Pesos pesados al INE

Con la novedad de que sigue la operación refuerzo de los partidos políticos en el INE, con lo que ahora el PAN ha sumado a los debates en la llamada herradura de la democracia a Germán Martínez. Apenas este fin de semana dimos cuenta de que el PT había hecho lo propio al incorporar a Gerardo Fernández Noroña, luego de que el PRD alineara a Guadalupe Acosta Naranjo. El PRI tampoco se quedó atrás y ante la cuestionada representación que tenía, el refuerzo ha sido Rubén Moreira. En tanto, del lado de Morena seguirán Sergio Gutiérrez Luna y Mario Llergo, que son los que llevan el control de los temas jurídico-electorales del partido guinda. Del instituto político del que no se ha registrado movimiento alguno en ese tema es precisamente de Movimiento Ciudadano que se mantiene con los mismos representantes. Ahí el dato.

Indicadores en el Edomex

Así que las autoridades del Estado de México presumieron ayer buenos resultados en materia de seguridad a cuatro meses de la llegada al poder de Delfina Gómez. Y es que, de acuerdo con cifras oficiales, la incidencia de robo con violencia en transporte público, que afecta a miles de personas que viajan todos los días hacia la Ciudad de México, registró una baja del 20 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y el robo a transporte de carga presentó una disminución del 11 por ciento. Un dato a destacar es que la administración mexiquense no se atribuyó todo el mérito de este logro, pues según el comunicado, se debe a una estrategia conjunta entre autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno. La colaboración ha incluido detenciones y recuperación de vehículos robados, entre otras acciones conjuntas.

Rojas, a la marcha rosa

Y el que se fue de Morena para no volver fue Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente del senador Ricardo Monreal. Y, nos cuentan que, como en otras ocasiones en las que ha causado revuelo con críticas al partido guinda, ayer no fue la excepción. “Votamos en 2018 para edificar un presidencialismo democrático, no absolutista, como el que hoy pretende desaparecer la división de poderes y aniquilar cualquier contrapeso constitucional para dominar el país e instaurar un maximato político extendido”, señaló el también abogado, quien, se supo anoche, pronto tendrá que alistar una camisa rosa o una blanca para sumarse a la llamada “Marcha por nuestra democracia” que se llevará a cabo el próximo 18 de febrero y, entre otras, ha sido organizada por agrupaciones que respaldan la candidatura de Xóchitl Gálvez.

Ejecución en Morelos

Para mal, nos comentan, no pasa día en Morelos en el que no haya un crimen o una acción violenta que sacuda a los ciudadanos de ese estado. Quienes siguen de cerca el problema de la delincuencia en la entidad nos dicen además que no podría haber algún cambio positivo en la materia si desde el gobierno a cargo de Cuauhtémoc Blanco no se han buscado alternativas para hacerle frente. De ahí la escalada de homicidios en la que ha estado envuelta desde hace meses, o el incremento reportado en delitos como el robo de autos o la extorsión. Ayer, por ejemplo, fue ejecutado en Cuautla el exfutbolista profesional Sergio Jáuregui cuando se encontraba en una banca, tras haber participado en un partido. De acuerdo con reportes periodísticos, un sujeto armado se le acercó y le disparó en seis ocasiones antes de huir en una motocicleta. Así la situación. Pobre Morelos.

Independientes sin gas

Vaya que el actual proceso electoral no pintó nada bien para los aspirantes a alguna candidatura por la vía independiente. En la Ciudad de México, se prevé que pasado mañana el órgano electoral local dé por concluido el intento de los cuatro ciudadanos que buscaban competir sin partido por la Jefatura de Gobierno. Y es que se quedaron muy lejos de lograr el umbral mínimo de firmas que se requerían. Tres de ellos no alcanzaron a juntar ni siquiera el 2 por ciento de los apoyos necesarios, mientras que una, Lorena Osornio, apenas llegó al 58.75 por ciento. Tampoco habrá candidatos independientes por la Presidencia de la República, pues quienes lo intentaron tampoco pasaron la aduana de las firmas. Hay quienes piensan que los independientes que tuvieron éxito en otros tiempos fueron flor de un día. O que en el fondo… no eran del todo independientes y la gente lo notó. Uf.

En espera de denuncias

El que se mantiene al pie del cañón en el delicado asunto de la filtración de datos personales de varios periodistas es el Instituto Nacional de Transparencia, nos hacen ver, pues, ese órgano autónomo “se mantiene atento a los señalamientos de periodistas que hacen una cobertura cotidiana por la mañana”. El viernes pasado circuló en redes sociales y en medios de comunicación la noticia de la referida filtración en foros clandestinos de Internet, de información personal de periodistas, contenida en la base de datos del Sistema de Acreditación de Prensa de Presidencia. El Inai ha insistido que los periodistas afectados por el presunto tratamiento indebido de sus datos personales pueden presentar una denuncia ante el órgano garante, de manera presencial, en la oficialía de partes del Instituto y también por la vía digital. Pendientes.