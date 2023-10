“Ya están muertos”

Y fue el aspirante a la Coordinación de la Defensa de la 4T en la Ciudad de México, Hugo López-Gatell quien hizo una expresión que ha empezado a generar controversia. Y es que, nos comentan, dio cuenta de lo que muchos ven como una falta de sensibilidad hacia quienes tuvieron pérdidas por la pandemia de Covid-19. Y es que en una entrevista radiofónica con José Cárdenas, éste preguntó sobre las víctimas de la pandemia en la capital. “¿Cuántos hubo en la Ciudad de Mexico?, porque los deudos de los 40 mil, 50 mil, ¿cuántos fueron?, esos no van a votar por ti”. López-Gatell respondió: “No, por supuesto, porque están muertos”. Pepe, le tuvo que aclarar que se refería a los familiares de los fallecidos. El aspirante entonces pidió hablar de los millones que salvaron la vida e insistió en que por cada 500 que lo saludan y le reconocen su trabajo sólo uno lo cuestiona.

Rommel y su clavado a la 4T



Y fue el diputado panista Rommel Pacheco, el que ayer dio un salto y no precisamente a la fosa de clavados, sino a la Cuarta Transformación. Y es que resulta que anoche difundió en las benditas redes una foto en la que aparece al lado de Claudia Sheinbaum y el mensaje: “Listos para lo que viene. Muchas gracias doctora por hacernos parte de este proyecto”. El exclavadista, nos recuerdan, recién participó en el proceso panista para tratar de convertirse en candidato a la gubernatura del estado, pero perdió ante Renán Barrera, edil de Mérida. Por cierto que la exjefa de Gobierno, que sigue sumando apoyos relevantes, le respondió: “Querido Rommel es un honor y un privilegio que seas parte de este proyecto que crece todos los días… Bienvenido. La esperanza nos une. En Yucatán también crece el proyecto de transformación”. Ahí el dato.

“Ofrecí cambiarlo a donde haya puros machos”



Gran indignación fue lo que generó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al dar cuenta de que ha protegido a un funcionario acosador. Así fueron sus palabras: “Sí, ya lo conozco. Él es acosador, pero sexual. Ya le di la oportunidad yo, ‘a ver, vete a un lugar distinto, yo te voy a proteger, pero no quiero que hagas lo mismo’. Porque él estaba en el Centro de Justicia, porque no queremos acosadores de ningún tipo y no es un problema de Tere (secretaria de las Mujeres del estado)… el origen de ese acoso es que él es acosador”, dijo en su conferencia semanal. Y agregó que el sujeto “no puede estar donde hay mujeres”, porque “está probado” que las acosa sexualmente. “Yo le ofrecí cambiarlo, a un lado, a donde haya puros machos como él para que no tengan problemas”. Dijo incluso que lo podría mandar a su despacho. Así la tolerancia del góber a los acosadores sexuales.

De la inquietud a la molestia



Con la novedad de que la indefinición de los partidos del Frente en la Ciudad de México —PRI, PAN y PRD—, ya no sólo está generando inquietud entre quienes podrían estar interesados en buscar la postulación a la Jefatura de Gobierno. No. Y es que a juzgar por algunas expresiones ese vacío lo que está empezando a generar es molestia. Fue ayer el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, quien le subió, nos comentan, dos rayitas a su exigencia de que se definan las reglas. “Ya tenemos tres meses que he estado pidiendo con contundencia un proceso democrático… no se ha definido todavía, pero estamos viendo mientras tanto en los demás partidos cómo han avanzado y bueno aquí estamos, ahora sí como se dice vulgarmente, tragando camote”. ¿Lo habrá dicho a los medios para que lo oigan Andrés Atayde, Nora Arias e Israel Betanzos? Pendientes.

Mucho ruido y pocas chinches



Así que la Universidad Nacional reportó que, tras una revisión de instalaciones, realizada ante inquietudes relacionadas con una supuesta plaga de chinches, que generó alarma, encontró nada menos y nada más que ¡una chinche! Sí. No dos ni 100. Una. Y así lo informó: “El día de hoy, viernes 6 de octubre por la mañana, durante los procesos de revisión se pudo hallar un insecto que reúne macroscópicamente las características de una chinche y fue enviado al Instituto de Biología, clasificándose como Cimex lectularius (chinche de cama). Hasta el momento no se ha detectado la existencia de más artrópodos en el sitio en donde fue recolectado o en otros espacios universitarios. Descartada cualquier infestación, como se acusaba que había, ha quedado claro que lo que hay es una psicosis colectiva, como lo señalaron expertos en estas páginas. Uf. Al final fue mucho ruido y pocas chinches.

Desafortunada expresión



Y fueron la senadora del PAN, Kenia López Rabadán y la alcaldesa con licencia de Morena, Clara Brugada, quienes se enfrascaron en un choque en las benditas redes. Y es que la panista publicó primero un mensaje poco afortunado, en el que señalaba: “las chinches son de color Morena… chécalo”. Brugada entonces le reprochó: “Su comentario es por demás desafortunado. El clasismo y el racismo fomentan el odio entre los mexicanos. En Morena no sólo hay 2 millones de afiliados, sino que aglutina a millones de simpatizantes a los cuales ofende veladamente… Nuestra ciudadanía es plural y diversa, deshumanizar e insultar a quien piensa diferente no es aceptable”. La panista contrarreplicó: “Así como las chinches chupan sangre, los gobiernos de Morena chupan el presupuesto del pueblo. Pero en 2024 vamos a fumigar”. Y agregó una imagen en la que aparece el referido insecto al lado de un logo de Morena. Caray.