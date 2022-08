Narro, de tropiezo en tropiezo

El que, nos comentan, anda de maroma en maroma, tanto para argumentar como para callar, es el senador José Narro, quien en estos días ha incrementado su presencia en medios con tal de ser designado presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Ayer, por ejemplo, pretendió cuestionar que la reconocida periodista Leticia Robles diera a conocer los ingresos de los que disponen los integrantes de la Cámara alta, basada por cierto en información oficial, señalando detrás una supuesta “guerra sucia”. El rol de víctima, sin embargo, no ajusta en su relato, nos hacen ver. Por el contrario, se mantiene nebuloso el caso de la desaparición de dos marinos que le fueron asignados como escoltas, sobre el que le siguen exigiendo explicaciones.

Tercera vía en el Senado

Por cierto que mientras los morenistas José Narro y Alejandro Armenta se ostentan como los únicos candidatos para presidir el Senado, cobra fuerza la posible postulación del senador Higinio Martínez como la tercera vía para que Morena logre un candidato de unidad para ese cargo. La propia Olga Sánchez Cordero, quien ocupa actualmente la presidencia de la Mesa Directiva, destacó que en la contienda interna no debe perderse de vista que Higinio Martínez también “levantó la mano” para relevarla en el cargo, luego de que quedó fuera de la contienda por la candidatura de Morena para el Estado de México. Incluso destacó el perfil del político mexiquense. El caso es que el jaloneo interno observado en las elecciones morenistas sigue teniendo reflejo en la Cámara alta.

La deuda en Quintana Roo

Y fue el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien se refirió al tema de la deuda de su entidad y al manejo le dio para que las finanzas de la entidad tuvieran viabilidad. Fue durante la presentación del “Estudio de la Génesis de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo 1975-2022”, que el mandatario destacó que al asumir el cargo la deuda era impagable y dejaba al estado sin presente ni futuro. También explicó que para llegar a la estabilidad debieron reordenarse unas finanzas quebradas. “En seis años Quintana Roo no necesitó palabras: necesitó trabajo, paz social, crecimiento y desarrollo”, apuntó. De acuerdo con el titular del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo, León Lizárraga Cubedo, lo que el mandatario hizo fue renegociar la deuda que heredó de los gobiernos anteriores, contenerla y lograr una reducción de la misma. Ahí el dato.

Otra funcionaria que no va a la SEP

Aún es un misterio quién ocupará el despacho que dejará vacío Delfina Gómez, pero ya sabe quién no lo hará. Muy temprano ayer se supo que la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, no se cambiará de oficina. Y como a medio día, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que Rosaura Ruiz, titular de Educación en su administración, vaya a ocupar el mismo cargo a nivel federal. Sheinbaum tuvo que salir al paso de los rumores, porque ya en algunas columnas y en redes sociales se mencionaba con insistencia a Rosaura. La decisión de que la nueva secretaria de Educación sea mujer dejó fuera de un plumazo a varias “corcholatas educativas” del sexo masculino. Y en unas horas, dos mujeres quedaron descartadas. Es momento, nos dicen, de revisar otros perfiles.

La GN y los líderes morenistas

Con los dedos en la puerta, nos comentan, tomó a varios morenistas el anuncio del Presidente de que por distintas vías jurídicas, administrativas y legislativas buscará que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Desde el lunes pasado, diversas voces críticas de la 4T se dan vuelo en las benditas redes para mostrar cómo hace unos años, algunos de los hoy integrantes de la dirigencia guinda, como Citlalli Hernández o Mario Delgado, cuestionaban con vehemencia lo que consideraban una militarización de las tareas de seguridad pública. El propio Presidente explicó ayer las razones por las que se creó la Guardia Nacional: ocupar la experiencia del Ejército, que es pueblo uniformado, para enfrentar un problema central: la inseguridad. Los máximos jefes morenistas aún no las retoman para respaldar la propuesta del Ejecutivo, nos hacen ver.

Contra la pereza institucional

Y el que dio un nuevo jalón de orejas a las fiscalías estatales que no están teniendo voluntad y prestancia para atender los casos de personas desaparecidas fue el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. “Tenemos que romper con los obstáculos institucionales, con la pereza y el celo institucional, que sin lugar a dudas son un estorbo para que el Estado asuma su responsabilidad”, refirió. Ayer tuvo lugar, en Xochitepec, Morelos, el arranque de las obras de adecuación de un edificio que albergará la sede del recién creado Centro de Identificación Humana. No es la primera vez y no es sólo el funcionario el que ha hecho un llamado de atención a las fiscalías. Ayer también fue Yolanda Morán, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, quien advirtió del riesgo de que por la falta de voluntad o de presupuesto el referido inmueble pueda convertirse en un elefante blanco. ¿Acusarán ahora sí recibo de los mensajes los titulares de las fiscalías? Ya se verá.