlos es, nos aseguran, el mejor de los caminos.