Fin a mafias de gruyeros

Importante, nos comentan, el anuncio que hizo ayer la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge Nuño, de que se elimina el cobro por el uso de rampas de emergencia en las carreteras federales. Sobre todo, porque esta decisión viene a poner un alto a los abusos que cometen los operadores de grúas, los famosos gruyeros. Y es que usuarios que los han padecido aseguran que actuaban como mafias. Surgidas con la connivencia de la desaparecida Policía Federal de Caminos, provocaban que recuperar un automóvil después de un accidente carretero, aunque éste fuera mínimo, implicara una extorsión estratosférica. El caso es que además de la decisión sobre el uso de las rampas se crea el Sistema Informático de Registro de Servicios que dará transparencia y certeza en el rescate de vehículos con grúas. En esta plataforma estarán las tarifas que todos deberán respetar. Ahí el dato.

Sheinbaum con Cárdenas

Y es Claudia Sheinbaum quien sigue tejiendo fino y mandando señales, nos dicen, del proceso de cierre de filas que está acometiendo en torno al movimiento del que recibió el bastón de mando. Y es que, nos cuentan, en las redes compartió una foto con Lázaro Cárdenas Batel, actual asesor de la Presidencia pro tempore de la Celac. “Me dio mucho gusto recibir y platicar con Lázaro Cárdenas Batel”, refirió la coordinadora de la Defensa de la Transformación. Lázaro, hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas —este último parte de una expresión de izquierda no forzosamente amalgamada a la 4T— antes del actual encargo ocupó la coordinación de asesores del Presidente Andrés Manuel López Obrador, posición en la que estuvo hasta el pasado mes de marzo. Por cierto que en la imagen, a la exjefa de Gobierno y al también exgobernador de Michoacán se les ve con sonrisas relajadas, nos hacen ver.

Uso abusivo de materiales

Y a propósito de la intención de Morena en la Ciudad de demoler la casa de Xóchitl Gálvez, fue el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de Coyoacán, Obdulio Ávila, el que reprobó que se usaran materiales de un proceso de rendición de cuentas como lo es la publicitación vecinal, para armar el material con el que falsamente se acusa un incumplimiento de la ley en la construcción del domicilio de quien será la candidata presidencial del Frente. “Es absolutamente falsa la historia, típica de un gobierno que manipula datos y hechos”, acusó el funcionario. Reprobó a los “porros” que, dijo, fueron enviados a desviar la atención de los graves problemas de seguridad, económicos y sociales del país y desaseo en el proceso de elección de su candidatura presidencial. “Morena ataca porque quiere robarse la elección, demoliendo o acuchillando instituciones”, sentenció.

El equipo de Delfina

Nos cuentan que durante la presentación del gabinete de Delfina Gómez no hubo sorpresas, pues se confirmó que Horacio Duarte será el segundo al mando como titular de la Secretaría General de Gobierno. Higinio Martínez no estará en secretaría, sino como responsable de proyectos especiales y jefe de gabinete. El equipo que dio a conocer ayer la gobernadora electa del Estado de México está marcado por la equidad de género, pues está integrado por siete mujeres y nueve hombres. La relación puede variar, pues está pendiente el nombramiento del titular de la Secretaría de Finanzas. Un factor a destacar es que no se trata de un gabinete netamente morenista, pues también hay varios académicos destacados sin filiación partidista y una empresaria. Ahí el dato.

AMLO con Samuel

Y el que ayer andaba no contento sino lo que le sigue era el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Y es que resulta que con el Presidente López Obrador inauguró el Acueducto El Cuchillo II, obra de infraestructura con la que se atiende sin más demora el grave problema hidráulico que ha enfrentado el estado en los últimos tiempos. Un proyecto que además se construyó con la conjunción de recursos y esfuerzos federales y locales y en un tiempo récord. “Como es sabido, pertenecemos a movimientos distintos”, dijo el Presidente, “pero, él (Samuel) ha entendido que tenemos que trabajar juntos, más allá de las banderías partidistas. Eso lo ha entendido muy bien Samuel, y por eso hemos podido avanzar”. Samuel, cuyo nombre suena como posibilidad en las definiciones de MC rumbo al 2024, correspondió: “El día de hoy es un día muy importante para Nuevo León y tenemos muchos agradecimientos que dar, empezando por usted”.

Quiere llamar la atención

Y fue el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien ayer anunció que solicitará licencia para buscar la candidatura de Morena a la CDMX. Eso sí, aclaró, será temporal, para evitar que el Congreso nombre a un interino. Pero resulta que un encargado del despacho, como el que pretende dejar, no puede terminar el mandato. Y hasta la pregunta es necia: ¿Para qué pide licencia si de antemano sabe que va a regresar al cargo? El Cuau, nos recuerdan, era bueno para las fintas en el futbol, pero lo de gobernar no se le ha dado. Para muchos el comportamiento de exfutbolista en los últimos días, más que finta parece una burda maniobra para llamar la atención. Y la acomete so riesgo de dejar la impresión de que adelantó el 28 de diciembre. Uf.