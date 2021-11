Marko, raspones y bálsamo

Un nuevo raspón a su dirigencia, recién lograda vía la reelección, está viniendo a confirmar, nos dicen, que el dirigente nacional del PAN trae la casa volteada. Ayer fueron dos panistas, ambos de Aguascalientes, los que le dieron sendos reveses políticos. Primero fue la senadora Martha Márquez, quien renunció a 18 años de militancia acusando favoritismo a amigos del presidente en turno y corrupción. Y si Marko Cortés traía la mañana de ayer ese peso a cuestas, el que le agregó varias toneladas fue el gobernador de esa entidad, Martín Orozco, quien en las benditas redes soltó: “Lamento la decisión de Martha Márquez, quien militó en el PAN con honestidad y congruencia. Esto pasa por tener una dirigencia soberbia y derrotista… es incapaz de aglutinar al panismo y encabezar una oposición digna”. A ver si el bálsamo de la reincorporación a las filas azules de José Luis Luege, que también se dio ayer poco después de los trancazos, le ayuda a aliviar la herida propinada, nos comentan.

• Chihuahua: mujeres encabezan los 3 poderes

Con la novedad de que se concretó ayer en Chihuahua, entidad donde gobierna la panista Maru Campos, una de las más importantes muestras del avance de la lucha de las mujeres en favor de la equidad. Y es que por primera vez en la historia, nos comentan, mujeres estarán al frente de los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ayer, en el caso de éste último, fue elegida por unanimidad como presidenta del Tribunal Superior de Justicia la magistrada Myriam Victoria Hernández Acosta. Antes, en septiembre pasado, la Presidencia del Congreso estatal quedó en manos de Georgina Bujanda, y también desde principios del mismo mes, María Eugenia Campos asumió la gubernatura tras ganar las elecciones. Ésta última pidió estar pendientes de los trabajos que acometan cada uno de los tres poderes, pues habrá de notarse el cambio en la sensibilidad de cada uno de ellos.

• Santiago Nieto, en “actitud franciscana”

El que finalmente se excusó y ya no acudió al Senado de la República a presentar una muy esperada ponencia sobre lavado de dinero fue Santiago Nieto, quien hasta el lunes pasado encabezara la Unidad de Inteligencia Financiera. Y fue el organizador del evento, el senador Ricardo Monreal, quien dio cuenta de su parecer tras la conversación que sostuvo con él y en la que conoció la cancelación de la asistencia. “Él está en silencio, le dije que la invitación estaba abierta, que para nosotros el haber dejado el cargo no implicaba que estuviera ausente de la posibilidad de encuentro con ustedes, pero él decidió asumir una actitud franciscana”, señaló. El zacatecano, en días pasados, había planteado que revisaría la posibilidad de sumarlo a colaborar al Senado de la República. “Ya habrá oportunidad de que pueda él reinstalarse en su vida cotidiana”, completó Monreal que, al parecer, no quitará el dedo del renglón.

• Causas de las mujeres en el sector judicial

Y hablando de mujeres destacadas, nos comentan que dos, que se mueven en los ámbitos judiciales, tuvieron ayer participaciones en foros de interés en un caso internacional y en otro nacional. Hablamos de la ministra de la Corte, Margarita Ríos-Farjat, presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien participó en la Semana de la Ley, la Justicia y el Desarrollo, organizada por el Banco Mundial. Fue la única persona de nacionalidad mexicana que participó en el evento, y aprovechó para presentar los avances jurídicos de México en la lucha por la equidad racial y la erradicación de la discriminación contra las comunidades indígenas y afromexicanas. El segundo caso es el de la magistrada electoral Mónica Soto, quien con la agenda de paridad de género y lucha contra la violencia por cuestión de género, organizó el cuarto encuentro de magistradas electorales del país que contó, por ejemplo, con la presencia de la representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz, y la senadora Susana Harp.

• En San Lázaro, mañanitas y otras cosas

Así que en el tercer día de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, los diputados decidieron prolongar los trabajos hasta la medianoche, pese a que en días anteriores habían concluido a las 22:00 horas. Nos cuentan que la bancada de Morena y PT negociaron para poder prolongar la sesión al menos hasta medianoche para poder cantarle las mañanitas al Presidente, que hoy cumple años. Y así, a petición de Gerardo Fernández Noroña al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, se determinó extender la discusión argumentando que aún faltan muchas reservas por discutir. Mientras esto ocurría, algunos morenistas se escaparon unos minutos del pleno para grabar videomensajes de felicitación al mandatario. Nos hacen ver que en algunos casos se notó quién lo hace por proximidad al Presidente, pero en otros, asomaba el instinto político de reafirmación. Uf.

• Efectos de fallo limítrofe

La noticia, no tan buena, nos dicen, es que la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la definición de los linderos territoriales de Chiapas y Oaxaca, vino a desatar tensiones en los poblados asentados en los márgenes que llevaban años y años en disputa entre las dos entidades. Fue así que en General Cal y Mayor habitantes se armaron y se pusieron capuchas para anunciar que defenderán su pertenencia a Chiapas y no a Oaxaca. Los pobladores exigieron la intervención del Gobierno federal, en una reacción que se dio más pronto de lo esperado. Es decir, antes de que pudieran darse acciones de operación política en tierra. Así que, pendientes.