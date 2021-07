En Morena regaños por regañar

Fuerte jalón de orejas dio ayer la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena a los militantes que durante el festejo del pasado 1 de julio en el Auditorio Nacional abuchearon a su líder, Mario Delgado. “Dichas manifestaciones en contra de la dirigencia nacional de nuestro partido demuestran un espíritu contrario a los principios democráticos de unidad que deben primar en la conciencia entre compañeros de partido y de proyecto de nación”, señaló, además de dar cuenta de que el motivo del regaño no son sólo las expresiones sino “sobre todo sus consecuencias mediáticas”. Ante ello hizo un llamado a dirimir las diferencias por las vías institucionales, en otras palabras, a aplicar aquello de que la ropa sucia se lava en casa. ¿Y qué efecto tuvo el mensaje? Ah, pues por lo pronto militantes como John Ackerman acusaron que se trata de estalinismo y lo tacharon de censura y amenaza. Así que los que querían regañar, acabaron regañados. Uf.

• Advertencias por Covid en ascenso

El país cerró el viernes registrando por segundo día consecutivo una cifra mayor a los 9 mil nuevos casos en 24 horas. La pandemia asciende y no hay visos ni decisiones que anticipen una contención en el corto plazo. La cifra se puede equiparar a la reportada el 2 de agosto del 2020 cuando pegaba el primer pico de la pandemia en México, nos recuerda el doctor Francisco Moreno, una de las voces no oficialistas más reconocidas en el tema de la pandemia. “Es un momento muy importante para evitar algo como lo sucedido en diciembre y enero pasados”, escribió ayer, al tiempo que virólogos advierten de dos hechos que no pueden cambiarse: el tiempo de vacaciones y la baja vacunación que prevalece en el país: apenas 3 de cada 10 adultos mayores de 18 años y sólo en primera dosis. Se siguen aproximando momentos complicados.

• La SEP ¿a descansar?

Ayer concluyó el primer ciclo escolar que se realizó totalmente a distancia, a causa de la pandemia provocada por el Covid-19. Una matrícula de más de 25 millones de alumnos terminó un año sufrido, en el que brilló el esfuerzo titánico de alumnos, padres y profesores, pero en el que no se puede pasar por alto la gran sombra que representan las brechas de desigualdad que impactaron en materia de aprovechamiento. Decir que fue un año perdido no puede aplicar de manera generalizada, pero no se puede obviar que sí hubo quien perdió la oportunidad de aprender. Por ello, nos comentan, antes de irse a descansar, la autoridad educativa debiera acometer dos tareas impostergables: la primera es dejar a punto los mecanismos de retorno seguro a aulas y también de aplicación de vías emergentes —si, como se ha dicho en múltiples ocasiones, pero lo volvemos a decir, la pandemia llegó para quedarse— ante nuevos rebrotes. La segunda es tener listas las estrategias de regularización ante rezagos, porque la enseñanza-aprendizaje, de por sí ya desigual, lo fue más por los efectos de la pandemia.

• Inversión educativa en Edomex

Donde la pandemia no frenó las inversiones en infraestructura educativa, necesaria para ampliar la posibilidad de dar oportunidades a más jóvenes, fue en el Estado de México, entidad que gobierna Alfredo del Mazo. Y es que el mandatario estatal entregó ayer en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Estado de México, en el municipio de La Paz, un edificio con nuevas aulas y un taller para ingenierías industriales y de desarrollo de energías renovables. Ahí, nos comentan, explicó que se trata de un plantel que atiende a jóvenes de seis municipios de la zona oriente: Ixtapaluca, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, La Paz, Chicoloapan y Chimalhuacán. Una institución clave que ofrece nueve carreras distintas a quienes egresan de la educación media en la región. “Esto es parte de la inversión que hacemos para seguir creciendo la infraestructura educativa y, en especial, para apoyar a la educación superior, que nos permite darles mejores oportunidades a los jóvenes de prepararse”, señaló el mandatario.

• Listas las boletas

Con la novedad de que ya están listas las boletas que se usarán en la consulta sobre el juicio a “actores políticos”, que para efectos de debate público es el juicio a los últimos 5 expresidentes. Son en total 93 millones, ya quedaron impresas, su tamaño es media carta, son de color rosa y cuentan con candados para evitar su falsificación: microimpresión, impresión invertida, imagen latente y tinta invisible. En medio aparece el trabalen…, perdón, la pregunta, que desde ahora —a poco menos de un mes de que se celebre el ejercicio en 57 mil mesas receptoras— se puede empezar a repasar: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” Uf.

• Outsourcing: Avance y pendientes

La que presumió que las reformas aplicadas en materia de subcontratación han resultado positivas fue la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde. De acuerdo con sus cifras, dos meses después de los ajustes legales son 830 mil los trabajadores que han sido registrados ante el seguro social y con salarios de cotización mayores hasta en 11 por ciento. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo, a su cargo, tiene un tema pendiente que se relaciona con el otro componente de dicha reforma y que es el pago de utilidades. Se trata de la emisión de lineamientos para que en las empresas no haya malas interpretaciones. Éstos deben estar listos la próxima semana, según se comprometió la funcionaria.

