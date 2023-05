Marcha a favor de la Corte

Luego de la protesta en contra de la Corte que tuvo lugar el pasado fin de semana, y en la que incluso los manifestantes llevaron ataúdes con las fotos de algunos ministros a las puertas del inmueble que ésta ocupa en el Centro Histórico, sigue tomando fuerza una convocatoria a otra manifestación, ésta en favor del tribunal constitucional y sus integrantes. Cosa de echar un vistazo a las benditas redes, nos comentan, en las que con el hashtag #LaCorteNoSeToca se llama a participar en una marcha que tendría un carácter nacional el próximo domingo 28 de mayo. La idea, nos dicen, es salir al paso ante el hecho de que desde un campamento instalado frente a la Corte se han estado lanzando ofensas más que políticas, personales, contra ministros y ayer se llegó incluso al extremo de hostigar a periodistas.

Ojo en el Pedregal

Nos dicen que no es exagerada la alerta que lanzan los vecinos de Jardines del Pedregal, en el sentido de que dos megaobras podrían hacer colapsar esa colonia y buena parte de la zona sur de la ciudad. Los promotores de los desarrollos inmobiliarios Mantik y Be Grand no tomaron en cuenta el gran impacto urbano y ambiental que provocará la construcción de complejos en los que habrá tres mil 396 departamentos. En un cálculo conservador, si en cada uno habitaran dos personas, habría una población adicional de seis mil 792, es decir, casi el 70 por ciento del número de personas que habita en la colonia, que es de 10 mil. Los vecinos creen que el interés de las constructoras no puede estar por encima de los derechos de toda una comunidad. Por eso advierten que lucharán “hasta sus últimas consecuencias”, como lo informamos en estas páginas. Veremos en qué termina esto.

Cuadros del PAN con Del Moral

Y fueron figuras del PAN y próximos a ese partido político los que acudieron ayer a un evento en Toluca a expresar su apoyo a la candidata de la alianza PRI, PAN, PRD, Alejandra del Moral en la contienda por el gobierno del Estado de México. Entre ellos estuvieron además de las gobernadoras de Chihuahua, Maru Campos, la de Aguascalientes, Tere Jiménez, y del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, figuras relevantes de la política capitalina como Lía Limón, quien, nos cuentan aprovechó para destacar que la entidad mexiquense “merece una gobernadora valiente y capaz” como Del Moral. “Vamos juntos, vamos unidos, vamos fuertes”, apuntó la alcaldesa de Álvaro Obregón. El arropo a la abanderada aliancista se da cuando se aproxima la recta final de las campañas en la entidad, pues ya sólo quedan dos semanas y vendrá la elección, que tendrá todas las miradas encima.

Hasta con la familia

Lamentable, el secuestro que sufrió el pasado sábado un primo del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila. El plagio ocurrió en las puertas del negocio de la víctima, ubicado en la avenida principal de la comunidad de Plateros, del municipio de Fresnillo. Los delincuentes tuvieron toda la libertad del mundo para moverse y cometer el crimen a las 13:00 horas, a plena luz del día. Más allá de la identidad de la víctima o del parentesco con el gobernador, con el presidente municipal de Fresnillo y con el líder de la mayoría de Morena en el Senado, lo grave es que se confirma la impunidad con la que opera la delincuencia organizada en Zacatecas y en especial en Fresnillo. Ojalá que la buena noticia de este lunes sea que Pedro apareció sano y salvo. Y que el gobernador se ponga las pilas ya en el tema de la seguridad.

Ebrard no para

Y el que en las últimas semanas no para y mantiene actividades que le reportan una notoria presencia en espacios informativos es el canciller Marcelo Ebrard. Ayer, por ejemplo, estuvo en Florida, donde se encontró con el popular beisbolista mexicano de origen cubano, Randy Arozarena —hubo foto con brazos cruzados incluida—, además de que lanzó la primera bola del partido entre Tampa Bay y los cerveceros de Milwaukee. Luego, nos cuentan, el titular de la SRE, quien claramente es una de las principales “corcholatas” de Morena, se reunió con trabajadores agrícolas mexicanos, que retornarán a territorio nacional tras prestar sus servicios en el país vecino, y acordó con líderes comunitarios celebrar un encuentro para diseñar una estrategia de acción frente a iniciativas y leyes antiinmigrantes y racistas. Marcelo pisa el acelerador a fondo, nos hacen ver.

No sólo en el deporte

Luego del escándalo en la Conade por la falta de apoyo al equipo de nado artístico, exacerbado por la falta de empatía de su titular, Ana Gabriela Guevara, resulta que no es el único sector al que le faltan apoyos: fueron integrantes del colectivo Danza Folklórica UAM los que bailaron en las calles, pidiendo apoyo a transeúntes para poder viajar a una presentación en Rusia, ya que deben cubrir alrededor de medio millón de pesos para costear los vuelos. Este domingo, en el cruce peatonal de Reforma y Bucareli, montaron ejecuciones con ritmos oaxaqueños. Los bailarines dijeron que no cuentan con los recursos para participar en el “Military Music Festival Spasskaya tower”, donde representarían a nuestro país del 20 de agosto al 4 de septiembre, teniendo como escenario principal la Plaza Roja en Moscú.