Orden en el AICM

Con la novedad de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la SICT, han tomado la decisión de exhibir en las pantallas de la terminal el horario que tiene fijado previamente con las aerolíneas para sus vuelos y no los que éstas ocupan para comercializar sus vuelos. Porque, ahora sabemos, entre ambos suele haber diferencias sólo que los viajeros no las conocen y a veces dan por sentado que la responsabilidad en los retrasos es del AICM. Por cierto que, nos cuentan que no se trata de una medida implementada de manera abrupta, sino parte de acuerdos a los que se llegó con las empresas desde diciembre pasado. Ahora habrá, al menos, datos fidedignos para que los usuarios juzguen quién tiene responsabilidad en los temas de eficiencia y puntualidad. Y si a eso se le agrega voluntad de corregir y no sólo de evadir, todos van a ganar. Pero, bueno, ya se verá.

Repunte en la CDMX



Y hablando de temas de la Ciudad, nos cuentan que quien sale con números positivos en evaluaciones de su gestión es el alcalde de la Magdalena Contreras, Luis Gerardo El Güero Quijano. Sin estar como algunos de sus pares, en busca de confrontación, el aliancista más bien está logrando que se valore su trabajo entre sus gobernados. Ya la más reciente encuesta sobre alcaldes presentada por Consulta Mitofsky da cuenta de que es el sexto mejor ubicado entre los 16 de la Ciudad de México, incluso por encima de otros con intenciones de seguir creciendo en política. Nos hacen ver que algunos de los programas en los que se ven resultados relevantes son los de seguridad, recuperación económica y las acciones en materia ambiental entre los que destaca el rescate del Río Magdalena. Además, nos comentan, Quijano tiene previsto meter el acelerador en otros relacionados con la infraestructura, el transporte y la salud. Ahí el dato.

Malas cuentas de Cuevas



Nos recomiendan no subestimar los datos que hablan de un repunte en seis delitos de alto impacto en la alcaldía Cuauhtémoc en los dos primeros meses de este año. Entre los ilícitos con mayor alza están homicidio, extorsión y tres tipos de robo, algo que padecen comerciantes y visitantes a la zona centro de la capital. Sandra Cuevas dedicó una buena parte de sus recursos a sostener un litigio relacionado con la balización de las patrullas de su policía de proximidad. Obtuvo una suspensión que le permitió pintar esos vehículos de negro. Pero… como dijeran los clásicos: ¿y? Las patrullas podrían ser rojas azules o amarillas, el problema es que no se ve por ningún lado que tengan impacto en las estadísticas delictivas de relevancia. Nos hacen ver que si en lugar de enfrascarse en pleitos superficiales la alcaldesa buscara la coordinación institucional con el gobierno central, la situación en su demarcación quizá sería otra. Los ejemplos sobran.

Comparten su fracaso



Colima y Zacatecas, nos hacen ver, tienen varias cosas en común, entre ellas el fracaso de sus respectivos gobiernos, instalados luego de las elecciones de junio del 2021. Estos dos estados morenistas ocupan el último y el penúltimo lugar en cuanto a creación de empleos durante 2022, en el cual no se crearon, sino que se perdieron plazas laborales. Y a la par de que se cancelaban fuentes de trabajo, la incidencia delictiva aumentaba. En el estado gobernado por Indira Vizcaíno repuntaron los delitos de homicidio y feminicidio, entre otros. Y en el que encabeza David Monreal aumentaron los asesinatos contra mujeres y las violaciones. Ambas entidades han contado con todo el respaldo del Gobierno federal y en específico de las Fuerzas Armadas. Pero ya lo han dicho funcionarios que sí están dando resultados, si los gobernadores no se ponen a coordinar la estrategia, seguirán igual. Uf.

“La batalla aún no concluye”



Y fue el presidente del INE, Lorenzo Córdova, el que a menos de 10 días de dejar el cargo, señaló que la batalla contra el llamado Plan B de la Reforma Electoral aún no concluye. Ello, a pesar de que, señaló, sí ha permitido, dijo, “una serie de resoluciones judiciales muy importantes para preservar la posibilidad de seguir contando con elecciones libres y auténticas”. Su mensaje, nos dicen, se da justo el mismo día en el que la Presidencia ha anunciado que impugnará el freno temporal que en la Corte puso el ministro Javier Laynez al Plan B de la Reforma Electoral impulsada por la 4T. Y también cuando desde la oposición se ha advertido sobre los perfiles de quienes relevarán al propio Córdova y a tres consejeros más.

Arropo y cargada con Delfina



Así que Morena, como hiciera el tricolor en el pasado, llegó con toda la cargada de gobernadores para apoyar a Delfina Gómez en su registro formal ante el Instituto Electoral del Estado de México. Los mandatarios aprovecharon su estancia en la Ciudad de México para matar dos pájaros de una pedrada: participar en el Tianguis Turístico y dar la vuelta a tierras mexiquenses para mostrar el músculo guinda en favor de la maestra. A decir del propio partido, acudieron dos mil personas, junto con los gobernadores, para respaldar a la abanderada de Juntos Hacemos Historia en este evento que era más un trámite administrativo, pero terminó siendo un mitin político.