Y fue el número dos del PRI, el diputado Rubén Moreira, el que ayer, contrario al tono amigable que utilizó el Presidente para referirse a los priistas que anunciaron que se unen para apoyar a la aspirante de la 4T a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, prefirió publicar un mensaje bastante filoso en las benditas redes, nos comentan. Y es que el coahuilense señala en aquél: “¿Alianza progresista? Varios son más conservadores que Miramón. No son progres. Son trapecistas y malabaristas. Recuerdo a varios hablando pestes del partido Morena y a uno en particular de Claudia Sheinbaum. Ojalá nos regalen una foto con su candidata o que los lleve a un evento en Edomex. Ja ja”. El mensaje va acompañado de un video en el que aparece el senador Eruviel Ávila, a quien se ve en una entrevista diciendo sobre la exjefa de Gobierno que “la respeto por ser mujer, pero no está capacitada para servir a esta gran Ciudad de México”. Ahí el misil de Moreira. Uf.

Los fantasmas de Corral

Así que ayer al exgobernador de Chihuahua Javier Corral se le apareció un fantasma. El exsecretario general de Gobierno Raymundo Romero lo increpó en un restaurante debido a que hace cuatro años fue detenido como parte de la persecución en contra de los colaboradores de César Duarte. La acusación en contra del exfuncionario fue tan endeble, que pronto quedó libre, como muchos otros que también fueron privados de su libertad en su momento. Nos comentan que a Corral lo persiguen otros fantasmas, los mismos que han llevado a la cárcel hasta el momento a tres integrantes de su administración. No deja de llamar la atención, nos dicen, el hecho de que Corral estuvo mucho tiempo alejado de la exposición pública. Y cuando decide asomar la cara un poco, alguien lo increpa. El incidente de ayer quizá lleve a Corral a seguir prefiriendo la comida casera… y a que en la 4T piensen si quieren seguir teniendo a alguien con tanto pendiente encima.

El camino de Cuevas

Nos comentan que la intención de Sandra Cuevas de crear un partido político es buena, pero de ahí a que esto se haga realidad, hay un gran trecho. La alcaldesa de Cuauhtémoc debe tener la capacidad para realizar asambleas en al menos 11 alcaldías o 22 distritos electorales en un lapso de 10 meses y demostrar que logró la afiliación de al menos 19 mil 894 ciudadanos que no estén registrados en ningún otro partido. Para ilustrarnos, quienes saben de esto nos recuerdan que, en el 2020, 30 agrupaciones solicitaron transformarse en partidos en la Ciudad de México y ninguna lo logró por no cumplir con los requisitos. Como todos, Cuevas sólo tiene una oportunidad, en el 2026, para registrar un partido político local. Si no lo logra, deberá esperar otros seis años. Su proyecto es difícil, casi imposible, pero habrá que esperar a ver cómo le va.

Aquí no pasó nada

Será que, como muestra una foto que ayer circulaba en agencias, ¿los magistrados electorales que hace unos días andaban del chongo ayer ya andaban no sólo en plan amistoso, sino hasta de piquete de ombligo? Y es que, nos dicen, a juzgar por esa imagen todo podría indicar que sí, porque en ella aparecen echando broma y carcajada Reyes Rodríguez, Mónica Soto, presidentes saliente y entrante, respectivamente, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acompañados de un no menos contento Felipe Fuentes. En el cuadro también figura la magistrada Janine Otálora, aunque ella un tanto apartada y concentrada en otros asuntos. ¿Acaso le han dado la vuelta a la página a aquello de la “pérdida de la confianza”, de un lado, y lo de las afectaciones provocadas por las medidas de austeridad, del otro? Conocedores de las entrañas del tribunal no se animan a decirnos que, en la víspera de Navidad, en el TEPJF reina la paz, el amor y el perdón. Ven una tregua en espera de… otros tiempos.

Morelos, permanencia del conflicto

Es en Morelos donde el conflicto entre el bloque que respalda al fiscal Uriel Carmona y el que no, aún no acaba, y no sólo eso, sino que amaga con seguir agregando episodios de confrontación. Porque resulta que un grupo de abogados de la entidad ratificó, ante la Cámara de Diputados, la solicitud de juicio político que legisladores morelenses afines al gobernador Cuauhtémoc Blanco presentaron en contra de 14 de sus compañeros integrados en un bloque de oposición —en el que están alineados PAN, PRI y MC—. A estos últimos los acusan de violaciones constitucionales por la designación que hicieron de 10 personas para ocupar las vacantes de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia hace unas semanas, entre las cuales, señalaron, hay perfiles cercanos al fiscal. Apenas el pasado 13 de diciembre este último fue desaforado en la Cámara de Diputados a petición de la Fiscalía General de la República, aunque ese proceso a nivel local fue detenido también en el Congreso estatal.

¿Choque o colaboración?

Llamó la atención, nos comentan el hecho de que tras señalamientos que hizo el gobernador de Zacatecas, David Monreal, en los que acusaba que había plagios de migrantes en los que incluso participaban funcionarios de Durango, fueran autoridades de este último los que optaran por la colaboración para atender el problema, en vez de la del choque entre gobiernos. Y es que a Monreal, nos cuentan, no agradaron las denuncias sobre la desaparición de una familia de indocumentados en el municipio de Fresnillo, porque según sus datos los hechos ocurrieron en la entidad vecina. El caso es que por la noche se conoció que los encargados de la seguridad en Durango se reunieron con sus pares de Zacatecas para enfrentar juntos la presunta operación de una banda entre cuyos integrantes habría personas que usan vestimenta clonada de policía. Ahí el dato.