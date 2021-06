Padierna, las mafias y las culpas

Fue la derrotada candidata morenista a la alcaldía de Cuauhtémoc, Dolores Padierna, la que ayer apareció para explicar las causas por las que, considera, perdió. Llamó la atención que acusara que en esa demarcación hubo un “voto de la mafia”, atribuyéndoselo a rivales a quienes relacionó con líderes de afiliación priista como Diana Sánchez Barrios o Cuauhtémoc Gutiérrez. También, que afirmara que hubo un “voto de la derecha” y que señalara la falta de movilización de Morena, pues al final no se vio reflejada la fuerza partidista que calcula en 250 mil votos. En la Cuauhtémoc, por cierto, ganó Sandra Cuevas, de la alianza, por una diferencia de nada más ¡10 puntos porcentuales!, alrededor de 25 mil sufragios más que la experimentada política de izquierda.

• Elecciones limpias: Monreal

Y resulta que quien tiene datos distintos a los de Dolores Padierna sobre la limpieza de las elecciones del domingo pasado es el senador y también exdelegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. Y es que, nos cuentan, el morenista escribió en las benditas redes lo siguiente: “Hace más de 40 años he sido servidor público y reconozco que la del pasado domingo ha sido una de las elecciones más limpias y menos controvertidas. Un gobierno de izquierda que respetó la voluntad ciudadana no permitió las viejas trampas y actuó con legalidad. Ya era hora”, fue el mensaje del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

• Piden denunciar a influencers del PVEM

Con la novedad de que el tema de los influencers que promovieron campañas en favor del Partido Verde sigue dando de qué hablar. Y es que ahora algunos de esos personajes de las redes sociales salieron a defender su libertad de “opinar”. Así pues, mientras el camino del contencioso electoral toma un rumbo y el de la discusión mediática otro, la organización Tec-Check, que defiende los derechos de los consumidores en línea, abrió una más, al publicar en su página un formato de denuncia, acompañado de instrucciones para llenarlo, con el que se busca que las celebridades de las redes sociales sean denunciadas. “Hacer publicidad engañosa es una práctica ya prohibida desde hace mucho en países con comercios electrónicos bien desarrollados y con una sociedad civil fuerte”, recuerdan a los internautas.

• En Campeche y SLP, a tribunales

Los que van derecho y no se quitan en su intención de llevar a tribunales las elecciones en las que fueron contendientes son los candidatos Eliseo Fernández, de Movimiento Ciudadano, quien ayer advirtió que trabaja para evitar “que se roben nuestro triunfo” y que “esto no se ha acabado” en Campeche, y de la alianza Sí por San Luis Potosí, Octavio Pedroza, quien refirió que no bajará los brazos porque “ganamos los buenos”. Ambos dieron cuenta de que alistan los procesos contenciosos. Pedroza, por ejemplo, apuntó: “nuestros equipos legales y todos aquellos que estuvieron involucrados en la defensa de los votos en las casillas siguen firmes y tenemos que seguir así, hasta el final, hasta que tengamos el resultado en la mano y que sepamos que la democracia triunfó”. Y Fernández Montufar: “vamos a pedir que se cuente cada uno de los votos, tenemos un equipo legal que está trabajando fuerte”. Así el preludio de las nuevas batallas.

• Otra vez contradicciones

Con la novedad de que volvieron a aparecer versiones que no se compaginan entre la Secretaría de Salud federal y el Gobierno de la Ciudad de México, ahora por la vacunación contra Covid-19. Resulta que la secretaria de Salud capitalina, Oliva López, reconoció que aplicaron siete dosis de Pfizer por cada frasco con la ayuda de jeringas ahorradoras, aunque ésto sólo ocurrió con un grupo en la alcaldía Cuauhtémoc. Al terminarse estas jeringas, continuaron aplicando seis por cada vial. Esta decisión fue criticada por el expresidente Felipe Calderón, quien cuestionó si se ignoraron las instrucciones del fabricante. Al ser interrogado sobre el tema, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que con estas agujas se pueden extraer hasta seis dosis para un mayor rendimiento, aunque omitió mencionar el caso de la CDMX.

• Y que vence a dos pesos pesados

Con el paso de las horas van saliendo a la luz las aristas singulares de estas elecciones. Resulta que la abanderada guinda Yolanda del Carmen Osuna Huerta se midió con dos pesos pesados en la pelea por la presidencia municipal de Centro —cuya cabecera es Villahermosa—, con los exgobernadores priistas de Tabasco Andrés Granier Melo y Manuel Andrade Díaz, a quienes derrotó por casi tres votos a uno al primero, que compitió bajo las siglas de la alianza entre PRI y PAN y por ocho votos contra uno al segundo, quien fue candidato del PRD. Sorpresa mayúscula para algunos, nos cuentan, y consecuencia lógica por los años de malos gobiernos, para otros. El caso es que para quienes ya gozaron de las mieles del poder las segundas oportunidades nada más no se terminan de dar.