Narcos mexicanos sin fronteras

Al Cártel de Sinaloa acusaba de tenerlo amenazado Fernando Villavicencio, candidato presidencial al gobierno de Ecuador, asesinado ayer a tiros. Se refería también al Cártel de los Choneros, señalado como aliado del primero. Tras estos hechos violentos, el mensaje que se manda desde Ecuador a las democracias que enfrentan problemas de crimen organizado y corrupción política es que no deben menospreciar la capacidad que esta conjunción de males puede tener para determinar quién puede o no contender para gobernar. El gobierno de México, por lo pronto, expresó a través de la canciller Alicia Bárcena su solidaridad con el gobierno y pueblo ecuatorianos: “Condenamos cualquier acto violento que atente contra la voluntad del pueblo ecuatoriano y hacemos votos para que la paz se restablezca dentro del proceso electoral democrático del país hermano”.

Libros, a la Corte

Y fue el gobierno de Chihuahua el que decidió llevar a la Corte el polémico tema de los libros de texto gratuitos. Ayer se informó que la consejera jurídica estatal presentó una controversia constitucional —por no considerar al estado en el diseño de los materiales—, que fue turnada a la ponencia del ministro Luis María Aguilar, quien tras revisarla deberá determinar si la admite. El gobierno a cargo de Maru Campos en días pasados anunció que no avalaba la distribución de los nuevos libros elaborados por la SEP, los cuales se encuentran en medio de la polémica y con señalamientos por contenidos que se acusan como ideologizantes, por errores y deficiencias pedagógicas y por no haber cumplido con los requisitos para su confección, en particular la consulta a padres y especialistas. La mandataria estatal reiteró, por cierto, ayer su posición en defensa, aclaró, de la educación de los niños de Chihuahua.

El Pepe grillo de Cuevas

Y son observadores del acontecer en las alcaldías de la Ciudad quienes ubican detrás de la errática conducción política de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, a Agustín Dany Jiménez, referido como parte de la estructura administrativa de la alcaldía y cerebro de algunos programas como “Vivienda Bonita”, “las casitas de Atlampa” o el ahora cuestionado “Operativo Diamante” que tantos dolores de cabeza está generando a las clases medias de las colonias Roma y Condesa por los excesos de fuerza en que se incurre. El citado personaje, nos aseguran, fue parte del gobierno de Fidel Herrera en Veracruz y ha sido eterno candidato a una diputación por el PRI en donde no se terminan de convencer de su perfil y, por lo tanto, no lo han dejado pasar. La inquietud que ha surgido es si los ataques al jefe de la policía en la CDMX llevan la marca de quien además buscaría ocupar la Subsecretaría de Control Policial si su jefa llegara a ocupar la silla de la glorieta de Insurgentes. “¡Ay Jesús de Veracruz!”.

Dos mujeres, un camino

Atinado, nos dicen, este título, tomado de una novela de la televisión, muy popular al inicio de los años noventa para referirse al proceso opositor. Y es que, como en el melodrama, en el Frente Amplio por México las cosas también se cocinan capítulo por capítulo. Y en el siguiente las grandes protagonistas son dos mujeres, ambas senadoras: Xóchitl Gálvez, independiente, pero arropada por el PAN, y Beatriz Paredes, del PRI. Hay quien cree que la siguiente etapa se convertirá en una lucha no sólo entre dos legisladoras, sino entre dos partidos, pues Beatriz será la carta fuerte del tricolor y Xóchitl, si bien no es militante de Acción Nacional, un amplio sector de este partido se identifica con ella y se la tendrá que jugar por su proyecto. Por cierto que el primer capítulo de esta serie política no terminó con la tersura que muchos hubieran querido, y aún no se sabe qué consecuencias tendrá la exclusión de los dos aspirantes del PRD, que no están dispuestos a salir de cuadro. Pendientes.

Se baja, pero no tanto

Y quien se bajó de la contienda interna antes de que se hiciera el anuncio oficial sobre los finalistas fue el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Aunque, en este caso, se bajó de la competencia, pero no del Frente, pues será incorporado a la mesa de expertos en el tema de seguridad. Al menos eso dijo el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien destacó la importancia de aprovechar la experiencia de Cabeza de Vaca en la materia. El propio exmandatario había enviado un mensaje en el sentido de que no rompía con el proyecto opositor, al decir —tras anunciar su retiro de la contienda— “reglas son reglas, yo me apego a los lineamientos del Frente”. Sin duda, nos dicen, la participación de Cabeza de Vaca dentro del equipo de expertos puede ayudar a la unidad en el Frente Amplio, en momentos de definiciones.

El laberinto de los libros

El asunto de los libros de texto está convertido en un auténtico laberinto en el que no se ve la salida. Para abonar a este galimatías político y jurídico, ayer una jueza advirtió que la SEP no ha demostrado que cumplió con la normatividad correspondiente para iniciar con la distribución de los textos y recordó que hay una suspensión vigente. Una buena parte de los libros ya está en los almacenes de los estados, pero cinco de ellos ya anunciaron que no los repartirán. Y en otros, la CNTE se encargará de boicotear la distribución. La secretaria de Educación, Leticia Ramírez, ayer anticipó la posibilidad de procesar una fe de erratas y reiteró su buena relación con autoridades educativas estatales. Pero también ayer Nuevo León frenó la entrega de libros, en su caso, hasta que se conozcan los planes de estudio. Uf.