Monreal no puede

Donde está imparable la violencia contra los policías es en Zacatecas, entidad gobernada por el morenista David Monreal y en la cual, por cierto, ayer se llevó a cabo la reunión del gabinete federal de seguridad. Ahora fueron dos los agentes ultimados, en el municipio de Morelos, con lo cual Zacatecas se convierte en el estado más peligroso para los uniformados, pues suman ya 37 los asesinados en lo que va de 2022. De la agresión ocurrida ayer tuvo noticia la Policía Preventiva por la tarde. “De inmediato se movilizaron las corporaciones de seguridad, confirmando que la agresión se registró contra dos efectivos de la Policía Preventiva de este municipio, quienes se encontraban a bordo de una unidad oficial y lamentablemente ya no contaban con signos vitales”. Como ha ocurrido en casos anteriores, el gobierno de Zacatecas y la Secretaría de Seguridad Pública expresaron sus condolencias. Uf.

Anticipando acciones

Y quien está más que activa preparando su llegada al gobierno de Aguascalientes es la gobernadora electa, Tere Jiménez, nos hacen ver. Ayer sostuvo un encuentro con la delegación del País Vasco (comunidad autónoma de España) en México, organismo que es encabezado por José María Cazalis Eiguren, Itzel Olague Hernández e Irakusne Incierte Zumárraga, con el propósito de ir afilando el tema de la innovación. Con ese antecedente, entre los temas de interés que abordaron, sobresalen los proyectos de transformación e innovación urbanística de accesibilidad universal, respetando la identidad cultural; además, intercambiaron puntos de vista sobre esquemas funcionales de tecnologías de la información y comunicación, aspectos en los que el País Vasco es líder. Ahí el dato.

Lo que significa fast track

Y hablando de la reforma sobre la Guardia Nacional, fue el Gobierno federal el que se puso las pilas para, sólo unas pocas horas después de su aprobación en el Senado, ésta fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación, con lo que entró inmediatamente en vigor. Nos hacen ver que pasaron sólo diez días desde que el Ejecutivo mandó la iniciativa de reformas a cuatro ordenamientos —Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Guardia Nacional, Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos— para que se diera la promulgación correspondiente. Lo anterior da cuenta, hablando estrictamente de efectividad, que la aplanadora cuatroteísta, conformada por las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde en la Cámara y en el Senado, andan aceitadas.

Antes y después, polarización

La reforma aprobada a un conjunto de leyes secundarias para que la Sedena asuma el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, dejó sembrada mucha inquietud entre activistas en derechos humanos y nuevamente polarización en el sector político. Y es que entre los primeros prevalece la idea de que se sigue avanzando hacia una militarización y se desatiende la añeja demanda de crear una policía fuerte. Entre los segundos, por el lado opositor, por el camino seguido, es decir, por no derivar de una reforma constitucional —que habría implicado un mayor consenso. De ahí que se advierta que seguirán su lucha en la Corte. Del lado del frente afín al Gobierno lo que hay es un arropo que se justifica, no sin verdad, en una situación actual de inseguridad ante la cual la única alternativa es recibir el apoyo militar. Uf.

PRI, un intento de señal

Y donde, nos aseguran, están queriendo mostrar que no hay una entrega total de su agenda al Gobierno es el PRI, partido que encabeza Alejandro Moreno. Y es que resulta que la bancada del otrora partidazo en la Cámara de Diputados ya anticipó que no apoyará la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación que entregó el jueves pasado. “El PRI no apoyará el PEF2023 porque disminuye los recursos para compra de medicamentos y para la construcción de carreteras en la mayoría de los estados, y destina más recursos a pagar intereses de deuda adquirida por este Gobierno que a programas sociales”, apuntó ayer en un posicionamiento. Y también expresó su oposición a que el gasto corriente aumente tres veces, “evidenciando la falsa austeridad del Gobierno”. Nos hacen ver que tras la suspensión de la alianza con PAN y PRD presentada esta semana, el posicionamiento tricolor, pudiera no ser suficiente para retomar un talante opositor. En fin.

A río revuelto, ¿ganancia naranja?

Y hablando de la ruptura del PRI, de Alejandro Moreno, con PAN y PRD, de Marko Cortés y Jesús Zambrano, es Movimiento Ciudadano, la agrupación que comanda Dante Delgado, la que está aprovechando para echarle un poco de limón a esa herida y aprovechar el río revuelto. Y es que, nos cuentan, algunos legisladores de esa fuerza política —Sergio Barrera, José Mauro Garza y Manuel Jesús Herrera— subieron un clip a las benditas redes señalando el actuar del tricolor, y asegurando que su alianza con Morena es el fracaso de la coalición Va por México. “Le pidieron el voto a las y los mexicanos con un solo objetivo, ser un contrapeso, y no sólo los engañaron, los traicionaron. Pasó lo que dijimos desde un inicio en MC, existe el PRI-Mor y la Alianza de Va por México está destinada al fracaso”. Por supuesto, concluyen su video poniéndose como una opción para el electorado. ¿Qué dirán PAN y PRD donde todavía hay quienes quieren de aliados a los naranjas? Uf.