Al pie del cañón

Y quien ha estado aplicando al pie de la letra la máxima presidencial de “orden dada y no supervisada, no sirve para nada” es el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, nos hacen ver. Y es que por segunda ocasión en 15 días, el funcionario supervisó las obras de la autopista Barranca Larga-Ventanilla y la modernización del aeropuerto de Puerto Escondido. Las primeras se realizan con una inversión global de 10 mil 670 millones de pesos, beneficiarán a 116 mil habitantes y deben quedar concluidas este año. Mientras que las segundas implican invertir 2 mil 700 millones de pesos y permitirán que en el lugar se lleven a cabo vuelos internacionales. Por cierto que al final de las supervisiones, Nuño Lara se reunió con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, para revisar temas sociales y económicos, nos comentan. Se ve mucha pila en la dependencia.

Reactiva Xóchitl

Y fue la coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, la que ayer reactivó a sus seguidores en un acto multitudinario que tuvo lugar en la capital. Y es que, nos cuentan, ahí delineó algunas de las rutas que habrá de seguir en los siguientes días y semanas, y señaló que “esto apenas empieza”. Luego de que una encuesta difundida la semana pasada la pusiera muchos puntos abajo de la morenista Claudia Sheinbaum, la senadora hidalguense dijo: “A mí me gusta estudiar, analizar y hacer una estrategia… Eso se llama planeación y estrategia. Y tenemos lista la estrategia. Y es una estrategia ganadora”. También les expresó: “No se preocupen si vamos 30 puntos abajo o 20 arriba, lo que deben saber es que el 50 por ciento del país no me conoce y me van a conocer bien, ésa es la clave y ustedes me van a ayudar para que me conozcan”.

Rocha Moya, del dicho al hecho

Y fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el que tuvo que corregir. Sin embargo, lo hizo sólo hasta que fue motivo de controversia. Y es que el viernes de la semana pasada se difundieron las expresiones que hizo sobre un funcionario a quien se señaló de acoso sexual. “Sí, ya lo conozco. Él es acosador, pero sexual. Ya le di la oportunidad yo. ‘A ver, vete a un lugar distinto, yo te voy a proteger, pero no quiero que hagas lo mismo’. porque él estaba en Centro de Justicia”, dijo. Por supuesto las muestras de indignación no se hicieron esperar, porque ante los hechos que él tenía corroborados, debía aplicar otra sanción y no la reubicación. El caso es que el sábado dio cuenta de que desde el 4 de mayo el servidor público fue cesado y también acusó que se descontextualizaron sus dichos. Por cierto que en estas páginas hoy se reporta que cinco delitos que afectan a mujeres van al alza en su entidad. Ahí los datos.

Focos rojos por tráileres varados

Y donde las autoridades tendrán que ponerse las pilas en breve es en el tema de los tráileres cargados de mercancías que se encuentran varados en la frontera con Texas. Y es que son ya tres semanas en las que los cruces al otro lado enfrentan un verdadero atorón por las medidas que, a causa de la crisis migrante, decidió imponer el gobernador Greg Abbott. Y es que por esa razón son ya 19 mil camiones los que no han podido pasar a EU a entregar mercancía con un valor que supera los mil 900 millones de dólares. El caso es que ya la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga ha prendido los focos rojos para ver si las secretarias de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, de Economía, Raquel Buenrostro, y de Gobernación, Luisa María Alcalde, algo hacen para tratar de atender el asunto. Dentro de lo malo, el gremio reconoce a la policía de Juárez y a la estatal de Chihuahua, que mantengan protección a las unidades, para que no las asalten. Si no fuera así, ya sería el colmo, nos hacen ver.

Acelera el Jaguar negro

Y nos cuentan que previo al arranque de una semana que será definitoria para todos los que aspiran a pasar a las encuestas finales de Morena, fue el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, conocido como el Jaguar negro, el que armó un acto multitudinario en Comitán para mostrar músculo. Esto de cara a la inminente definición de los perfiles que serán medidos en la encuesta de la cual resultará nombrado el coordinador de la Defensa de la Transformación en Chiapas y futuro candidato a gobernador. Y no sólo eso, sino que mandó dos mensajes: primero que estará en la boleta electoral y segundo que va a ganar la encuesta. Llamó la atención, porque el legislador fue cepillado por el Consejo estatal de Morena de la lista de cuatro que a éste le tocó definir. Nos dicen que el senador incluso ya empezó a activar el que cuando llamen a los teléfonos para la encuesta, digan que Eduardo es la respuesta. Ahí el dato.

Candidatos hombres se truenan los dedos

Y nos piden no perder de vista la inminente aprobación que hará el INE de una disposición de género para que de las nueve gubernaturas que estarán en juego en 2024, al menos en cinco los partidos postulen a mujeres. “Como es sabido en la Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Morelos, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Guanajuato y Chiapas se renovará la gubernatura. Como acción afirmativa y derivado de que persiste una subrepresentación de mujeres en las gubernaturas… donde apenas han sido electas tres en toda la historia, los partidos políticos deberán postular al menos cinco mujeres en las nueve entidades”, refiere el proyecto que primero pasará por la Comisión de Prerrogativas y partidos políticos y luego por el pleno. Si alguien ha visto en las últimas horas a aspirantes hombres tronándose los dedos, ahí está la explicación, nos comentan.