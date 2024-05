Polémica nada rosa

Y fue Max Cortázar, vicecoordinador de la campaña de PAN-PRI-PRD, el que ayer saltó ante la petición que hizo la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para que no se emplee el color rosa en las movilizaciones en favor de Xóchitl Gálvez, consideración que, para muchos, ha derivado de una jugada desde las trincheras guindas. “En lugar de preocuparse por el uso de un color que —por cierto— no tiene dueño, debería enfocarse en el proceso electoral, en garantizar que los ciudadanos puedan ejercer el voto de manera pacífica, libre y secreta; protegiendo las casillas de los municipios que se encuentran en riesgo, como lo hemos señalado, así como evitar que Morena use a los servidores de la nación (que son funcionarios del Gobierno y que, además, usan el color guinda) para repartir propaganda de su candidata y amedrentar a los ciudadanos sobre sus derechos así como la permanencia de los programas sociales. Su responsabilidad es cuidar la democracia… en lugar de estarse distrayendo en si se usa o no el color rosa”, recalcó en mensaje colgado en las benditas redes. Uf.

Apoyos que valen



Y en tiempos de batallas bien vale la pena echarle un vistazo a la otra cara de la moneda: la posibilidad de la colaboración. Ahí es donde se insertan acciones humanitarias como la que ocurrió ayer en Guerrero, donde la organización Direct Relief donó equipamiento e insumos para la atención de emergencias a la institución del gobierno estatal que las atiende: el Centro Regulador de Urgencias Médicas. Y como nobleza obliga, nos comentan, la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, señaló: “Recibimos esta donación con todo el agradecimiento, con todo el corazón. Esta inversión corresponde a más de 11 millones de pesos en equipamiento para nuestras y nuestros compañeros que están todos los días en la línea de defensa de la integridad y el bienestar de las familias”. Direct Relief en México está encabezada por Eduardo Mendoza. Ahí el dato.

Guerra sucia



Resulta que la guerra sucia en la Ciudad de México no cesa, pues ahora algunas personas se han dedicado a buscar nuevas formas de atacar a los candidatos, sin ser sancionados. Y es que usuarios del Metro nos aseguran que simpatizantes de Morena, como cualquier “volantero”, entregan folletos de propaganda en contra del abanderado de Va X la CDMX, Santiago Taboada. Para no ser detectados, nos comentan, en estaciones como la de Taxqueña, en el paradero, buscan a personas que apresuradas van a sus destinos y les entregan el folleto boca abajo. Es hasta que las personas van unos metros adelante que se dan cuenta que se trata de propaganda política. En otras alcaldías lo que ocurre es que se colocan pegotes con descalificaciones sobre la propaganda de los aspirantes. Uf.

El R-15 y la candidata



Causó revuelo, nos comentan, la exhibida que le dieron a la candidata panista a la presidencia municipal de Jilotzingo, Evelin Mayén, quien aparece en un video, profusamente difundido en las redes, disparando un arma de uso exclusivo del Ejército, aparentemente un rifle R-15. No ha gustado mucho la acción, no sólo porque además de implicar una posible conducta ilícita, no encaja en el actual contexto político electoral, señalado por los altos índices de violencia en ciertas regiones que han cobrado vidas de aspirantes y por el cual los partidos han incluso lanzado advertencias de riesgos. De ahí que la candidata tuviera que responder también en video, aunque muy breve, como para tratar de darle rápidamente vuelta a la página: “Les pido una disculpa, asumo mi responsabilidad, me equivoqué, sin embargo un video no me define, me define mi trabajo, ustedes me conocen, así que este proyecto se sigue fortaleciendo”. Ahí el dato.

Impago de pensión pega a postulación



Con la novedad de que se acaba de reportar que al candidato de Morena a la presidencia municipal de Torreón le abrieron una investigación, en su propio partido, por figurar en la lista de deudores alimentarios. El tema, nos aseguran, no es menor, nos comentan quienes han seguido de cerca los procesos electorales en Coahuila, porque el aspirante señalado ha tratado de construir de cara a su postulación una narrativa de apoyo a las mujeres, en la que al menos en el discurso arropaba causas feministas y de paridad de género. La exhibición de una demanda por no cumplir con el pago de pensión alimenticia, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ha cambiado el escenario y revelado que las propuestas del abanderado morenista tendrían un fondo más cosmético que real. Lo anterior queda también soportado, nos dicen, en otro antecedente: cuando estuvo en el PRI tampoco quiso apoyar el Registro de Deudores Alimenticios. Uf.

Debate de pena



Penoso sainete, nos comentan, en lo que derivó un debate entre candidatos a diputados por el distrito 11 de Nuevo León. Y es que resulta que en un momento de rispidez en el intercambio, Pedro Garza Treviño, quien es postulado por la alianza de partidos de oposición de plano se levantó del asiento que tenía asignado y se plantó retador frente a la abanderada de MC, Laura López, quien había dicho: “Pedro Garza hoy es el candidato del PRIAN, aquel partido que te robó la alcaldía de Guadalupe, hoy dejas que te abrace y cobije... ¿o será acaso que no se la robó, más bien se la vendieron? ¡No sé!”. La acción intimidatoria de Garza Treviño provocó de inmediato reacciones en el público que había acudido al Instituto Tecnológico de Nuevo León a presenciar el debate, pues hubo de inmediato quien quiso salir en defensa de la emecista. Los ánimos se caldearon en el foro y hubo empujones. Los convocantes del ejercicio tuvieron que llamar a la calma. Ya el primero ofreció una tibia disculpa y la segunda amagó con presentar una denuncia y pedir protección al Estado. Uf.