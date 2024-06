Monreal y Adán

Tras la encerrona que sostuvo la Presidenta electa Claudia Sheinbaum con diputados y senadores electos, queda claro que Adán Augusto López y Ricardo Monreal son las cartas que tiene el movimiento para, en el caso del primero, coordinar la bancada de senadores y, en el del segundo, asumir la coordinación del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Y es que, nos dicen, la próxima mandataria federal citó el acuerdo que se dio cuando se abrió el proceso interno para buscar la candidatura presidencial. Con ello, Marcelo Ebrard pinta para tener un lugar en el gabinete. Por lo pronto, ayer Adán Augusto tuvo una intervención, algo que también se dio con Monreal y con nadie más. En el caso del zacatecano se conoció también de expresiones de unos 150 legisladores electos que, nos dicen, muestran respaldo en su favor. Es además, la única figura del guinda en Diputados que tiene la condición de corcholata.

Y de refilón, el mango

Pues con la novedad de que la medida que determinó aplicar Estados Unidos de frenar la inspección de aguacate y con ello su importación desde Michoacán, también incluyó, de refilón, al mango. Así lo confirmó el embajador Ken Salazar, luego de dar cuenta de una agresión sufrida por dos verificadores del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en inglés). Y si la cosa se complica con el tema del aguacate, conocido también como “oro verde”, la situación con el mango no es menor, porque resulta que México es uno de las principales proveedores del fruto a Estados Unidos. Y también lo es del mundo, pues al cierre de 2023, Michoacán exportó 12 millones 316 mil cajas y tiene una participación del 8.7% en la producción, ubicándose en la sexta posición a nivel nacional. Ahí el dato.

¿Lo hizo bien o mal?

Y fue la directora del Conahcyt, María Elena Álvarez Buylla, la que antes de que pudiera darse el eventual caso de no ser convocada en la próxima administración, el pasado 16 de junio anunció que regresará a su quehacer universitario. “Satisfecha con la labor lograda en el encargo más honroso recibido en mi vida… terminaré mi ciclo en la Administración Pública Federal el 30 de septiembre próximo”, refirió. Y también comunicó que desde la academia “seguiré empeñándome en contribuir al avance científico en y para mi querido México y el bien de la humanidad, formar a nuevos investigadores y luchar con colegas y estudiantes por la democratización y transformación de nuestras Instituciones de Educación Superior”. Para todo esto, ¿lo hizo bien o mal? Pendientes.

“El peor de los argumentos”

Y a propósito de los señalamientos que han venido encontrando eco entre quienes sostienen que avalar la reforma judicial implica atender un mandato de las urnas dado el pasado 2 de junio, fue la senadora Beatriz Paredes la que ayer planteó, ante una intervención, precisamente en ese sentido, del senador morenista Israel Zamora, durante la reunión de la Primera Comisión Permanente del Congreso de la Unión, lo siguiente: “Yo le tengo un enorme respeto al senador… y a su juventud, porque seguramente por su juventud no conoce que los 30 años que formé parte de la mayoría, nunca usé como argumento la mayoría, es el peor de los argumentos. El argumento verdadero es la razón. Cuando las mayorías no tienen razón suceden aberraciones históricas. Esperemos que no estemos ante esos hechos”. ¿Qué tal?

Por un pelito

Con la novedad de que Morena y aliados están a un pelito de rana calva de obtener la mayoría calificada también en el Senado. Y es que resulta que, según se ha revelado en diversos espacios periodísticos, en el INE circula ya un documento en el que se perfila que, en conjunto, las bancadas de Morena y las del Partido Verde y del Partido del Trabajo tengan un total de 83 escaños. Esto es, sólo dos menos de los que le permitirían tener las dos terceras partes del total de los escaños de la llamada Casa del Federalismo. En la proyección, se ha señalado, que hasta ahora no puede considerarse como oficial, Morena alcanza 60 senadurías, el PVEM 14 y el PT 9. En tanto, en la trinchera opositora el PAN se quedaría con 22 escaños, el PRI con 16, el PRD con dos y Movimiento Ciudadano con cinco. En espera de que se conozca la distribución final de los espacios en el Senado, lo que está más que claro es que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que tenga la última palabra al respecto. Por lo pronto, pendientes.

De convocatorias, mareas y partidos

Y lo que sigue viento en popa es la intención del Frente Cívico Nacional, una de las organizaciones que promovieron las acciones de la llamada Marea Rosa, de consultar entre los ciudadanos lo que debe ocurrir en adelante con la sociedad civil, tras el triunfo electoral de la 4T. Con cierto recelo, nos comentan, por las lecturas que se le puede dar, están manejando con pinzas que uno de los puntos principales a definir es si se debe construir una nueva fuerza política. Ayer, por lo pronto, la agrupación, cuya cabeza más visible es Guadalupe Acosta, dio cuenta en las benditas redes de la convocatoria para el próximo 6 de julio. En el mensaje se incluye ya una liga para anotarse y dejar propuestas. También se señala que la actividad se realizará en la Ciudad de México aunque aún no se dice exactamente dónde. Pendientes.