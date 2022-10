Naucalpan: vivir con miedo

Lo que ocurre en la colonia El Molinito, de Naucalpan, es un reflejo de la situación de inseguridad que prevalece en todo ese municipio, en donde la alcaldesa Angélica Moya no ha sido capaz de frenar la elevada incidencia delictiva. Naucalpan es el tercer municipio con mayor percepción de inseguridad según la ENSU del Inegi, sólo superado por Irapuato o Fresnillo, que están constantemente en los medios por las frecuentes atrocidades que ahí se cometen. Hablamos de la demarcación con mayor capacidad económica del Estado de México que, sin embargo, invierte poco o nada en mejorar las condiciones en que se encuentra su Policía Municipal. Claro, es más fácil dejarle todo el peso a las autoridades estatales o federales, que utilizar un poco de los recursos en mejorar a la corporación local, nos comentan.

Dos varas de Rubén Rocha



Llama mucho la atención, nos dicen, que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tiene dos varas distintas para medir situaciones similares. Al ahora exalcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, lo dejó a su suerte cuando el Congreso local lo sometió a juicio político y ahora enfrenta un proceso penal. Pero a su similar de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, lo protegió con fuero al nombrarlo –hace cinco días— secretario de Turismo estatal, en momentos en que enfrenta dos demandas de juicio político. Estrada Ferreiro y Benítez Torres están acusados exactamente de lo mismo: de un posible desvío millonario en la asignación irregular de contratos. Pero el mandatario estatal descobijó a uno y cobijó al otro, aunque los tres son del mismo partido. Hay quien ve en esto un sistema de premios y castigos de quien ayer se definió como “chairo del Presidente”. Uf.

Momento relevante para el Caso Ayotzinapa



Nos hacen ver que la investigación en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y las últimas revelaciones hechas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia pudieran comenzar a transitar por nuevos caminos y señalamientos a partir de hoy. Lo anterior porque el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes dará a conocer su postura ante las evidencias que el subsecretario de Gobernación y presidente de la Covaj, Alejandro Encinas, presentó públicamente sin que las mismas fueran abordadas previamente con los expertos, como se tenía acordado. Será relevante sobre todo ante los dichos de Encinas sobre esas pruebas que el NYT recogió.

Desconfianza cruje en San Lázaro



“El problema no es que me hayas engañado sino que ahora no te voy a creer”, reza una sentencia que, nos comentan, parece haberse instalado entre los partidos de la oposición en San Lázaro. Y es que, durante el fin de semana, éstos buscaron reiterar que no acompañarán ningún cambio en materia electoral que atente contra el INE o el Tribunal Electoral. Aunque, nos dicen, luego de que algunos legisladores del PRD y la bancada del PRI votaron en sentido contrario a los acuerdos a los que llegaron cuando se discutieron reformas sobre la Guardia Nacional, más que buscar la recuperación de la confianza, sus mensajes cargan un tono de “advertencia” entre coaligados. En el tema de la Reforma Electoral, la oposición cruje.

La Miguel Hidalgo más segura



Y fue la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, la que recién informó que la alcaldía Miguel Hidalgo, al frente de la cual está Mauricio Tabe, es mucho más segura que hace un año, nos señalan. Y es que, al corte de septiembre, los datos del Secretariado Ejecutivo revelan tendencias a la baja principalmente en delitos como el homicidio doloso, con una reducción de 52% de incidencia, los delitos de alto impacto con 15% menos, o el abuso sexual que disminuyó 61%. Algo hace bien el alcalde, a lo que suma el mayor presupuesto para seguridad en la demarcación que pasó de 118 millones en 2021, a los 205 millones de pesos en 2022. Ahí el dato.

Inesperado raspón al INE



Y fue la CNDH, a cargo de Rosario Piedra, la que arremetió ayer en contra del INE tras recordar la recomendación 46/2022 emitida en junio pasado sobre derechos a la democracia, y señalar que el instituto prácticamente funge como “saboteador” de la voluntad popular. Y en esa lógica pidió a los diputados que revisen la legislación vigente y recojan “las expectativas ciudadanas actuales”. El INE no tardó en responder y recordarle al organismo que no sólo atendió dicha recomendación, sino que desde su fundación ha resuelto exitosamente 330 elecciones en todo el país, incluida la presidencial en la que resultó electo el Presidente López Obrador. Le reviró además que constitucionalmente los asuntos electorales le tocan al INE y no a la comisión, que ayer andaba, nos dicen, con las antorchas encendidas.