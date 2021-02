Polémica en Chihuahua

Así que en un episodio más del diferendo panista chihuahuense, el gobernador Javier Corral se refirió a los señalamientos de la abanderada blanquiazul María Eugenia Campos, quien deslizó que podría descubrir “no sé cuántas cosas” en la administración del actual mandatario, no por parte de él, sino de sus colaboradores. Sin embargo, Corral quien en un principio dijo que respondería con toda propiedad, pero también con contundencia y “en su momento”, soltó de una vez: “quien tiene problemas con la justicia por asuntos de corrupción es Maru Campos, no nosotros”. En esa escalada, donde se aprecia cada vez mayor frontalidad, los que saben dicen que el origen del choque que no ha permitido a los panistas un cierre de filas en la entidad, se está alimentando por los impulsos y egos del mandatario estatal.

• Góbers claman no bajar la guardia

Luego de los cambios en el semáforo epidemiológico, lo que sobresalió por todos lados fueron los mensajes de los mandatarios de las entidades llamando a la población a no bajar la guardia, como la capitalina Claudia Sheinbaum y el mexiquense Alfredo del Mazo. También existieron las peticiones de no confiarse, seguir los protocolos, ser solidarios y evitar fiestas, hechas por los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro; de Hidalgo, Omar Fayad; de Querétaro, Pancho Domínguez; de Veracruz, Cuitláhuac García; de Yucatán, Mauricio Vila; de Sonora, Claudia Pavlovich; de Baja California, Jaime Bonilla; de Jalisco, Enrique Alfaro, de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y de Michoacán, Silvano Aureoles. Destaca el mensaje, dicen, como un llamado a la responsabilidad, en contraste con el silencio de varios mandatarios que al menos ayer siguieron sus agendas como si el virus estuviera de paso.

• Conacyt y un polémico ¿borrador?

Nos comentan que en el sector de la ciencia se están incubando problemas que pronto habrán de tener reflejos mayores en espacios informativos. Y es que a la decisión del Conacyt, que encabeza María Elena Álvarez-Buylla, de retirarle ya de manera definitiva los apoyos del Sistema Nacional de Investigadores a finales del año a los que formen parte de universidades privadas, crece cada vez más la polémica por la ya “reestructuración” del propio SNI, sobre la cual prestigiados investigadores prevén que sea el fin del sistema que reconoce y fomenta la labor de las personas dedicadas a la ciencia. Entre los cambios que hasta ahora han trascendido están la desaparición del nivel candidato, que da de comer a muchos investigadores jóvenes, y la redefinición de categorías de investigación. Las dos tienen a la comunidad con los pelos de punta. Uf.

• El diputado verde que ofendió

El que ayer se convirtió en el centro del repudio de hombres y mujeres fue el diputado Sergio Augusto López del Partido Verde en Aguascalientes. Y lo fue por su intervención en el Congreso estatal para defender una reforma con la que se asentó el derecho a la vida desde la concepción en la constitución local. En esa participación, el legislador hizo una seña con el dedo medio: “¿este dedo de quién es?… ¿y si se te lo meto hasta adentro en esa parte del cuerpo que empieza con ‘c’ y termina con ‘o’ y no es el codo de quién sigue siendo el dedo? Lo mismo pasa con este tema (el aborto). El niño, el bebé, no es de la mujer. Es una vida”, dijo. Nos comentan que el cuestionado diputado, también ha sido defensor de la pena capital y en alguna ocasión fue exhibido por no conocer la Constitución. En otras más, por, según las acusaciones, cobrar como maestro sin trabajar. Uf.

• Omisión parlamentaria

Resulta que el debate de la semana fue el que giró alrededor de la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo para reformar la Ley de la Industria Eléctrica. En el parlamento abierto, el exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo señaló que “los órganos reguladores son fundamentales en estos debates, para poner en su lugar los problemas tanto del monopolio público como los problemas del monopolio privado”. La presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Ana Lilia Palacios, “debería estar aquí”, dijo. Sin embargo, posteriormente se supo que, a pesar de la importancia de la discusión, los organizadores del foro no tuvieron la cortesía de invitar a la titular de la comisión, quien debió recurrir a las redes sociales para afirmar que el organismo cuenta con un posicionamiento respecto a la reforma en discusión que hará llegar al Congreso el lunes.

• Colores de la V. Carranza

Cuentan vecinos de Venustiano Carranza que poco a poco va cambiando la cromática asociada al gobierno de la demarcación. No ha pasado desapercibido que los colores de la imagen institucional en redes sociales, carteles colocados en las calles y en oficinas desplegadas en las colonias el color amarillo perredista está mutando al terracota característico de Morena. Comentan que el alcalde Julio César Moreno asume plenamente los colores de los partidos en los que milita, por eso dejó el chaleco amarillo para enfundarse en la chamarra vinotinto, color que ya comienza a recetárselo a los colonos y al cual se adaptó muy rápido, pues no ha pasado ni un mes de su cambio y, dicen, se le nota cómodo en el equipo de la 4T… y rumbo a la reelección.