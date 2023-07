Morelos, la paz y la sordera

Con la novedad de que hoy Morelos podría cimbrarse si la marcha por la paz a la que ha convocado el obispo Ramón Castro resulta tener un gran impacto. Hay quienes suponen que podría ser así dado el aumento que se ha registrado en delitos de alto impacto en la entidad, en particular el homicidio doloso —es el quinto peor del país— o el secuestro —es el segundo a nivel nacional— el robo de autos —primer lugar—. Ya el gobernador Cuauhtémoc Blanco ha marcado distancia de la protesta por considerar que en ésta “se van a querer colar” políticos y aspirantes a cargos. Igual su secretario de Gobierno, Samuel Sotelo, quien ha apartado la posibilidad de que en Morelos se pueda dar un ajuste a la forma en que se combate la inseguridad, porque “es una estrategia nacional y nosotros estamos alineados a ella”. Uf.

Expresiones de respaldo



Relevante, nos comentan, el arropo que recibió Xóchitl Gálvez en las filas de los partidos de oposición y de agrupaciones de la sociedad civil, luego de que el Presidente revelara documentación sensible de las empresas de la senadora: contratos, impuestos, socios, clientes… Los dirigentes de PRI, Alejandro Moreno; PAN, Marko Cortés, y PRD, Jesús Zambrano, fueron los primeros que hicieron, hasta ahora en las benditas redes, expresiones de solidaridad y afecto a la legisladora hidalguense. Pero a éstos siguieron otros aspirantes a encabezar a la oposición como Santiago Creel, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes. Hubo también una buena cantidad de aspirantes anotados en el proceso interno del Frente, que nada tuvieron que decir. Al menos no hasta este momento.

Dante, ante la realidad



Así que las circunstancias por las que atraviesa MC obligaron a su dirigente nacional, Dante Delgado, a abrir los ojos, nos hacen ver. Y es que ayer durante la reunión del Consejo Nacional de ese partido, en la que, por cierto, no estuvieron presentes el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ni el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, se buscaron dar los primeros pasos para que, ahora sí, se escuchen las voces de quienes piensan distinto a su líder. En teoría, se tomarán en cuenta los puntos, hasta ahora irrefutables, planteados por Alfaro sobre el derrotero que ha seguido el partido naranja. Y en la mesa también estarán otros “presidenciables”, como el gobernador Samuel García y Colosio, además de coordinadores parlamentarios e integrantes de la dirigencia nacional. La nueva mesa emecista, por lo pronto, abre un nuevo compás de espera, porque la definición del método rumbo al 24 la definirá MC hasta el 29 de septiembre.

Turno a controversia del Inai



Finalmente se determinó que sea el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá quien deberá elaborar un nuevo proyecto de sentencia en el caso de la controversia interpuesta por el Inai, sobre la que, por lo pronto, el jueves se determinó que, efectivamente, el Senado fue omiso en completar el pleno de ese órgano autónomo. El ministro fue uno de los ocho que votó en contra del resolutivo que proponía Loretta Ortiz. Tanto la Corte como el Inai entran en periodo vacacional, por lo que será hasta agosto cuando, posiblemente, el pleno del máximo tribunal retome el caso y se definan los efectos que tendrá la resolución de la Corte. Una de las propuestas es que el órgano, que tiene más de siete mil recursos pendientes de resolución y contando, pueda sesionar con los cuatro integrantes con los que actualmente cuenta. Pendientes.

En la gira presidencial



Y fue el director del IMSS, Zoé Robledo, quien ayer estuvo cerca del entorno presidencial, pues participó en la gira que el Ejecutivo realizó en Baja California y Baja California Sur. Fue en la primera de las dos entidades en la que se refirió a los trabajos que ha hecho el instituto en Isla de Cedros: siete intervenciones en cinco unidades médicas de la región, una de ellas en el Hospital General de Subzona número 13. “Nuestro compromiso es uno, que en 2023 vuelvan a nacer insulares aquí, en Isla de Cedros. Que no tenga nunca más una mujer con un parto regular, de bajo riesgo, que trasladarse a Guerrero Negro”, señaló el funcionario. Al final de su intervención el Presidente lo mencionó al referir que seguirá apoyando al sector salud en el lugar: “Por eso está aquí Zoé Robledo, el director del IMSS, y vamos a hacer realidad esto de que haya médicos, que haya especialistas aquí”. Ahí el dato.

La defensa del Presidente



Y quien ayer salió en defensa del Ejecutivo, como no podría ser de otra manera, fue el dirigente nacional de Morena. Lo que llama la atención, nos comentan, son los argumentos que usó, pues se trataría de los que emplearía Palacio para controvertir la decisión que tomó la Comisión de Quejas del INE de impedirle que haga expresiones a favor o en contra de cualquier aspirante a algún cargo. No hay ningún proceso electoral en marcha, consideró Delgado, “por lo que las referencias a la senadora Xóchitl Gálvez se enmarcan en su condición de servidora pública… lo que nos permite concluir que los señalamientos del Presidente no deben ser calificados como dichos que generan inequidad de alguna contienda”, afirmó. Los procesos adelantados en la 4T y la oposición, nos comentan, por no estar claramente regulados, van a seguir sacando chispas.