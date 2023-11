Noticias de la ministra

Y es la ministra Loretta Ortiz la que tiene encima el reflector por considerar que la elección de ministros de la Corte a través del voto popular no es la más conveniente. Y es que resulta interesante el hecho de que Loretta, a quien el Presidente aparentemente ubica en espacios de afinidad política, se haya separado así de uno de los ejes de la que sería la Reforma Judicial denominada Plan C. Por cierto, que no es el único tema en el que se ha volcado el interés relacionado con Ortiz Ahlf también lo es el rezago que, señaló, dejó el ministro Arturo Zaldívar con quien ha entablado un diferendo. Bueno, pues resulta que ese par de buenas notas salió de un foro que tuvo lugar en la FIL de Guadalajara y que estuvo, como se aprecia, aguda y estupendamente moderado por Javier Solórzano, columnista de La Razón, y por Carmen Aristegui. Ahí el dato.

La cuenta de Fox



Con la novedad de que la cuenta de X del expresidente Vicente Fox desapareció. Un hecho que muchos relacionan con la ofensa que profirió contra Mariana Rodríguez, esposa del precandidato de MC, Samuel García, al llamarla, en esa misma red social, “dama de compañía”. Por lo pronto, ese hecho, además de la respuesta de la influencer y empresaria, detonó una denuncia por violencia política de género por parte de MC y hasta un coscorrón de Xóchitl también en las redes. En muchos espacios, algunas voces advertían que al exmandatario tenían que “quitarle el celular” para que no siguiera haciendo daño a la campaña a la que pretende ayudar. Ayer, tras la desaparición de la cuenta si bien se levantaron voces en contra de lo que muchos ven como “censura”, no se puede obviar, nos comentan, que en la trinchera de Gálvez, muchos respiraron con alivio. Uf.

Arranca Manolo Jiménez



Así que este viernes Manolo Jiménez rinde protesta ante el Congreso estatal como nuevo gobernador de Coahuila. Nos cuentan que en esta ceremonia estarán presentes personajes relevantes de la vida política, económica y social de la entidad. No será el único evento de arranque, pues enseguida, en el Parque de las Maravillas de Saltillo, realizará un acto masivo en el que quedará asentado el talante ciudadano que, nos aseguran, será el sello de la administración. Jiménez también acudirá a algunos municipios del estado, en donde, nos dicen, empezará a aterrizar desde el día uno compromisos de campaña. En semanas anteriores, Manolo realizó giras a varios países de Oriente y a Estados Unidos, para promocionar al estado como atractivo para hacer inversiones, con seguridad, infraestructura carretera y seguridad jurídica..

Ponen ojo a filtración



Con la novedad de que el accionar de Andrés Andrade Téllez al frente de la Secretaría de Seguridad del Estado de México encendió algunos focos amarillos en el Palacio de Gobierno en Toluca, donde despacha la gobernadora Delfina Gómez. Esto luego de que se advirtiera que desde esa dependencia se habría filtrado a medios un video donde se observa a policías mexiquenses rescatar a personas secuestradas, porque resulta que eso ha generado la inquietud de si hubo la intención de armar una especie de show mediático para tratar de impresionar a la mandataria estatal. Nos hacen ver que si fuera el caso el efecto podría ser el opuesto al esperado, porque no ha faltado quien compare ese accionar con el del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, en el que pudiera importar más la fama efímera que la seguridad de las plagiadas. Uf.

Oscuro tren de Durazo



Y nos piden no perder de vista la alerta que lanzaron ambientalistas sobre el proyecto impulsado por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, de construir un tren de carga que atraviese la sierra del estado. Los activistas y los habitantes de varias comunidades señalan que el trazo del proyecto se realizó sobre un área que es hábitat natural de jaguares, osos negros, ocelotes, salamandras y otras especies, algunas en peligro de extinción. Las autoridades estatales no han mostrado los estudios de impacto ambiental que una obra de esta naturaleza debe tener, pero los trabajos ya arrancaron en el más completo sigilo. La instalación de vías podría afectar al río Cocóspera, el cual ha sido defendido en años anteriores por ambientalistas. A Durazo no le gusta hablar del tema. Quizá se anime a hacerlo mañana, cuando los inconformes lleguen hasta el Palacio de Gobierno en una marcha de protesta.

Fondos intocables



Y los que en el tema de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial dieron ayer un revés al Gobierno federal fueron los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Y es que resulta que esa agrupación dio cuenta de la suspensión definitiva que determinó una jueza federal con la cual ya no se pueden tocar los recursos de 13 de los fondos que fueron desaparecidos por la 4T en el Congreso y, por ende, tampoco se pueden destinar a los damnificados del huracán Otis. Fue la jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, quien determinó la medida. Con esa acción el tema de los fideicomisos ha quedado más que entrampado, pues apenas el fin de semana pasado, diputados federales interpusieron ante la Corte una acción de inconstitucionalidad que se agregó a la antes presentada por los senadores. Con eso a los fondos no hay quien los pueda tocar.