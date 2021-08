¿Misión imposible en el Senado?

Con el tiempo en contra y un aparente distanciamiento de sus aliados del PT y el PVEM, fue el senador Ricardo Monreal quien anunció que intensificará el diálogo con sus pares para sacar adelante el periodo extraordinario para aprobar la legislación que hará posible la revocación de mandato. Sin embargo, nos comentan que por lo pronto fue patente el hecho de que el dictamen que impulsa la bancada guinda no sólo no es compartido por el bloque opositor del PAN, PRI, MC y PRD, sino tampoco por los aliados de la Cuarta Transformación. Ayer, los senadores morenistas cumplieron la instrucción de sacar adelante el dictamen en comisiones a toda costa, aunque los números todavía no dan como para que un periodo extraordinario sea aprobado en la Comisión Permanente, donde se necesita el apoyo de las dos terceras partes. Parece que en la Cámara de Senadores la cosa asemeja una misión imposible. Pendientes.

El senador y los husos horarios

Y hablando de la Cámara alta, resulta que con la seguridad que le da el haber estudiado dos maestrías, el senador de Morena Sergio Pérez Flores anunció ayer, antes de pasar a la votación en comisiones del dictamen sobre la revocación de mandato, que haría llegar unas observaciones, como cambiar la palabra “husos”, con hache, por “usos” sin “hache” en la parte en la que éste se refiere a los “husos horarios” —es decir, cada una de las partes en que está dividida la superficie terrestre por 24 meridianos y que se denominan husos por su forma—. El documento las menciona para el caso de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, sin embargo, al legislador ese término le pareció incorrecto. “Gracias, senador, tomamos ya nota de las observaciones que nos ha hecho”, le respondieron cortésmente, lo cual no se replicó en las benditas redes, que le cuestionaron su problema de cultura general. Uf.

Cofepris acicateada

Así que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios le metió velocidad al proceso de autorización de la vacuna Moderna contra Covid-19. Y es que el pasado martes, el canciller Marcelo Ebrard informó que Estados Unidos donaría 3.5 millones de dosis del biológico, tras la llamada que sostuvo la vicepresidenta Kamala Harris con el Presidente López Obrador. A seis días del anuncio, el Comité de Moléculas Nuevas emitió una opinión favorable de la vacuna, sin embargo, aún falta la autorización de uso de emergencia para que pueda aplicarse a la población para alcanzar más pronto la meta del plan de vacunación. Se espera que ese último aval no tarde mucho, pues ya se vio que en el caso sí acicatearon al elefante reumático. Si éste no se vuelve a echar, nos comentan, sumarían siete las vacunas del portafolio mexicano.

Días definitorios en la GM

Con la novedad de que más de seis mil trabajadores de la General Motors de la planta de Silao, Guanajuato, acudirán este martes y el miércoles a las urnas a votar a favor o en contra de la legitimación de su Contrato Colectivo de Trabajo, luego de que autoridades laborales y del gobierno de Estados Unidos pidieran reponer el proceso efectuado en abril por serias irregularidades. Nos comentan que previo a la jornada electoral se respira un ambiente tenso, dado que el mismo sindicato “Miguel López Trujillo”, que encabeza el cetemista Tereso Medina, advirtió que podrían aparecer grupos de choque para intentar descarrilar el proceso. Los observadores del INE y de la OIT se declararon listos para vigilar la transparencia y la legalidad del proceso, mientras que la empresa GM refrendó su respeto y apoyo al derecho de sus trabajadores a votar su CCT. Se espera que los resultados finales estén listos el miércoles por la tarde. Como decíamos en este espacio, los reflectores apuntan hacia Silao.

Duelo de estrategias políticas en la capital

La Unión de Alcaldías de la Ciudad de México no quita el dedo del renglón para solicitar una reunión con la Jefa de Gobierno, porque cada vez se acerca más la fecha en que los alcaldes electos asumirán sus cargos y es día en que no logran que las autoridades capitalinas cambien de opinión sobre los tiempos de la transición. Ayer, nuevamente, el Gobierno local dejó en claro que respetará las fechas establecidas en la ley: en septiembre se instalarán las mesas de transición de los gobiernos locales y la mandataria capitalina los recibirá “en el momento legal adecuado”, lo cual podría ser hasta unos días antes de asumir el cargo o quizá cuando ya estén instalados en sus oficinas. Por lo pronto, los alcaldes de oposición ya dejaron también clara su intención política, al inaugurar este lunes sus conferencias mañaneras semanales.

Motociclistas, ¿y la responsabilidad?

Nos hacen ver que, desafortunadamente para los conductores de motocicletas que sí respetan las reglas de tránsito, los señalamientos por la responsabilidad en los accidentes que costaron la vida a siete personas el domingo pasado han recaído en quienes finalmente terminaron causando los daños materiales y humanos, en la carretera México-Cuernavaca. No sólo eso. También la indignación está generando una corriente de opinión en favor de que se regule con mayor rigor el tránsito de motocicletas sobre todo en vías rápidas. El hecho ha provocado, además, que la gente voltee a ver y cuestione a grupos de motociclistas que presumen en redes sociales o canales de Internet acciones osadas, más como hazañas que como comportamientos irresponsables. Cuando pasan rozando vehículos a 250 kilómetros por hora, cuando echan “carreritas”, cuando rebasan por la derecha o por el acotamiento. También son irresponsables quienes los dejan actuar así, ya no con libertad sino con impunidad, nos comentan.