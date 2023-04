Monreal con AMLO

Y el que volvió ayer a Palacio después de poco más de dos años de espera fue el senador Ricardo Monreal. No acudió solo, sino con los integrantes de la bancada morenista en el Senado y con las tres “corcholatas” oficiales de la 4T. Llamó la atención, nos comentan, una foto que difundió el Presidente del encuentro, porque en ella aparecen en una mesa el propio mandatario, a su izquierda, codo con codo, Monreal y a su derecha el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Enseguida figuran la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. “Veníamos más a darle un saludo los senadores y senadoras, de amistad, de estimación, de compañerismo”, dijo Monreal tras el encuentro. Y agregó: “Siempre ha habido una buena amistad, un respeto recíproco y de mi parte hay admiración por su vocación de demócrata y de líder”.

¿Claudia naranja?

Varias cejas se levantaron ayer al difundir el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, un tuit con una imagen en la que aparecen los integrantes de su bancada, pero acompañados de una muy sonriente senadora de otro partido. ¿Quién era? Ah, pues Claudia Ruiz Massieu, de quien se ha dicho, al igual que de otros legisladores de la bancada tricolor, que podrían dar el brinco hacia la fracción del partido de Dante Delgado. Ruiz Massieu, además de aspirante de la oposición rumbo al 2024, es ubicada como adversaria del dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, quien esta semana ganó en el TEPJF mantenerse al frente del PRI precisamente hasta el 24, y por ende repartir candidaturas. Por cierto que el tuit de Castañeda decía: “Estamos completos y estamos listos”. Uf.

Y se marchó

Ameritó que el último despegue en territorio nacional del avión presidencial fuera ayer promocionado por el gobierno. No podría ser de otra manera, nos comentan, luego de lo complicado que resultó su manejo durante más de cuatro años, derivado de la decisión que el Presidente tomó de venderlo, desde que era candidato, porque “no lo tiene ni Obama”. Ayer cuando levantó el vuelo —primero rumbo a Estados Unidos, pues será en ese país donde le hagan algunos ajustes—, más de uno recordó, entre otras cosas, que ese aparato fue rifado sin ser rifado y tuvo montones de destinos aunque sólo en el papel. Ayer, el director de Banobras, Jorge Mendoza, precisó que el aparato fue vendido en mil 657 millones de pesos, y que “ha tenido una depreciación un poquito mayor que otros aviones de este tipo”. También, que la venta permitirá un ahorro de 336 millones de pesos en intereses en el pago de arrendamiento con Banobras. El caso es que el avión, —y el problema en que se había convertido— como dice la canción, “y se marchó”.

La ruta de Taddei

Y es Guadalupe Taddei quien empieza a delinear lo que será su gestión al frente del órgano electoral. Y es que anunció que se bajará el sueldo en alrededor de 50 mil pesos para que quede en un monto que iría entre los 114 y los 119 mil pesos. Además, renunciará al seguro de gastos médicos mayores y al de separación, aunque no a las prestaciones de vehículo, chofer y alimentos en el instituto. La funcionaria rechazó, nos comentan, que esta decisión, con la que ahora tendrá una percepción menor a la del Presidente, sea por compromiso político “salvo con mi país” y “mis principios de servidora pública, no hay más”. Un día antes dio cuenta de que defenderá el presupuesto del órgano electoral, pero aclaró que “debe de dar la cantidad real de lo que se necesita”. Y agregó: “Hay que destacar la importancia de que sea un ejercicio racional, razonable, basado en evidencia”. Ahí el dato.

“Se me hace poco”

Pues con la novedad de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por lo pronto, no tiene el visto bueno de Palacio para poder sujetarse a un criterio de oportunidad y quedar libre. Y es que ayer, claramente el Presidente dejó claro que la suma que el exfuncionario ofrece para reparar el daño por el tema de la compra presuntamente fraudulenta de la planta chatarra de Agronitrogenados no es suficiente. En su mañanera el mandatario dijo: “Eso lo tienen que ver los funcionarios, pero 10 millones se me hace muy poco. Es que 100 millones (de dólares) son 200 millones de pesos; ¿cuánto entregó a los legisladores?, fue muchísimo más que eso. ¿De dónde salió el dinero?”.

Debate sin batalla de porras

Y de lo que habrá que estar pendientes el próximo lunes es del segundo debate entre los candidatos al gobierno de Coahuila: es decir, Manolo Jiménez, de la alianza PRI-PAN-PRD, Armando Guadiana, de Morena, Ricardo Mejía, del PT y Lenin Pérez, del Partido Verde. En esta ocasión, los moderadores serán los periodistas Ivonne Melgar y Alejandro Cacho, quienes se sujetarán a lo que se llama “moderación activa”, es decir a la interacción con los abanderados para redimir el debate o solicitar que se abunde en algún tema en particular. En esta ocasión los temas serán gobernanza, seguridad, salud y desarrollo social y habrá un bloque en el que los candidatos deberán responder preguntas de la ciudadanía. Nos hacen ver que para evitar lo que ocurrió en la ocasión anterior, en la que se desató una batalla de porras, esta vez a los gritones les podrán sacar la tarjeta roja y sacarlos del Museo del Desierto.