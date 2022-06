Si no es el narco es la política

Donde se pelea con todo la plaza es en Sinaloa. Y es que finalmente procedió el desafuero del alcalde morenista de Culiacán, Jesús Estrada, quien ya había pedido licencia al cargo. Ayer, los 40 legisladores que conforman el Congreso local votaron por retirarle la inmunidad y, con ello, la fiscalía estatal podrá proceder en su contra por los probables delitos de abuso de autoridad, discriminación y desvío de recursos. El edil mantenía una agria confrontación con el gobernador de la entidad, también morenista, Rubén Rocha Moya. Y tan fuerte sigue la pelea que, según reportes periodísticos, el ahora desaforado habría tomado un vuelo a Tijuana y cruzado a San Diego. Por cierto, que se alistaba que Juan de Dios Gámez, muy cercano a Rocha Moya, asumiera el cargo vacante.

AMLO y las “corcholatas” variopintas

Con la novedad de que el Presidente ya no sólo destapa “chorcholatas” morenistas. Y es que ayer se dio vuelo destapando no sólo a las de su partido, entre las que nuevamente mencionó a Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, sino que agregó ya con más formalidad y con algunos cumplidos de por medio a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. También añadió algunos nombres de quienes, a su juicio, serían presidenciables entre las filas de la oposición. “Me preguntaban que si el que está de gobernador en Yucatán, Vila. Dije sí, ¿cómo no?”, sostuvo. Y no sólo eso, sino que aprovechando que se encontraba en Oaxaca, agregó: “seguramente me quieren preguntar por Alejandro (Murat)”. Así que la bolsita de “corcholatas” que carga consigo el mandatario ya es variopinta.

Aún no llegan las invitaciones

Con la novedad de que el Presidente aún no invita, como dijo que podría ocurrir, a los gobernadores salientes en algunas entidades a ocupar cargos dentro de su equipo o en alguna embajada. Así lo confirmaron, por separado, el hidalguense, Omar Fayad, el quintanarroense, Carlos Joaquín González. Y dicen los que saben que estarían en espera de si esa invitación llega, para eventualmente decidir en función del ofrecimiento que se haga, aunque tampoco sería la única alternativa que tendrían para seguir sus carreras. Por lo pronto, hay quienes ven coincidencias entre ambos mandatarios, pues ambos se muestran satisfechos con el hecho de que las votaciones del domingo pasado se hubiesen realizado con orden y en paz y respetando el sentido de los sufragios emitidos; y con el desempeño y logros de sus respectivas administraciones.

Más voces, por analizar alianzas

Y hablando de la alianza y las voces que cada día aparecen más para cuestionar su continuidad o al menos para pedir que se revise a fondo si realmente son tan poderosas como se venden, ayer se sumó la de Gustavo Madero, quien fuera dirigente nacional del albiazul. A su juicio, nos comentan, lo que se debe hacer es ver cuáles son las sumas que suman y cuáles son las sumas que restan. Porque tiene claro que en términos numéricos al PAN no le favorece una alianza con el PRI, pero, por ejemplo, tampoco con MC, con quienes ya fueron juntos en el 2018. El senador, nos comentan, está entre ese grupo de quienes consideran que lo que está ocurriendo con la alianza Vamos por México es que las identidades y los referentes partidistas se están perdiendo. Ya se verá si estas consideraciones tienen eco en la dirigencia nacional, que, por lo pronto, parece no verse fuera de la alianza.

Reclamos y arropos

A los que en Relaciones Exteriores van a tener que llamar a cuentas es a varios cónsules de México en EU, porque resulta que ayer varias quejas por la mala atención que en los consulados se brinda afloraron durante un encuentro que el canciller Marcelo Ebrard tuvo con paisanos en Los Ángeles. Incluso, los connacionales, según se reportó, hasta una consigna llevaban: “Ebrard, Ebrard, qué pasa con Ebrard, que los consulados no pueden mejorar”. El funcionario, según informó, mostró oficio para atender las quejas y ofreció regresar en julio. Al final ya tuvo un arropo de quienes le gritaron “Presidente, Presidente”. Habrá que trabajar, nos dicen, y no sólo para que el segundo grito prevalezca, sino por justicia, pues son esos paisanos los que están mandando una millonada en remesas.

Listos para el pulso dominical

Y avanzan los preparativos para que la plana mayor de Morena lleve a cabo mañana un evento relevante, pues se tiene previsto que con éste, comenzará formalmente sus trabajos de organización rumbo al 2024. Éste se llevará a cabo en Toluca y los reflectores estarán concentrados sobre las “corcholatas” —oficiales y no— de la 4T: Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal —éste último quizá fuera de templete—, aunque también estarán presentes los gobernadores recién electos: de Tamaulipas, Américo Villarreal; de Hidalgo, Julio Menchaca; de Oaxaca, Salomón Jara y de Quintana Roo, Mara Lezama. Y todos los que están en funciones. También estarían invitados diputados y senadores y se anunciará igualmente el inicio de actividades para los comicios que tendrán lugar en 2023. Pendientes del aplausómetro, perdón, del mensaje.