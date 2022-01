Morelos en crisis y con góber ausente

Nadie sabe si el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, optó por hacer mutis para no responder a los duros cuestionamientos que le hicieron en su estado tras abandonar el poder estatal durante 17 días o de plano no regresó de sus largas vacaciones ­—como estaba previsto en el cuestionado oficio que se publicó en el periódico oficial estatal— por Río de Janeiro para recibir el año. El caso es que, nos dicen, nadie lo vio por Palacio de Gobierno. Mientras tanto, el juez federal Gabriel Domínguez y su hijo fueron víctimas de la delincuencia, que se ha disparado en la entidad, luego de que al menos dos hombres intentaron despojarlos del vehículo en el que viajaban y les provocaron heridas con arma de fuego y arma blanca. ¿Qué tendrá que suceder para que el góber decida que la entidad es más importante que sus fugas de ocio?, se preguntan los morelenses.

• Políticos, positivos a Covid-19

Para algunos expertos, el registro de casos de personajes relevantes que resultan positivos a Covid-19 pudiera no resultar tan importante, dado que una buena cantidad de personas ya están vacunadas y a que la variante Ómicron —factor importante en los más recientes casos de contagios— puede no provocar enfermedad grave. Sin embargo, nos comentan, mediatizar esos casos debe servir para generar conciencia de que el virus, aunque muchos no lo vean así, sigue entre nosotros. Ayer tres políticos con cargos de peso confirmaron que tienen el virus: las gobernadoras de Tlaxcala y de Chihuahua, Lorena Cuéllar y Maru Campos, respectivamente, y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Así que, por lo que sea, a cuidarse.

• ENAH y la ambigüedad

Apresuradas, faltas de seriedad y ambiguas, así fue como se calificaron, en la Asamblea General de la ENAH, las declaraciones que hicieran los titulares de la secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, y del INAH, Diego Prieto, en el sentido de que las contrataciones del personal eventual de la institución educativa están sujetas a una renovación anual y que éstas procederían en casos justificados. Es precisamente eso, nos dicen, lo que ha generado más nerviosismo, pues se advierte el riesgo de que puedan ser dadas de baja unas 350 personas. Por esa razón este miércoles tienen previsto marchar para exigir respuestas más claras a preguntas y dudas que se van acumulando, luego de que se advirtiera el riesgo de afectar actividades sustanciales de la institución por la falta de personal eventual. De no ser atendidos satisfactoriamente, dependencias de la 4T seguirán sumando… pero frentes abiertos, nos comentan.

• Se suma el PAN a discusión eléctrica

Con la novedad de que este miércoles la Jucopo comenzará a definir el calendario de puntos y temas centrales que abordará de la Reforma Eléctrica que, nos aseguran, incluirá a dirigentes y legisladores del PAN acompañando la postura priista que se puede definir como la de “déjame revisar” y que no es otra que la que puso contra la pared a la 4T, que esperaba un sí o un no del tricolor en una votación. En los próximos días, por lo pronto, habrá tres foros: en comisiones, con entrevistas a expertos y en la misma Jucopo para escuchar a empresarios, autoridades, expertos y legisladores con una agenda de transmisión pública, por lo que la votación aún se ve muy, muy lejana.

• Sólo 37% de casillas

Así que en el INE ya le echaron números al tema de la consulta de revocación de mandato y, con los fondos con que cuentan hasta ahora, sólo alcanzaría para instalar unas 60 mil casillas, es decir, menos de la mitad de las 161 mil que se colocaron para la elección federal pasada. De hecho, la cantidad representa, nos aseguran, 37%. El dato es relevante porque, ha dicho el consejero presidente Lorenzo Córdova, nadie está obligado a lo imposible. Y, en este caso, al tomar en cuenta la cifra, lo posible sería hacer una consulta con pocas casillas, aunque ello implicaría desapegarse a lo que establece la Constitución, es decir, a las 161 mil casillas de la elección federal anterior. Por esos terrenos anda el debate en estos días, con los pendientes aún de definir cuánto más podría aportar el INE antes de acudir a pedir más fondos a Hacienda. Uf.

• Quieren llamar a Álvarez-Buylla

Nos cuentan que, en el Senado, las bancadas del bloque de contención no han quitado el dedo del renglón, por lo que insistirán en que comparezca la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, para que aclare todos los conflictos acumulados, comenzando por el del CIDE, y también en el caso de las denuncias contra un grupo de científicos, que, como en el caso de los consejeros electorales, siguen su curso. Aunque está el receso legislativo, se plantea convocar a la funcionaria a comisiones o ante la Comisión Permanente, como se había acordado desde antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones. Pendientes.