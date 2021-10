El polémico lienzo charro del góber

Apenas ayer comentábamos en este espacio la bola de nieve que se le puede venir encima a los aguascalentenses, debido al creciente endeudamiento en el que ha sumido el gobierno de Martín Orozco Sandoval a su estado en los últimos dos años y que aquéllos deberán pagar. Resulta que el equivalente a casi la tercera parte de los casi mil millones de pesos contraídos en el bienio es para la construcción de un pomposo lienzo charro, que estará listo el próximo mes, para la celebración del congreso nacional de esa disciplina. Ya Fernando Alférez Barbosa, consejero nacional de Morena, se encargó de expresar el sentir de muchos ciudadanos, nos comentan, de que la obra no será de elemental utilidad pública, agravia a la sociedad y obedece a un capricho del gobernador y sus amigos. Uf.

Con reconocimiento opositor

El que a tan sólo unos días de cerrar su administración sigue cosechando reconocimientos por el trabajo realizado es el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores. Y lo interesante, nos aseguran, es que las muestras de aprecio vienen de quienes se desempeñaron en la oposición. Ahora fue la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, quien le dijo: “En usted siempre he encontrado no al gobernante, sino al amigo, el que siempre está dispuesto a ayudar y resolver los problemas. Le tengo un gran aprecio, una sincera amistad y de lo que usted puede irse satisfecho es de que gobernó para todos”. El priista respondió la cortesía y le reiteró sus deseos de que le vaya bien. “Reconozco en ella a una mujer de convicciones y valores que trabaja con gran humildad”, señaló sobre Abelina.

Nombramiento de Morena para el INE

Nos cuentan que Morena alista que el diputado federal Mario Llergo Latournerie, ubicado como muy próximo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sea designado hoy para ser el representante del partido guinda ante el INE. Esto luego de que al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, nos aseguran, se le hiciera bolas el engrudo por asumir al mismo tiempo el más relevante cargo de San Lázaro, pero también casi casi en sus ratos libres estuviera defendiendo los intereses partidistas de Morena en el INE. Por cierto que otro nombramiento relevante en el instituto es el de representante del Poder Legislativo, para el que está propuesto el senador Gabriel García, aunque en su caso no se sabe si tendrá los apoyos suficientes como para ocuparlo.

Operación “Calmando a los aliados”, del PRI

Las dudas que ha generado el PRI sobre el sentido de su voto en relación con la Reforma Eléctrica que presentó el Presidente llevaron a lo que algunos pudieran considerar, por sus características, como una “reunión histórica” en la sede del tricolor. Y es que para enfriar los ánimos entre los partidos de la alianza Va por México, nos comentan, el Revolucionario Institucional abrió sus puertas a los líderes del PAN y del PRD y a sus respectivos coordinadores parlamentarios en San Lázaro. Así que en el Salón Presidentes de la sede priista, con fotos de los dirigentes del partido en sus más de 90 años de historia, se registró el encuentro entre Alejandro Moreno, Marko Cortés, Jesús Zambrano, Rubén Moreira, Jorge Romero y Luis Espinosa Cházaro para ratificar que se mantendrán unidos… al menos por ahora.

Drones van por la libre

Luego de que se vinieran reportando en las últimas semanas agresiones perpetradas por medio de drones en su entidad, fue el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien dio a conocer que su estado no tiene la capacidad para neutralizar ese tipo de aparatos. El uso de los mismos, en diversos reportes, se le ha atribuido a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. “Michoacán no tiene estos instrumentos especializados para enfrentar y neutralizar drones, tenemos que adquirirlos, hay un descuido que tenemos que atender de manera inmediata”, refirió el mandatario estatal, lo cual fue interpretado por algunos como un mensaje para los malos de que mientras no se hagan del equipamiento la entidad en este aspecto, está en cierta vulnerabilidad. Así que, para empezar, a esperar la compra del equipo.

De presidenciables en el Senado

En menos de dos semanas, el canciller Marcelo Ebrard volvió a pisar el Senado. En esta segunda visita —la anterior fue por su comparecencia por la Glosa del Tercer Informe de Gobierno—, acudió a explicar en qué consiste el nuevo Entendimiento Bicentenario acordado con el gobierno de Estados Unidos. Aunque generó menos expectación y revuelo, porque sólo se efectuó con integrantes de la Junta de Coordinación Política, lo cierto es que en todo momento estuvo acompañado por el líder de los morenistas Ricardo Monreal, con quien comparte la idea de buscar la postulación a la Presidencia en el 2024. Lo cual llevó a que los medios le preguntaran sobre el tema. Nos cuentan entonces que el senador zacatecano evadió los cuestionamientos y empleando la cortesía política dejó que el invitado atendiera el tema. El titular de la SRE finalmente coincidió con lo que antes ya había declarado Monreal: En Morena debe haber piso parejo en la contienda por la candidatura presidencial, y para quien quiera tomar nota señaló: “Yo sólo decliné en el año 2000”.