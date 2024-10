Mónica Garza y su Sala de Guerra

La noticia es que el programa Sala de Guerra que se transmite en ADN40 y conduce la reconocida periodista Mónica Garza obtuvo el premio Reed Latino en la categoría de Mejor programa de TV, radio o plataforma con contenido de comunicación política electoral. Organizado por la Campaings & Elections es un galardón que reconoce a lo más destacado en comunicación política de América Latina y España. “Queríamos saber lo que sucedía en una sala de guerra, a qué hora llegaban, qué hacían, qué le proponían al candidato. Y han sido una inspiración para un programa que probó tener éxito y el día de hoy un premio”, comentó Mónica Garza, quien es también columnista en estas páginas, en la ceremonia de premiación. Y, por supuesto, agradeció al equipo periodístico, de producción y a los directivos que hacen posible la transmisión que ha ido ganando gusto entre los públicos del país. Enhorabuena.

¿Confiar o no en Alito?

Con más pena que gloria, nos comentan, la senadora del PRI Cynthia López Castro ofreció disculpas el sábado por no haber estado presente cuando se votó la reforma de supremacía constitucional. En un videomensaje, la legisladora explicó que se salió del salón de sesiones porque se sintió mal, ya que se le bajó la presión. Y dijo, palabras más, palabras menos, que no se vendió y que sólo se equivocó al no votar. Como sea, la ausencia de una de las senadoras más cercanas al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, cuando se definiría una votación que Morena sacó de panzazo, aún genera muchas interrogantes y, sobre todo, dudas sobre la sinceridad de Alito cuando, el pasado miércoles llamó al PAN y a MC a reactivar el bloque de contención. Un llamado que, por cierto, no ha sido respondido. Y con acciones como las de la senadora Cynthia, nos aseguran, quizá menos responderán. Uf.

Espaldarazo a Rocha, pero…

Y la mala noticia es que en Sinaloa la ola de violencia desatada por el choque entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza no para. Sólo ayer se reportaron cuatro asesinatos en Culiacán y balaceras en Mazatlán. Anoche, por ejemplo, reportes periodísticos daban cuenta de un enfrentamiento en la avenida Óscar Pérez Escoboza, donde quedaron tres vehículos con múltiples impactos de arma de fuego —y se desconocía si en esos hechos hubo fallecidos­—. Sólo el sábado la Fiscalía estatal reportó 14 homicidios dolosos en los municipios de Culiacán, Navolato y Mazatlán, lo que da cuenta de que la situación de violencia no está controlada. Apenas la semana pasada, nos recuerdan, el gobernador Rubén Rocha Moya recibió un espaldarazo por parte de senadores y diputados de Morena. Ese arropo, sin embargo, a juzgar por los acontecimientos del fin de semana, no ha tenido efecto en la situación del estado a ras de piso.

El dinero para la elección

Nos cuentan que quienes elaboran el Paquete Económico 2025 no están considerando una partida especial para las elecciones de impartidores de justicia programadas para el próximo año, por lo que se desconoce, en caso de que los comicios se lleven a cabo, de dónde saldrá el dinero. De acuerdo con un primer cálculo del INE realizado el pasado sábado, el proceso electoral costaría 12 mil 936 millones 103 mil 298 pesos. Con esta cantidad se podrían construir 80 de las 100 Utopías —centros de desarrollo social— que pretende crear la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, a lo largo de seis años. Ese dineral, nos aseguran, no estará contemplado en el documento que el próximo mes enviará la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados. Y la pregunta que todo mundo se hace es: ¿con qué dinero se financiará la primera elección de jueces de la historia de México? ¿Habrá problema con el asunto de los fideicomisos del PJ? El tema será motivo de próximo debate. Pendientes.

Controversia por la protesta

Una protesta de trabajadores del Poder Judicial que fue encapsulada afuera del Autódromo Hermanos Rodríguez se convirtió ayer en tema de controversia, luego de que la presidenta del Consejo de la Judicatura, Norma Piña, lanzó un comunicado en el que “rechaza cualquier acto que reprima la libertad de expresión”. Señala que personas del Poder Judicial, entre ellas juezas federales, fueron retenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX violentando su libre derecho, en forma pacífica, a la expresión pública. En tanto, la SSC dio a conocer que personal de la Policía Metropolitana realizó una línea de contención en ambos accesos del Deportivo Magdalena Mixiuhca, encauzando durante unos momentos a los manifestantes ubicados en la Puerta 6, para prevenir el cierre de vialidades y permitir el ingreso de los asistentes al Gran Premio de la Ciudad de México. “Posterior a ello, la manifestación por parte de los trabajadores continuó hasta su conclusión a las 14:40 horas”.

El comité de evaluación del PJ

Y hablando de temas que atañen al Poder Judicial, resulta que este lunes los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estarían iniciando el proceso para crear el comité de evaluación, algo a lo que está obligado por ley, y que se encargará de seleccionar a los candidatos que postulará el PJ en la elección judicial extraordinaria del 2025. Dicho comité que —es sabido tendrá mucho poder al ser prácticamente el único filtro para evaluar la idoneidad de los aspirantes—, tendrá a su cargo desde la inscripción hasta la elaboración final de las listas. El caso es que, por lo pronto, la ministra Lenia Batres aseguró que ese comité debe ser plural y representar a todas las voces del ámbito jurídico y estar integrado por “juristas decentes, honestos y luchadores de nuestro país”. A reserva de saber lo que significa a partir de los nombres que proponga, no ha dejado de llamar la atención que no se sumara a las postulaciones que hicieron ya las ministras Esquivel y Ortiz.