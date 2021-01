PAN-Chihuahua, sin gritos ni sombrerazos

Pues con la novedad de que no hubo gritos y menos sombrerazos en la contienda panista por la gubernatura de Chihuahua. Al final lo que se mostró fue una lección de civilidad, pues Gustavo Madero salió a reconocer muy rápidamente que los resultados no le beneficiaban. Sin embargo, dentro del mismo PAN, nos hacen ver que Madero tampoco tenía mucho margen de maniobra. Y es que la futura candidata al gobierno de Chihuahua, Maru Campos, obtuvo, al menos hasta el momento en que se dieron a conocer los resultados, más del 62 por ciento de los votos de los militantes y una ventaja de más de 25 puntos porcentuales. Entonces, como que tampoco le alcanzaba para mucho al senador. En el blanquiazul, anoche, empezaban a caer en cascada las felicitaciones a la alcaldesa de Chihuahua con licencia.

Doctores legisladores, ¿y el compromiso?



¿Ya notó que los presidentes de las comisiones de Salud tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado solicitaron licencia para buscar un cargo de elección? Resulta que Miguel Ángel Navarro lo hizo a partir del 15 de diciembre, aunque lo anunció desde noviembre pasado. Él va en busca de la gubernatura de Nayarit. Mientras que la diputada Miroslava Sánchez Galván dejó su curul el pasado 7 de enero, para buscar la presidencia municipal de Torreón. Lo que ha sorprendido es que ambos legisladores de Morena, quienes son médicos por cierto, abandonaron su función como legisladores en medio del repunte de casos de Covid-19. Nos dicen que tampoco es que como legisladores hayan hecho mucho para abatir las crisis de salud y económica por las que pasa el país, pero con sus decisiones dejaron en claro cuáles son sus prioridades, que no son colectivas. Uf.

El compañero de García Harfuch



El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, felicitó ayer en las benditas redes a Norberto Sánchez, uno de sus compañeros de la corporación. Y es que este último, uniformado adscrito a Control de Tránsito, de acuerdo con el relato del jefe policiaco, se encontró una mochila con 30 mil pesos, buscó al dueño y entregó el dinero que sería utilizado para comprar un tanque de oxígeno. La acción del uniformado fue destacada por el secretario, quien le adelantó a Norberto que su ascenso ya estaba en proceso “y será lo más rápido posible”. García Harfuch agradeció a Norberto su acción de honestidad y las redes sociales se encargaron de multiplicarla, pues las buenas noticias también deben correr rápido.

Moreno en Morena



Ahora resulta que al alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, no le gustó la “alianza perversa” —como lo escribió Mario Delgado en Twitter— entre el PRD, el PRI y el PAN. Y para no andarse con ambigüedades, anunció su renuncia al sol azteca para adherirse a las filas de Morena. Ya el líder nacional morenista fue el encargado de darle la bienvenida “al lado correcto de la historia” a su nuevo cuadro guinda. Sin embargo, hubo voces en las redes que se manifestaron en contra de la defección, pues no se olvidan de algunos comentarios que el experredista hizo contra, por ejemplo, el mismísimo Presidente, como cuando lo llamó el “Donald Trump mexicano” o “malagradecido”. Ahora, dice el influyente político de la Venustiano Carranza que “no es momento de seguir en la confrontación”. ¿Estará de nuevo vigente lo de la purificación?, dicen en las filas del sol azteca.

Cordero, al quite y a prueba

Así que quien suplirá en las mañaneras al Presidente Andrés Manuel López Obrador será la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La encargada de la política interior será a quien le tocará dar los informes diarios, así como responder las preguntas de interés que se plantean en ese foro que tanto rating tiene. Las dos inquietudes que surgen tienen que ver, una, la solvencia que pueda mostrar la funcionaria para desahogar esa conferencia; y dos, lo que ocurrirá con las actividades que ya tenía agendadas en la semana y que también eran de importancia, por ejemplo, el reporte mensual de violencia contra la mujer. Nos hacen ver que no es la primera vez que Sánchez Cordero se queda a cargo de mantener fijo el timón, pues lo hizo también en 2019, cuando el Jefe del Ejecutivo tomó unas vacaciones.

LordMisZapatos

Lamentable escena en la que un sujeto, en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, enfrenta e insulta a policías que habían acudido a reconvenirlo por realizar un fiestón, algo totalmente contraindicado para evitar contagios de Covid-19. Exhibido en redes, el infame personaje se da tiempo de forcejear con los elementos policiacos y le espeta a una mujer que lo acusó de haber pateado su carro: “Mis zapatos valen más que tu carro”. Las redes sociales lo bautizaron como #LordMisZapatos, y de este modo el sujeto será reconocido por propios y extraños. Apenas la semana pasada veíamos un video de una fiesta masiva cancelada por la policía en Chimalhuacán. Igual de criticable, pero allá todo mundo se fue a su casa sin generar mayor conflicto.