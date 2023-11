Pepín va por escaño

Y el que ayer anunció que buscará una senaduría por Morena fue José Ramiro López Obrador, hermano del Presidente. “Paisanas y paisanos, les comparto que me registré al proceso interno de nuestro movimiento para senador por Tabasco… ¡El pueblo decidirá por medio de la encuesta!”, publicó ayer. Pudiera ser, nos comentan, que en la encuesta la consanguinidad con el Ejecutivo federal le podría dar una ayudadita, como también lo hará el haber formado parte del equipo que finalmente se quedó con el bastón de mando del movimiento de la 4T, o sea, por haber apoyado en la contienda de las corcholatas a Claudia Sheinbaum. El caso es que mientras a Pepín se le empezarían a cuadrar los astros, del que no se sabe qué destino político tendrá es Pío, el otro hermano, que corrió en la interna guinda al lado de Marcelo Ebrard. Uf.

¿Por qué ahora abandonar al PRI?



Y fue el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien ayer reapareció en la escena política para anunciar que se va del PRI. El momento que ha elegido, nos hacen ver, es el de la víspera de los procesos en los que los partidos entregarán postulaciones a cargos de elección, aunque en el caso de Murat no se sabe con certeza si buscaba esa ruta y no le aseguraron lo que pedía. Por lo pronto, ha informado que creó la Alianza Progresista por México, al tiempo que escribió en su carta de renuncia: “No puedo ser parte de algo que no me define como persona ni como político… Lo que menos necesita México en estos momentos es la política del miedo y del odio como estrategia electoral para ganar una elección. Al final en esta elección nos encontramos ante la disyuntiva de elegir participar entre la política del cinismo o la política de la esperanza”. Al tiempo para saber ¿cuáles son los alcances de su alianza o lo más importante, sus intereses?

La contención migrante



Y fue el estadounidense Joe Biden quien agradeció al Presidente López Obrador, en el encuentro bilateral que tuvieron ayer “por sostener efectivas acciones de contención” en materia de migración. El reconocimiento lo hizo patente la Casa Blanca en el comunicado en el que dio detalles sobre lo tratado en San Francisco. Y es que la labor de barrera que comenzó desde la administración de Donald Trump y si bien la migración irregular aún presenta indicadores récord parece reconocerse que de no ser por la acción de México la frontera norte podría estar peor. Ayer el Inegi, al entregar un informe sobre la Guardia Nacional, reportó que las detenciones de migrantes que ha realizado —aunque a éstas se les denomina rescates— pasaron de 22 mil 742 en 2019 a 31 mil 494 en 2021 y a 177 mil 166 en 2022, es decir un aumento de 462% entre los dos últimos años referidos. Ahí el dato.

Problemas para MC



Y lo que se le puede complicar a la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, que encabeza Dante Delgado, es la aspiración de la senadora Indira Kempis, quien ayer levantó la voz para acusar que su partido le niega su precandidatura presidencial “por calumniarlos”. El dato no es menor, porque resulta que la Comisión de Procesos Internos de MC está por emitir un dictamen sobre la aceptación o no de los aspirantes inscritos y es sabido que el corazón de la dirigencia nacional y la estructura naranjas tienen el corazón en la apuesta del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Es sabido que horas antes del registro del mandatario estatal, el domingo pasado, la legisladora se anotó también al proceso interno. Otra de sus acciones que puso los pelos de punta a la dirigencia naranja, fue el encuentro que tuvo con Arturo Salinas, quien fue designado por los rivales de Samuel, o sea PRI y PAN como gobernador interino —aunque el Tribunal Electoral ya lo bajó— cuando Samuel anunció que solicitaría licencia. Uf.

Litigio por los fideicomisos



Con la novedad de que el tema de los fideicomisos del Poder Judicial no está cerrado. Al contrario, nos dicen: el litigio por la desaparición de los fondos es intenso y apasionado. Prueba de ello es que ayer la consejera Jurídica de la Presidencia, Estela Ríos, presentó un escrito ante la Corte para pedir que no sea el ministro Javier Laynez quien atienda la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores contra la desaparición de los fideicomisos. La solicitud no se conoce a detalle, según se informó. El ministro aún no había tomado alguna decisión sobre la misma. Por cierto que, nos comentan, la consejera es una de tres mujeres propuestas para entrar a la Corte en el lugar que dejó vacante Arturo Zaldívar.

Ahí para otra ocasión



Por temas de protocolo, ayer tuvo el reflector encima la presidenta de Perú, Dina Boluarte, a quien el Presidente López Obrador ha llamado espuria. Y es que la mandataria de la nación inca tomó la estafeta del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, pues será la anfitriona de la reunión que tendrá lugar el año entrante. El caso es que Boluarte dejó para otra ocasión las diferencias y convocó a “cada uno de ustedes”, en referencia a los presidentes que acudieron al encuentro en San Francisco, entre ellos el mandatario mexicano, a asistir a Arequipa en 2024. “Nos honrarán con su presencia y nosotros los recibiremos con el cariño de siempre. Trabajaremos juntos, de la mano, todos nosotros, para que la APEC el próximo año brille con luz propia”, dijo. Así que el affaire México-Perú, por suerte, esta vez hubo de brillar por su ausencia.