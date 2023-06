Algo no quedó bien en el método que elaboró la oposición para seleccionar a su candidato a la Presidencia en 2024, que ayer empezó a provocar declinaciones. Y lo que más llama la atención, nos comentan, es que éstas no son de cualquiera, pues, por ejemplo, una de las cartas más fuertes del PAN, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, ha anunciado que no contenderá. Algo que, por cierto, provocó extraños mensajes de reconocimiento por parte de voces de la cúpula albiazul. Otro que se bajó es el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, con lo que el proceso pierde un jugador que habría dado reflector y legitimidad a la contienda. El legislador, nos señalan, no está de acuerdo en las ataduras que impone a los aspirantes el modelo diseñado por Alito Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, quienes hoy presentarán un método abollado. Uf.

Cerca de la meta de caminos rurales

Y es el programa de Caminos de mano de obra, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que comanda Jorge Nuño, el que literalmente suma kilómetros. Y esto último no sólo en el sentido literal, es decir, de las superficies que mejoran la movilidad de pueblos y comunidades alejadas, sino de los impactos que producen en materia de desarrollo social y económico, nos hacen ver. Ayer, por ejemplo, en un acto que encabezó el Presidente se entregó en Oaxaca el camino Coatecas Altas-San Juan Lachigalla, de 18 kilómetros, que tuvo una inversión de 84 millones de pesos y representó la generación de 350 empleos directos y 425 indirectos. Nuño Lara recordó que el objetivo son 222 caminos, que representan más de tres mil kilómetros, con una inversión de 13 mil 800 millones de pesos, en favor de más de 700 mil habitantes. Ahí el dato.

El maratón de Sheinbaum

Y quien cerró su primera semana de recorridos con un nutrido reporte de actividades fue la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, nos hacen ver. Y es que en su séptimo día de recorridos, que en esta ocasión fue en el Estado de México, encabezó tres asambleas informativas en las que reunió, según estimaciones, a unos 75 mil militantes. Primero acudió a Tecámac, donde destacó la unidad que debe tener el nuevo camino que emprende el movimiento de regeneración nacional: “Entre nosotros no debe de haber división”. Luego, en Nezahualcóyotl, celebró el triunfo de Delfina Gómez porque “aquí se derrotaron años y años de un prianismo que ya no tiene historia en nuestro país”. Y finalmente, en Valle de Chalco Solidaridad puntualizó que la paridad de género lograda por el movimiento liderado por el Presidente López Obrador ha sido punto clave para demostrar que las mujeres tienen las capacidades de liderar los destinos de las entidades. Así la suma de kilómetros en el maratón de Sheinbaum, nos cuentan.

Indignante ataque

Indignación total generó ayer un video, difundido en redes, en el que los hermanos Juan y Joel Zárate Páez dan muerte a balazos a un perro callejero que se encuentra en la total indefensión. Y es que resulta que el primero de estos dos sujetos resultó ser excandidato del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de Santa Isabel Tetlatlahuca, Tlaxcala. Y no sólo eso, sino que se habría comprometido con la “agenda animalista” del referido instituto político. Este último se apuró a deslindarse de los agresores y a exigir una indagatoria y sanción contra los responsables “con todo el peso de la ley”. Ayer se llevaron a cabo marchas ciudadanas en pro de los derechos de los animales en varias partes del país, en algunas de las cuales se exigieron mayores sanciones contra actos de crueldad animal. El caso de estos sujetos viene a dar cuenta de que la causa es justa.

No les alcanzó la fuerza

Y todo parece indicar que en la alcaldía Miguel Hidalgo, Morena se ha llevado un revés al no obtener el apoyo del 10 por ciento del padrón electoral, requisito indispensable para llevar a cabo una consulta de revocación de mandato del alcalde Mauricio Tabe. Nos aseguran que, a pesar de que en el caso se recurrió a tácticas cuestionables, como recolectar firmas falsas, de personas fallecidas, de presos sin derecho a votar e incluso individuos que no residen en la demarcación, quienes promovían la acción —el alcalde incluye en ellos a funcionarios de la Ciudad— no lograron los respaldos suficientes. El hecho, nos dicen, también da cuenta de que el partido guinda requiere mayores esfuerzos para consolidar su fuerza en esa demarcación encabezada hoy por el alcalde de extracción panista. Sobre todo si su mira también está puesta en el 2024.

Colima, epicentro de homicidios

En donde las cosas van de mal en peor es en Colima, ese pequeño estado gobernado por la morenista Indira Vizcaíno. Y es que al corte de mayo de este año, la entidad se ubicó en el primer lugar en tasa de homicidios dolosos, con 9.5 casos por cada 100 mil habitantes, cinco veces la media nacional, que es de 1.7. Colima está considerado por la fundación Insight Crime como uno de los principales “epicentros de homicidios de América Latina”. La fundación dice que Colima es más peligroso que Caracas, Venezuela; Esmeraldas, Ecuador; Roraima, Brasil, y Amambay, Paraguay. Basa su estimación en el comportamiento de las tasas del 2018 al 2022, el primer año completo de Indira al frente de Colima, cuando se registró ahí la mayor cantidad de asesinatos de los últimos ocho años. El apoyo del Gobierno federal ha sido absoluto. Pero algo sigue fallando. ¿O será alguien?