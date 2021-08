TEPJF, en la mira de Morena

Una fuerte, y casi simultánea arremetida, lanzaron ayer al menos dos dirigentes morenistas contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que éste determinara anularle tres diputaciones federales, que pasarán a partidos de oposición. La decisión de los magistrados es sensible para los guindas que tuvieron una merma de curules en la más reciente elección y están por esa razón batallando para articular escenarios en los que logren mayorías para aprobar reformas claves de la 4T. Ah, pero eso no es todo, pues llamó la atención que particularmente Mario Delgado anticipara que el Tribunal, a su juicio, tenga en la mira el retiro de gubernaturas. En la misma tesitura, nos comentan, el líder en San Lázaro, Ignacio Mier, acusó al TEPJF de tener un “criterio miope” y “fobia” a su partido. Ambos contraatacaron con el llamado a que se impulse la reforma electoral —que prevé cambios que permitirían remover a altos funcionarios electorales— el primer año de la siguiente legislatura, cuando se prevé que ese partido llegue a la Mesa Directiva con Sergio Gutiérrez Luna, quien, por su parte, se ha confrontado fuerte con los consejeros del INE.

Mensajes en el informe de Domínguez Servién

El que presentó ayer su sexto y último informe como gobernador de Querétaro fue Francisco Domínguez, quien, nos comentan, dio cuenta de un dato relevante: su entidad es una de las dos del país que cerrará administración con una deuda bancaria de cero, tras haberla recibido hace seis años en mil 114 millones de pesos. El mandatario estatal panista entregará además, según estableció, una administración sin deudas con proveedores y con un dato positivo para quien habrá de sucederlo —el también panista Mauricio Kuri—: ninguna observación pendiente de solventar de la Auditoría Superior de la Federación ni de la Secretaría de la Función Pública federal. En su mensaje, Domínguez Servién se refirió a su gobierno como “la vía queretana”, que, definió, cree en la empresa, en la propiedad privada, en la libertad y el Estado de derecho y en la mano firme del estado para cumplir la ley y que trascendió la tentación de reinventarlo todo.

Quintana Roo: misión a Florida

Donde se están poniendo las pilas para atraer inversiones es en Quintana Roo, entidad gobernada por Carlos Joaquín González, quien este lunes encabezará a una delegación de empresarios del estado que viajan en misión comercial a Florida, Estados Unidos. Durante su estancia allá, nos cuentan, el mandatario estatal se reunirá con diversas cámaras empresariales de condados como Pinellas, Pasco y St. Petersburg, con industriales del sector inmobiliario y con representantes de universidades con quienes firmará convenios que permitan impulsar el desarrollo del Caribe mexicano. Esta acción, nos comentan, se inscribe en los esfuerzos por recuperar pronto inversiones que permitan reactivar la economía a todos los niveles que ha sufrido impactos por la pandemia de Covid-19. De las buenas gestiones que se hagan dependerán los resultados.

Y en Oaxaca le ponen eficiencia

Y hablando de finanzas públicas en los estados, en donde también se están aplicando y apretando el cinturón para reducir la deuda heredada es en Oaxaca, donde gobierna Alejandro Murat, que ha logrado hasta una disminución de 36%. Y es que resulta que el mandatario priista la tomó de sus antecesores en 29 mil 400 millones de pesos y para empezar tuvo que quitarse de encima dos grandes lastres: las deudas con el ISSSTE y el SAT, que surgieron a raíz de la contratación, sin cobertura presupuestal, por parte de sus antecesores, de personal en el sector salud —administrativos más que médicos—. A ambas dependencias del Gobierno federal les debían nueve mil 100 millones de pesos. Según los datos de la Secretaría de Finanzas local, a cargo de Vicente Mendoza Téllez-Girón, fue gracias a convenios de pagos y reestructuraciones que se pudieron acometer estos compromisos, con lo cual al final de la administración actual, el año entrante, se habrán pagado 8 mil 820 millones de pesos y la disminución total de la deuda será de 10 mil 920 millones de pesos.

El caso José Eduardo

No es gratuita la ínfima confianza que históricamente ha tenido la población en las policías, y particularmente en las municipales, después de los frecuentes abusos en contra de ciudadanos indefensos. El caso del joven José Eduardo Ravelo, en Mérida, quien falleció en un hospital después de ser detenido, debido a lesiones derivadas de golpes y politraumatismo que le provocaron una severa lesión en un pulmón, indigna a los meridenses. Pero más indignante, nos dicen, es que se haya eximido a cuatro de los policías responsables y se les haya liberado porque, si no son ellos los que le provocaron la muerte, la pregunta natural es: ¿entonces qué o quién? Nadie merece morir por lanzarle una piedra a una persona —suponiendo, sin conceder, que así fueron los hechos por los cuales fue detenido— y lo que esperan los habitantes es que en este caso se haga justicia, con transparencia, para que no haya otros José Eduardo en ninguna parte del país.

La revocación, tema de la semana

Nos hacen ver que aún con la negativa del bloque opositor para convocar a otro periodo extraordinario, hoy por lo pronto se prevé que avance en comisiones el dictamen sobre la ley secundaria de la revocación de mandato. Aunque el Presidente la semana pasada hizo un fuerte llamado de atención a líderes de Morena, sin embargo, este partido todavía no concreta el respaldo necesario para que en la Comisión Permanente apruebe, con el apoyo de las dos terceras partes, la realización del periodo. Según el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien se ha empeñado en el diseño de la reforma e incluso en redacciones posibles de la pregunta, se tienen los avances suficientes para que el trámite sea rápido y todo se realice esta semana, pero PAN, PRI, MC y PRD insisten en que no es necesario apresurar la legislación secundaria. Pendientes.