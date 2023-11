Periodistas liberados

Nos comentan que la buena noticia del fin de semana fue la liberación de los tres periodistas que estaban en calidad de desaparecidos desde el pasado miércoles en Taxco, Guerrero. El sábado por la noche, la Fiscalía General del estado a cargo de la maestra Sandra Luz Valdovinos informó que fueron hallados con vida los comunicadores Marco Antonio Toledo, Nayssa Arce Avilés y Alberto Sánchez Juárez. Y aunque no se dieron detalles de las circunstancias en que fueron encontrados, el hecho de que hayan aparecido con vida es algo para destacar, pues en muchos de estos casos ocurridos en otras entidades de la República, los desenlaces han sido fatales. Ya las autoridades se encargarán de dar seguimiento a los motivos de la ausencia de los periodistas, pero, por lo pronto, el anuncio sobre su aparición con vida es algo alentador, que mueve a reforzar la confianza en las instituciones. Ahí el dato.

Frente, por 16 alcaldías



Un dato a destacar es el acuerdo alcanzado por las dirigencias de PRI, PAN y PRD para competir juntos por las 16 alcaldías de la capital en el 2024. El asunto no es menor, pues en el 2021 los tres partidos postularon candidato común sólo en ocho demarcaciones y en todas ellas ganaron. Y en las que compitieron solos, el PAN estuvo a punto de ganar Xochimilco y el PRD por poco se lleva Gustavo A. Madero. Claro que, nos dicen, el hecho de que esta vez vayan en coalición por las 16 no es garantía de triunfo, pues mucho influirá, para bien o para mal, la definición de los candidatos, que aún está pendiente. Y es que son muchos los suspirantes, y será difícil dejar a todos contentos con las designaciones que se harán vía acuerdos cupulares. Así que habrá que esperar a que se conozcan los nombres de los elegidos, y los de los inconformes, lo cual puede ocurrir hasta enero.

El PES busca cobija



Nos hacen ver que el dirigente nacional del Partido Encuentro Solidario (PES), Hugo Eric Flores, decidió sumarse a la alianza encabezada por Morena en Morelos, a pesar de que hace menos de un año rompió con el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Hay quienes ven en este movimiento la intención de Hugo Eric de no quedarse fuera de la jugada en los próximos comicios, al menos a nivel estatal, pues en el ámbito federal no ha podido recuperar el registro de su partido. Por otro lado, dicen los que saben que el PES busca sumar a la causa de la Cuarta Transformación en Morelos, a las iglesias evangélicas que agrupa, que ya hizo valer en el 2018 al empujar la candidatura del exjugador, de quien después se decepcionó. Son tiempos de reacomodos y eso lo sabe hacer muy bien Hugo Eric, nos dicen. Aunque tampoco tiene garantía de que no lo vuelvan a dejar luego chiflando en la loma. Uf.

El mayor parque de BC



Así que que ayer quedó formalmente abierta y entregada la primera etapa del Parque Esperanto, el más grande que, en los últimos 35 años, se ha construido en Baja California, entidad gobernada por la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda. Se trata de un espacio que se localiza en Tijuana y cuenta con una superficie de 300 hectáreas —junto con la presa Abelardo L. Rodríguez. “Este parque decidimos llamarlo Esperanto, porque representa la esperanza que tienen las miles de familias tijuanenses y bajacalifornianas de que sigamos construyendo un mejor estado de bienestar”, señaló la mandataria quien indicó que se plantarán 34 mil árboles en dicho espacio, con lo que a corto plazo será el mayor pulmón de todo el estado. Dicen que Marina del Pilar se ha tomado muy en serio esa máxima de hacer historia que enarbola la 4T. Ahí el dato.

Fox no entiende



¿Y fue la coordinadora del Frente, que ahora se llama coalición Fuerza y Corazón por México, quien no sólo se desmarcó de las declaraciones ofensivas que hizo el expresidente Vicente Fox contra Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, precandidato del partido Movimiento Ciudadano —a la que llamó “dama de compañía”—, porque resulta que el mensaje que puso en las benditas redes fue interpretado como un coscorrón virtual al expresidente. “Si atacan a una nos atacan a todas. Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de Vicente Fox contra Mariana Rodríguez”, señaló la hidalguense. Por cierto que con la nueva del exmandatario ya son al menos dos las armas que le da a los adversarios de Gálvez para que le den en la torre. La ocasión pasada, que no ha sido del todo olvidada, es cuando dijo que iban a desaparecer los programas sociales que porque son para huevones. Aplica la de “no me ayudes compadre”.

FGR no devolverá la casa



Con la novedad de que la Fiscalía General de la República informó que mantiene asegurada la residencia de 38 millones de pesos del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, porque está en desacuerdo con que una jueza de distrito en materia de extinción de dominio considerara improcedente la demanda de la institución para que se procediera a la extinción. “El inmueble que Emilio ‘L’ adquirió ilegalmente con fondos provenientes de lavado de dinero sigue asegurado y no será devuelto, ya que el criterio expresado por la Jueza Federal Osorno Arroyo es inaceptable”, señaló la dependencia a cargo de Alejandro Gertz, que, por cierto, anunció que presentará la apelación correspondiente y no sólo eso, también aclaró que el inmueble se encuentra legítimamente asegurado en otro procedimiento penal diferente. Así que el tema de la casa, nos comentan, no está cerrado.