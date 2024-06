Y a propósito de los señalamientos que han venido encontrando eco entre quienes sostienen que avalar la reforma judicial implica atender un mandato de las urnas dado el pasado 2 de junio, fue la senadora Beatriz Paredes la que ayer planteó, ante una intervención, precisamente en ese sentido, del senador morenista Israel Zamora, durante la reunión de la Primera Comisión Permanente del Congreso de la Unión, lo siguiente: “Yo le tengo un enorme respeto al senador… y a su juventud, porque seguramente por su juventud no conoce que los 30 años que formé parte de la mayoría, nunca usé como argumento la mayoría, es el peor de los argumentos. El argumento verdadero es la razón. Cuando las mayorías no tienen razón suceden aberraciones históricas. Esperemos que no estemos ante esos hechos”. ¿Qué tal?