Peros a la cuñada de Sota

Y quien finalmente no fue considerada en la lista de posibles sustitutos del gobernador Miguel Barbosa en Puebla fue la encargada de despacho, Ana Lucía Hill Mayoral. Nos hacen ver que en la decisión pesó el que la funcionaria sea cuñada de Alejandra Sota, exdirectora de Comunicación Social de la Presidencia en el sexenio de Felipe Calderón, y de quien no pocos exfuncionarios, incluso afines al PAN, tienen recuerdos nada gratos. Ayer, a raíz de ese parentesco incluso se desataron especulaciones sobre la posibilidad de que, en caso de que eligieran a Hill se pudiera dar un corrimiento del gobierno estatal hacia la derecha y un distanciamiento hacia la 4T. Al final el Congreso local optó por el coordinador de los diputados de Morena, Sergio Salomón Céspedes.

Diputados y animales

Vaya paradoja: en el Congreso de la Ciudad de México se iba a discutir un asunto que tiene que ver con los animales y, nos cuentan, algunos diputados se comportaron como… bueno… El asunto es que el legislador del PRD, Jorge Gaviño y el coordinador del PVEM, Jesús Sesma, se enfrascaron en una escaramuza en la que los empujones, las patadas e insultos sustituyeron al diálogo. Y todo porque los perredistas no quisieron respaldar la inclusión del dictamen con la nueva Ley del Bienestar Animal, promovida por Sesma. El líder de los verdes le gritó “eres un pu…” a Gaviño, quien contestó con un empujón, que fue respondido con una patada. Y si no intervienen los asesores, quién sabe en qué hubiera acabado aquello. Todo quedó grabado en un video que se ha viralizado y a la vez generado una gran indignación, pues se acusa el vergonzoso espectáculo de este par de… diputados.

Edomex y la agenda de las mujeres

Y es el gobierno del Estado de México, que encabeza Alfredo Del Mazo, el que cierra año con indicadores positivos en la agenda en favor de las mujeres, mismos que, por cierto, han venido marcando ya un sello sexenal: protección y atención a las mujeres, acciones a favor de la igualdad y garantías de una vida libre de violencia, el Salario Rosa, el fortalecimiento de la red estatal de apoyo a las víctimas de violencia: los refugios, Centros Naranja, Centros de Masculinidades Positivas, líneas telefónicas de orientación y asistencia, la Policía de Género, la edificación de proyectos como las Ciudades Mujer, y el proyecto educativo que incluye la impartición de la materia de igualdad de género. Ahí el dato.

Reconocimiento a gestión legislativa

Y fue el senador Manuel Añorve quien rindió su cuarto informe de actividades y destacó las iniciativas y reformas que ha impulsado, así como el trabajo social y de gestión que realiza en Guerrero. De inmediato recibió felicitaciones y reconocimientos de personalidades de la política nacional y estatal: el presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores; el excandidato a la gubernatura de Guerrero, Mario Moreno Arcos; el dirigente estatal del PRI, Alejandro Abarca, y senadores como Miguel Ángel Osorio Chong, Ricardo Monreal Ávila, Julen Rementería, Beatriz Paredes Rangel, entre otros. Muy apreciado, nos comentan, el legislador guerrerense.

Malas señales para Megacable

Mala, nos comentan, la jornada bursátil de ayer para Megacable. Y es que después de rechazar la propuesta de fusión con Televisa en el segmento de telecomunicaciones de cable, su acción perdió más de 6.80 por ciento. Esto a pesar de que en su respuesta a la oferta de compra señaló su “plan de negocios actualmente aprobado… ofrece mejores perspectivas a largo plazo”. Algunos observadores de ese proceso consideran que Francisco Bours, presidente de la empresa con sede en Guadalajara, enfrentará un panorama complicado con sus accionistas ante este rechazo, pues es una pérdida de valor relevante, además de una decisión contraria a las opiniones de calificadoras internacionales. Las ganancias siguen bajando. Veremos en qué termina la historia.

Nueva travesura a MC

Y en donde volvieron a hacer de las suyas fue en la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, al dejar a Movimiento Ciudadano fuera de la Comisión Permanente… otra vez. Nos recomiendan no perder de vista que el agandalle, si se le puede llamar así, no es sólo de Morena, pues PAN, PRI y PRD avalaron el acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política. Dos veces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ordenado que se le dé un lugar en la Permanente a MC. Y por lo que se ve, podría haber una tercera. Apenas el 6 de diciembre pasado, el líder del partido naranja, Dante Delgado, anunció que su instituto político no iba a formar parte de las que tildó como “alianzas de la vieja política” rumbo a las próximas elecciones. Y, bueno, resulta que esas “alianzas de la vieja política” ayer les reviraron bateándolos de los espacios legislativos. Uf.