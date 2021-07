Paola contra todos... y al revés

Arrancados los Juegos Olímpicos, además del buen desempeño de atletas como la arquera Alejandra Valencia —ganadora del bronce— y la gimnasta Alexa Moreno —que va a una final—, también han tenido el reflector encima las polémicas. Y es que al calor de la competencia de clavados desde el trampolín de tres metros, en la que la dupla de Carolina Mendoza y Dolores Hernández se quedó con el cuarto lugar, la medallista Paola Espinosa, quien ha reclamado su exclusión en esa competencia, lamentó que “no nos hayan dejado pelear el podio… era tan viable”. Su mensaje, sin embargo, desató una oleada de fuertes críticas, como la de la exjudoca Vanessa Zambotti: “una medalla olímpica no te hace buena persona, mija… un poquito de apoyo a sus compañeras que al final no tienen la culpa si a usted la trataron con ‘injusticias’”. Anoche Paola rectificó y borró el tuit, tras aclarar antes que no cuestionaba a las competidoras, sino los procesos de selección. Era lo mejor, su historia de éxitos es más grande que esa polémica, nos comentan.

Reactivación aérea va

Es indiscutible, nos hacen ver, que la recuperación del sector turístico es nodal para que nuestro país logre una reactivación económica que le permita superar la crisis generada por el Covid-19. De ahí la relevancia de algunos datos como los siguientes: este fin de semana el aeropuerto de Cancún ha superado las 540 operaciones diarias, un ritmo similar al que tenía hasta antes de la pandemia. De hecho, el aeropuerto del país que recibió más pasajeros internacionales entre enero y mayo fue el de Cancún, seguido por el de la Ciudad de México. Un reporte de Grupo Empresarial Estrategia indica que el volumen de pasajeros se concentra actualmente en seis aeropuertos del país, y en el siguiente orden: Cancún, CDMX, Los Cabos, Guadalajara, Puerto Vallarta y Monterrey. Ahí los datos.

Nieto, por la consulta

Y fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien en un mensaje en las benditas redes, que publicó ayer domingo, hizo un llamado a la gente a participar en la consulta popular del próximo domingo. “Debemos ejercer nuestros derechos. Impulsar la democracia directa como complemento de la representativa”, señaló en el primero de dos mensajes. En el otro estableció también el sentido del ejercicio: “Muchos de los delitos que hubieran cometido los expresidentes se encuentran prescritos. Por ello, la consulta busca esclarecer los hechos del pasado. Un mandato claro para una ‘Comisión de la Verdad’ en temas de corrupción en México”. Por cierto que, en el mismo ámbito de las redes, en donde no paran en la difusión del ejercicio es en el INE, cuyas cuentas replican múltiples mensajes en los que explican cuál es la pregunta, cómo será la papeleta, en qué consiste la veda que se aplica en estos días y en los que convocan a la gente a participar.

Va que vuela el AIFA

A menos de ocho meses de que se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el próximo 21 de marzo de 2022, la Secretaría de Hacienda, que ahora comanda Rogelio Ramírez de la O, reveló que la obra magna tiene un avance financiero de 80.7% del total del costo, que ante la SHCP se ubica en casi 85 mil millones de pesos. La dependencia encargada de las finanzas del país afirma que este gran avance se debe a que de los 68 mil 522 millones de pesos erogados en su construcción hasta el 15 de julio, 18 mil 158 millones son recursos fiscales y 50 mil 363.7 fueron otorgados por el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar. Esto toma gran relevancia, pues ante algunas declaraciones sobre un supuesto recorte en el presupuesto otorgado a este proyecto, la dependencia federal aclara que la cifra otorgada por el fideicomiso no se refleja en el Módulo de Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión, así que hasta hoy el nuevo aeropuerto va volando y alto.

Titubean con el extraordinario

Nos comentan que hay una intensa negociación en el Congreso de la Unión en torno a los temas que se discutirán y votarán en el periodo extraordinario programado para esta semana, ya que si bien hay luz verde para extender un mes la prórroga a las empresas de outsourcing para concluir sus trámites, y la ratificación del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, puede darse por parte de los diputados, también hay asuntos que lo siguen frenando. Es el caso de los dictámenes de desafuero contra el diputado del PT, Mauricio Toledo, y contra el exmorenista Saúl Huerta, que mantienen empantanado el diálogo entre las cabezas de la 4T y la oposición. La duda surgió tras haberse postergado la semana pasada la convocatoria para la aplicación de pruebas antiCovid, lo que hasta el momento deja en el aire, la sesión en San Lázaro. Uf.

Contra los resultados electorales

Donde parece que Morena y su excandidata no se resignan a la derrota es en la alcaldía Cuauh-témoc de la Ciudad de México. Resulta que Dolores Padierna convocó a los vecinos a un mitin realizado este domingo en el que, como en las épocas de los más encendidos mítines preelectorales, amenazó con encabezar “un gobierno espejo” y planteó 24 ejes para la creación de un movimiento en esa demarcación, orientado, según dijo, a consolidar la Cuarta Transformación en Cuauhtémoc. Al parecer, nos comentan, la morenista no ha querido digerir que la diferencia de votos en su alcaldía fue de 10 por ciento de los sufragios y que los electores enviaron una clara señal de que las cosas no podían seguir igual en una alcaldía con tantos problemas.